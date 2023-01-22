Часть ПЕРВАЯ – Полный отчет: Реформирование Халк Маслахаты – Создание позиции Национального Лидера – Конституционные поправки

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Совместное заседание Парламента Туркменистана и представителей общественности – главные итоги

Туркменистан принял три Конституционных Закона относительно внесения изменений в Конституцию, определения сферы деятельности переформатированного Халк Маслахаты и о Национальном лидере

Указ Президента Туркменистана – О Председателе Халк Маслахаты Туркменистана

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О Национальном Лидере туркменского народа

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН Туркменистана О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана

Совместное заседание Парламента Туркменистана и представителей общественности – главные итоги

21 января 2023 года в Ашхабаде состоялось совместное заседание обеих палат парламента Туркменистана – Халк Маслахаты и Меджлиса Туркменистана – и представителей общественности Туркменистана. Председательствовал на заседании парламента Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Главные итоги заседания:

Верхняя палата парламента Халк Маслахаты упразднена. На основании подписанного Президентом Конституционного Закона создан отдельный орган – Халк Маслахаты – высший представительный орган, представляющий интересы народа Туркменистана, с широкими полномочиями.

В соответствии с частью первой статьи 3 Конституционного закона Туркменистана «О Халк Маслахаты Туркменистана» Председатель Халк Маслахаты Туркменистана назначается Президентом Туркменистана.

В соответствии с Указом Президента Туркменистана «О Председателе Халк Маслахаты Туркменистана» Гурбангулы Бердымухамедов назначен председателем Халк Маслахаты.

На основании Конституционного закона Туркменистана «О Халк Маслахаты Туркменистана» Гурбангулы Бердымухамедов является постоянным членом в составе Халк Маслахаты Туркменистана.

В соответствии с Конституционным Законом о внесении изменений и дополнений в Конституцию, двухпалатный Парламент Туркменистана Милли Генгеш – преобразован в однопалатный парламент – Меджлис.

Меджлис Туркменистана (Парламент) является представительным органом, осуществляющим законодательную власть.

Принят Конституционный Закон Туркменистана О Национальном Лидере туркменского народа, определяющий правовой статус, права и полномочия национального лидера. Закон был подписан Президентом Туркменистана.

На основе данного Закона Герой Туркменистана, Почётный Народный старейшина Туркменистана, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов признан Национальным Лидером туркменского народа.

Национальный Лидер туркменского народа является постоянным членом Халк Маслахаты Туркменистана.

Создана Конституционная комиссия по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана.

Туркменистан принял три Конституционных Закона относительно внесения изменений в Конституцию, определения сферы деятельности переформатированного Халк Маслахаты и о Национальном лидере

На совместном заседании Национального совета (Милли Генгеш), состоящего из Народного Совета (Халк Маслахаты) и Меджлиса (парламента), 21 января 2023 года были приняты три Конституционных закона Туркменистана.

Совокупный эффект этих трех законов заключается в том, что Халк Маслахаты – Народный Совет был упразднен, парламенту возвращен статус однопалатного органа (Меджлис), Халк Маслахаты был переформатирован в высший представительный орган страны. Также, была создана новая позиция Национального лидера (Milli Lider), которым был признан Гурбангулы Бердымухамедов.

В тот же день Президент подписал Конституционный Закон о «О Национальном Лидере туркменского народа» и указ о назначении Гурбангулы Бердымухамедова на пост председателя переформатированного Халк Маслахаты.

Здесь мы приводим неофициальный, слегка перефразированный перевод этих трех законов.

Несмотря на то, что было предпринято все возможное, чтобы передать смысл и дух оригинальных текстов, nCa или кто-либо, связанный с nCa, не может нести ответственность за любые вопросы, возникшие в результате использования этого перевода.

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Указ Президента Туркменистана – О Председателе Халк Маслахаты Туркменистана

Учитывая колоссальные заслуги в деле утверждения прочной основы демократического правового и светского государства, всестороннего развития и укрепления международного авторитета неза­висимого нейтрального Туркменистана, упрочения единства общества, согласия и сплочённости народа на протяжении долгих лет государственной и общественной работы, признание в качестве видного государственного деятеля и политика, удостоившегося великой чести, огромного уважения и почтения туркменского народа, высокие организаторские способности в мудром управлении государством, проявленный выдающийся пример компетентности, решительности и руководства, успешно реализуя гуманную политику «Государство – для человека!» в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, в соответствии с частью первой статьи 3-й Конституционного закона Туркменистана

«О Халк Маслахаты Туркменистана», постановляю:

назначить Героя Туркменистана, Почётного старейшину Туркменистана, Аркадага народа, Национального Лидера туркменского народа Бердымухамедова Гурбангулы ­Мяликгулыевича Председателем Халк Маслахаты Туркменистана.

Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 21 января 2023 года.

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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О Национальном Лидере туркменского народа

Настоящий Конституционный закон, придавая большое значение роли выдающихся личностей в обществе, имеющих огромные заслуги в стремительном продвижении вперёд своим путём развития Независимого, постоянно Нейтрального Туркменистана в качестве современного и могущественного государства в мире и создании национальной модели государственности, пользующихся большим уважением в народе своими правдивыми, справедливыми, прозорливыми, мудрыми, гуманными взглядами, имеющих безграничный почёт, уважение народа, опираясь на своеобразные традиции туркменского народа, идущие испокон веков, богатый опыт, накопленный нашими предками в управлении государством, соответствующий жизненной реалии в современном обществе и воле нашего народа, признаёт Национального Лидера туркменского народа, определяет его политическое и правовое положение.

Статья 1. За особые заслуги во всестроннем развитии Независимого, постоянно Нейтрального Туркменистана, в повышении его международного авторитета, успешной реализации гуманной политики «Государство – для человека!», укреплении целостности общества, единства и сплочённости народа, проработав в течение долгих лет в государственной и общественной деятельности, в должности Президента Туркменистана, в качестве выражения безграничного чествования, высокого почёта, большого уважения и любви народа, на основе закона признать Великую личность современности, признанную на национальном и международном уровне в качестве видного и авторитетного государственного, политического и общественного деятеля, Героя Туркменистана, Почётного Народного старейшину Туркменистана, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова Национальным Лидером туркменского народа.

Статья 2. Национальный Лидер туркменского народа имеет постоянное право:

1) обращаться к народу Туркменистана по важным вопросам государственного устройства Туркменистана, внутренней и внешней политики и безопасности страны, программ социально-экономического развития страны, выступать с инициативой, обязательной к рассмотрению соответствующими государственными органами, а также должностными лицами;

2) выступать на заседаниях Меджлиса Туркменистана при рассмотрении важных вопросов, касающихся государственной и общественной жизни, обсуждении законодательных актов;

3) участвовать, выдвигать предложения, излагать свои позиции при разработке, реализации Кабинетом Министров Туркменистана программ, касающихся направлений политического, социально-экономического, культурно-гуманитарного развития страны, при обсуждении вопросов важного значения;

4) выступать на заседаниях и съездах политических партий, общественных объединений с поучительными наставлениями, а также с политико-общественными призывами, предусматривающими обеспечение государственного могущества Туркменистана, наибольшее укрепление справедливой, мудрой, дальновидной и гуманной внутренней и внешней политики Президента Туркменистана, единство, сплочённость нашего народа, обеспечение прав, свобод человека и гражданина, почитание молодёжью семейного единства, национальных традиций, Независимую и Нейтральную политику страны, принципы добрососедства, солидарности, гуманизма, справедливости и возвышение человеческого достоинства.

Статья 3. Национальный Лидер туркменского народа и члены его семьи обладают правом неприкосновенности.

Право неприкосновенности также относится к его собственности и имуществу, находящемуся в собственности членов семьи.

Статья 4. Обеспечение деятельности Национального Лидера туркменского народа осуществляется через уполномоченные органы государства. Оказание служебных, жилищных, социальных, транспортных, коммуникационных, медицинских, санаторных и других услуг Национальному Лидеру туркменского народа, а также материальное обеспечение осуществляются уполномоченными государственными органами.

Статья 5. Национальный Лидер туркменского народа является постоянным членом Халк Маслахаты Туркменистана.

Статья 6. Национальному Лидеру туркменского народа, в местах его постоянного или временного пребывания, а также членам его семьи обеспечивается государственная защита.

Государственная защита Национального Лидера туркменского народа и членов его семьи осуществляется службами безопасности государства.

Статья 7. Создание всех условий для беспрепятственного и результативного осуществления Национальным Лидером туркменского народа своей деятельности, защита его прав и свобод, жизни, чести и достоинства осуществляется государством.

Препятствование законной деятельности Национального Лидера туркменского народа, его унижение, действия против его чести и достоинства влекут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 8. Финансирование расходов, ­предусмотренных настоящим Конституционным законом, осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана.

