Проведенный Индией Саммит “Голос Глобального Юга” подчеркнул важность развития, ориентированного на человека

Комментарий nCa

Премьер-министр Индии Моди провел первый саммит “Голос глобального юга” в онлайн-формате 12-13 января 2023 года. По программе наряду к основному мероприятию саммита присоединилось еще восемь параллельных сессий.

Саммит состоялся в период председательства Индии в G20, которое длится с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года.

Задавая тон саммиту, премьер-министр Моди заявил, что странам необходимо реагировать на приоритеты глобального юга, признавать принцип общей, но дифференцированной ответственности, уважать международное право и территориальный суверенитет и реформировать международные институты, включая ООН.

Его послание можно сформулировать как 4R – Respond, Recognize, Respect, Reform – Откликнись, Признай, Уважай, Реформируй.

Хотя было бы легко найти сходство между первым саммитом “Голос Глобального Юга” и диалогом Юг-Юг, состоявшимся около 50 лет назад, факт заключается в том, что современный мир иной. Он сталкивается с другими проблемами и нуждается в новом взгляде.

В идеях, запущенных на саммите, угадываются контуры новой перспективы.

Премьер-министр Моди сказал: «Мы, Глобальный Юг, весьма заинтересованы в будущем. Большинство глобальных проблем были созданы не Глобальным Югом. Но они влияют на нас больше».

“Голос Глобального Юга – за развитие, ориентированное на человека” – так называлась тема первой сессии лидеров, а на заключительной сессии лидеров было обсуждено “Единство голоса – единство цели”.

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Описание этого события как нового голоса на мировой арене не отдаст должного его значению и потенциалу.

Фактически, мысли, высказанные на саммите Индией и его участниками, уже транслируются на мировой арене в той или иной форме, но до сих пор в основном они игнорировались как фоновый шум и глухой звук.

Саммит же объединил отдельные голоса в одно громкое и ясное послание.

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Чтобы подробнее остановиться на этом вопросе, мы хотели бы представить здесь краткую версию выступления премьер-министра Моди на заключительном заседании саммита:

Последние 3 года были трудными, особенно для нас, развивающихся стран.

Проблемы, связанные с пандемией COVID, ростом цен на топливо, удобрения и продовольственное зерно, а также растущей геополитической напряженностью, повлияли на наши усилия в области развития.

Однако начало нового года – это время для новых надежд. Итак, позвольте мне сначала выразить всем вам мои добрые пожелания счастливого, здорового, мирного, безопасного и успешного 2023 года.

Мы все ценим принцип глобализации. Философия Индии всегда рассматривала мир как одну семью.

Однако развивающиеся страны стремятся к глобализации, которая не приводит к климатическому кризису или долговому кризису.

Мы хотим глобализации, которая не приведет к неравномерному распределению вакцин или чрезмерной концентрации глобальных цепочек поставок.

Мы хотим глобализации, которая принесет процветание и благополучие человечеству в целом. Иными словами, мы хотим “глобализации, ориентированной на человека”.

Мы, развивающиеся страны, также обеспокоены растущей фрагментацией международного ландшафта.

Эта геополитическая напряженность отвлекает нас от фокусирования на наших собственных приоритетах развития.

Они вызывают резкие колебания мировых цен на продовольствие, топливо, удобрения и другие сырьевые товары.

Чтобы справиться с этой геополитической фрагментацией, нам срочно необходима фундаментальная реформа основных международных организаций, включая Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и институты Бреттон-Вудской системы.

Эти реформы должны быть направлены на то, чтобы озвучить озабоченности развивающегося мира и отразить реалии 21 века.

Имея ввиду тот факт, что всего одного саммита вряд ли будет достаточно, чтобы преодолеть инерцию, Индия предложила создать несколько институтов и платформ для Глобального Юга, чтобы объединить и усовершенствовать свой коллективный голос.

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В общей сложности в саммите приняли участие 125 стран, в том числе 29 стран Карибского бассейна и Латинской Америки, 47 стран Африки, семь стран Европы и 31 страна Азии.

Из Центральной Азии в саммите приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, вице-премьер Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов, председатель Комитета по охране окружающей среды Таджикистана Баходур Шерализода.

В дополнение к основному саммиту было проведено восемь сессий на уровне министров по следующим темам: