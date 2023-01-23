ЮНКТАД выпустила обновленную информацию о глобальной торговле

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликовала обновленную информацию о глобальной торговле (декабрь 2022 года). По оценкам, объем мировой торговли достиг почти 32 трлн долларов США.

Рост мировой торговли во второй половине года стал отрицательным.

Отчет доступен по этой ссылке:

https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2022d4_en.pdf

Объем торговли товарами оценивается в 25 трлн долларов США, а услугами – 7 трлн долларов США.

В целом, «геополитические трения, сохраняющаяся инфляция и снижение глобального спроса, как ожидается, негативно скажутся на мировой торговле в течение 2023 года», – говорится в докладе ЮНКТАД.

Согласно новостной службе ООН:

Негативные факторы

Среди выявленных негативных факторов – более низкий прогноз экономического роста на 2023 год из-за высоких цен на энергоносители, растущих процентных ставок, устойчивой инфляции во многих экономиках и депрессивных последствий войны в Украине.

Ожидается, что цены на комплектующие и потребительские товары снизят спрос на импорт и приведут к сокращению объема международной торговли.

Рекордные уровни глобального долга и возросшие процентные ставки «вызывают серьезные опасения по поводу приемлемости уровня долга», усиливая давление на правительства, которые больше всего задолжали, и «усиливая уязвимость».

Статья новостной службы ООН:

https://news.un.org/en/story/2022/12/1131657

Положительные факторы

С другой стороны, порты и судоходные компании приспособились к кризису в цепочке поставок, спровоцированному пандемией COVID-19, благодаря вводу в эксплуатацию новых судов и в значительной степени разрешению заторов в портах, сообщила ЮНКТАД.

Недавно подписанные торговые соглашения, такие как Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе (RCEP) и Африканская континентальная зона свободной торговли (AfCFTA), «должны быть реализованы и придать определенный импульс» для всей международной системы, подчеркивается в докладе.

Риски и неопределенность по-прежнему высоки для глобальных цепочек поставок в целом, но ожидается, что усилия по созданию более экологичной глобальной экономики простимулируют спрос на экологически устойчивые продукты, заявила ЮНКТАД, одновременно снижая спрос на товары с высоким содержанием углерода и на ископаемое топливо. /// nCa, 23 января 2023 г.