Статья 9. Настоящий Конституционный закон вводится в действие с момента его подписания.

Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 21 января 2023 года.

Перевод с государственного языка Туркменистана.

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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН Туркменистана О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана

I.Внести в Конституцию Туркменистана, принятую 18 мая 1992 года, утверждённую в новой редакции Конституционным законом Туркменистана от 14 сентября 2016 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана,

2016 г., № 3, ст. 131; 2017 г., № 4, ст. 130; 2020 г., № 3, ст. 68), следующие изменения и дополнения:

1) после статьи 6 дополнить статьёй следующего содержания:

«статья 61. Халк Маслахаты Туркменистана является высшим представительным органом, представляющим интересы народа Туркменистана, порядок его создания и полномочия определяются Конституционным законом.»;

2) в статье 66 слова «Милли Генгеш Туркменистана (Халк Маслахаты и Меджлис)» заменить словами «Меджлис Туркменистана»;

3) в статье 71:

в пунктах 9 и 13 слова «Милли Генгеша» и «палат Милли Генгеша» заменить словом «Меджлиса»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) подписывает законы, в случае несогласия вправе не позднее чем в двухнедельный срок, используя право отлагательного вето, возвратить закон со своими возражениями в Меджлис Туркменистана для повторного обсуждения и голосования. Если Меджлис Туркменистана подтверждает ранее принятое решение не менее чем в две трети голосов от общего числа депутатов, Президент Туркменистана подписывает этот закон. Президент Туркменистана не обладает правом отлагательного вето в отношении законов о принятии Конституции, внесении в неё изменений и дополнений;»;

в пункте 11 слова «Милли Генгешу» заменить словом «Меджлису»;

в пунктах 16 и 17 слова «Халк Маслахаты» и «Медж­лис» заменить соответственно словами «Меджлиса Туркменистана» и «Меджлис Туркменистана»;

4) в статье 73 слова «членом или депутатом Милли Генгеша» заменить словами «депутатом Меджлиса»;

5) статью 75 признать утратившей силу;

6) в статье 76 слова «Халк Маслахаты» заменить словами «Халк Маслахаты Туркменистана»;

7) главу III изложить в следующей редакции:

«Глава III. МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Статья 77. Меджлис Туркменистана (Парламент) является представительным органом, осуществляющим законодательную власть.

Статья 78. Меджлис Туркменистана состоит из 125 депутатов, они избираются по избирательным округам с примерно равным числом избирателей сроком на пять лет. Депутатом Меджлиса Туркменистана может быть избран гражданин Туркменистана, достигший ко дню выборов возраста двадцати пяти лет и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживающий в Туркменистане.

Статья 79. Меджлис Туркменистана может быть досрочно распущен в следующих случаях:

1) на основании решения всенародного референдума;

2) на основании постановления, принятого большинством не менее чем в две трети голосов от общего числа депутатов Меджлис Туркменистана (самороспуск);

3) Президентом Туркменистана в случае несформирования в течение шести месяцев руководящего состава Меджлиса Туркменистана.

Статья 80. Меджлис Туркменистана определяет полномочия депутатов самостоятельно, избирает из их числа Председателя Меджлиса Туркменистана, его заместителя, формирует комитеты и комиссии.

Депутаты Меджлиса Туркменистана прежнего созыва сохраняют свои полномочия до открытия первой сессии Меджлиса Туркменистана нового созыва.

Статья 81. Меджлис Туркменистана:

1) принимает Конституцию и законы, вносит в них изменения и дополнения, осуществляет контроль за их исполнением и их официальное толкование;

2) рассматривает вопрос об одобрении программы деятельности Кабинета Министров;

3) рассматривает вопросы об утверждении Государственного бюджета Туркменистана и отчёта о его исполнении;

4) рассматривает основные направления внутренней и внешней политики государства и программы политического, экономического, социального и культурного развития страны;

5) решает вопросы о проведении всенародных референдумов;

6) назначает выборы Президента Туркменистана, депутатов Меджлиса Туркменистана, членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты и Генгешей;

7) рассматривает по предложению Президента Туркменистана вопросы о назначении на должность и освобождении от должности Председателя Верховного суда Туркменистана, Генерального прокурора Туркменистана, Министра внутренних дел Туркменистана, Министра адалат Туркменистана;

8) по предложению Президента Туркменистана избирает Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане – Омбудсмена;

9) учреждает государственные награды, награждает Президента Туркменистана государственными наградами, присваивает ему воинские звания и иные государственные звания;

10) определяет соответствие Конституции нормативных правовых актов органов государственной власти;

11) ратифицирует и денонсирует международные договоры;

12) решает вопросы изменения Государственной границы и административно-территориального деления Туркменистана;

13) рассматривает вопросы мира и безопасности;

14) решает иные вопросы, отнесённые Конституцией и законами к компетенции Меджлиса Туркменистана.

