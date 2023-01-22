Совместное заседание Парламента Туркменистана и представителей общественности – главные итоги

21 января 2023 года в Ашхабаде состоялось совместное заседание обеих палат парламента Туркменистана – Халк Маслахаты и Меджлиса Туркменистана – и представителей общественности Туркменистана. Председательствовал на заседании парламента Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Главные итоги заседания:

Верхняя палата парламента Халк Маслахаты упразднена. На основании подписанного Президентом Конституционного Закона создан отдельный орган – Халк Маслахаты – высший представительный орган, представляющий интересы народа Туркменистана, с широкими полномочиями.

В соответствии с частью первой статьи 3 Конституционного закона Туркменистана «О Халк Маслахаты Туркменистана» Председатель Халк Маслахаты Туркменистана назначается Президентом Туркменистана.

В соответствии с Указом Президента Туркменистана «О Председателе Халк Маслахаты Туркменистана» Гурбангулы Бердымухамедов назначен председателем Халк Маслахаты.

На основании Конституционного закона Туркменистана «О Халк Маслахаты Туркменистана» Гурбангулы Бердымухамедов является постоянным членом в составе Халк Маслахаты Туркменистана.

В соответствии с Конституционным Законом о внесении изменений и дополнений в Конституцию, двухпалатный Парламент Туркменистана Милли Генгеш – преобразован в однопалатный парламент – Меджлис.

Меджлис Туркменистана (Парламент) является представительным органом, осуществляющим законодательную власть.

Принят Конституционный Закон Туркменистана О Национальном Лидере туркменского народа, определяющий правовой статус, права и полномочия национального лидера. Закон был подписан Президентом Туркменистана.

На основе данного Закона Герой Туркменистана, Почётный Народный старейшина Туркменистана, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов признан Национальным Лидером туркменского народа.

Национальный Лидер туркменского народа является постоянным членом Халк Маслахаты Туркменистана.

Создана Конституционная комиссия по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана.///nCa, 22 января 2023 г.