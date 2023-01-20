ВТО опубликовала Отчет о мировой торговле за 2022 год. Ключевые выводы доклада синхронизированы с текущими процессами в Центральной Азии

Всемирная Торговая Организация опубликовала свой Доклад о мировой торговле. Среди прочих выводов, в нем подчеркивается прямая связь между международной торговлей и изменением климата/окружающей средой.

Полный отчет доступен по этим ссылкам:

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr22_e/wtr22_e.pdf

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr22_e.htm

Во введении к докладу утверждается, что изменение климата оказывает глубокое влияние на жизнь людей по всему миру. Смягчение последствий изменения климата и адаптация к нему потребуют крупных экономических инвестиций и скоординированных действий для перехода к устойчивой низкоуглеродной экономике.

В нем говорится, что торговля может сыграть важную роль в оказании помощи странам в сокращении выбросов путем повышения доступности экологических товаров, услуг и технологий. Международная торговля также может помочь странам адаптироваться к последствиям изменения климата и повысить устойчивость к ним в будущем.

Во введении к докладу утверждается: обеспечение того, чтобы политика в области торговли и изменения климата была взаимоподдерживающей, требует глобальной координации и прозрачности правительственных мер. ВТО уже играет важную роль в оказании содействия странам в борьбе с изменением климата, поддерживая предсказуемую торговую среду, основанную на правилах ВТО, которые позволяют осуществлять международную торговлю товарами и услугами, необходимыми для преодоления последствий изменения климата. Однако взаимная поддержка политики в области торговли и изменения климата может быть усилена за счет дальнейшего международного сотрудничества в ВТО.

Центральная Азия как регион уже работает в том же направлении. Отмечены стремительные инициативы по переходу на альтернативные источники энергии, несмотря на то, что Центральная Азия является одной из самых богатых зон в мире по запасам углеводородов.

Торговля заметно переходит на цифровые решения, о новых разработках сообщается почти каждый день.

Забота об экологии, охране окружающей среды и изменении климата в настоящее время является неотъемлемой частью технико-экономических обоснований всех новых крупных проектов. Существующие объекты также подвергаются аудиту на предмет их соответствия экологическим соображениям и обязательствам.

Партнерство между ВТО и Центральной Азией может иметь большое значение в решении проблем, возникающих в связи с изменением климата. /// nCa, 20 января 2023 г.