Статья 82. Меджлис Туркменистана может передавать право издавать законы по отдельным вопросам Президенту Туркменистана с обязательным последующим рассмотрением Меджлисом Туркменистана вопроса об их утверждении.

Меджлис Туркменистана не может никому передавать право издавать законы по вопросам:

1) принятия и изменения Конституции;

2) уголовного и административного законода­тельства;

3) судопроизводства.

Статья 83. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Туркменистана, Халк Маслахаты Туркменистана, депутатам Меджлиса Туркменистана, Кабинету Министров Туркменистана и Верховному суду Туркменистана.

Статья 84. Депутат Меджлиса Туркменистана обладает правом официального запроса, а также устных и письменных вопросов к Кабинету Министров, министрам, руководителям других государственных органов.

Статья 85. Государство гарантирует каждому депутату Меджлиса Туркменистана создание всех условий для беспрепятственного и эффективного осуществления его полномочий, защиту его прав и свобод, жизни, чести и достоинства, а также личную неприкосновенность.

Статья 86. Депутат может быть лишён депутатских полномочий только Меджлисом Туркменистана. Решение по этому вопросу принимается большинством не менее чем в две трети голосов от общего числа депутатов Меджлиса Туркменистана.

Депутат не может быть привлечён к административной и уголовной ответственности, арестован или иным образом ограничен в свободе без согласия Меджлиса Туркменистана.

Статья 87. Депутат Меджлиса Туркменистана не может одновременно занимать должность члена Кабинета Министров, хякима, арчина, судьи, прокурора.

Статья 88. Председатель Меджлиса Туркменистана избирается путём тайного голосования. Он подотчётен Меджлису Туркменистана и может быть освобождён от должности по решению, принятому большинством не менее чем в две трети голосов от общего числа депутатов Меджлиса Туркменистана.

Заместитель Председателя Меджлиса Туркменистана избирается открытым голосованием, выполняет по поручению Председателя Меджлиса Туркменистана его отдельные функции, исполняет обязанности Председателя Меджлиса Туркменистана в случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих полномочий.

Статья 89. Президиум Меджлиса Туркменистана осуществляет организацию деятельности Меджлиса Туркменистана.

В состав Президиума входят Председатель Меджлиса Туркменистана, его заместитель, председатели комитетов и комиссий.

Статья 90. Порядок деятельности Меджлиса Туркменистана, его Президиума, комитетов и комиссий, депутатов, их функции и полномочия определяются законом.»;

8) в пункте 1 статьи 94, статьях 113 и 129 слова «палат Милли Генгеша» заменить словом «Меджлиса»;

9) статью 120 изложить в следующей редакции:

«Статья 120. Требования, предъявляемые к кандидатам в депутаты Меджлиса Туркменистана, в члены велаятских, этрапских и городских халк маслахаты и Генгешей, определяются законами Туркменистана.»;

10) в статье 125 слова «Халк Маслахаты» и «членов Халк Маслахаты» заменить соответственно словами «Меджлису Туркменистана» и «депутатов Меджлиса Туркменистана»;

11) в статье 142 слова «членов Халк Маслахаты и не менее двух третей от общего числа депутатов Меджлиса» заменить словами «депутатов Меджлиса Туркменистана»;

II.Настоящий Конституционный закон вводится в действие с момента его подписания.

III. Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана прекращает свою деятельность со дня введения в действие настоящего Конституционного закона.

IV.Постановления Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана действуют постольку, поскольку они не противоречат Конституции и законам Туркменистана.

V.Право изменения и прекращения постановлений Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана отнести к компетенции Меджлиса Туркменистана.

VI.Полномочия членов Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана прекратить досрочно со дня введения в действие настоящего Конституционного закона.

VII. Полномочия депутатов Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана шестого созыва сохраняются в течение срока, установленного законами до открытия первой сессии нового созыва депутатов Меджлиса Туркменистана.

Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 21 января 2023 года.

Перевод с государственного языка Туркменистана.

///nCa, 22 января 2023 г.