Президент Туркменистана находится с визитом в Китае 5-6 января 2023 года. Ожидаются важные итоги

Президент Сердар Бердымухамедов находится с визитом в Китае 5-6 января 2023 года. Переговоры на высшем уровне с председателем Си Цзиньпином состоятся сегодня (6 января 2023 года) в Пекине.

Китайские СМИ широко освещают этот визит. Известные средства массовой информации и комментаторы ожидают серьезных изменений в качестве и содержании двусторонних отношений во время этого визита.

Глобальный телеканал Китая CGTN выпустил в эфир документальный фильм, посвященный этапам партнерства между Туркменистаном и Китаем. Документальный фильм называется «Плоды китайско-туркменских связей». Его продолжительность составляет 3:46 минут, что необычно для основного новостного ролика.

Другие электронные и печатные средства массовой информации также представили позитивные и оптимистичные отчеты о визите и его вероятных результатах.

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Global Times, газета с международным охватом и влиянием, опубликовала статью Лю Синя и Лю Кайю в своем номере от 5 января 2023 года.

Из-за значимости материала мы публикуем ниже данную статью полностью:

От визита президента Туркменистана в Китай ожидаются значительные результаты, в том числе в энергетическом сотрудничестве

Автор: Лю Синь и Лю Цайюй

Опубликовано: 5 января 2023 г. 10:22

Ожидается, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Китай с государственным визитом с четверга по пятницу по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина. Наблюдатели отметили – Туркменский лидер является одним из первых иностранных лидеров, которых примет Китай в 2023 году. Данный факт отражает необычный характер китайско-туркменских отношений. В ходе визита, вероятно, будут достигнуты значительные достижения, включая практическое экономическое и энергетическое сотрудничество.

Объявление о визите президента Туркменистана в Китай появилось всего через несколько месяцев после встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином в узбекском городе Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (Саммит ШОС) в сентябре.

“От встречи на высоком уровне ожидается прорыв и значительные результаты. В год, полный ожиданий, поскольку ограничения, связанные с COVID-19, теперь ослаблены, китайско-туркменское сотрудничество, как полагают, будет склоняться к расширению в практических экономических областях, особенно в проектах в рамках инициативы “Пояс и путь”, – прокомментировал в интервью Global Times Ян Цзинь, младший научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Исследования Центральной Азии в Китайской академии общественных наук.

Ожидается, что президент Бердымухамедов обсудит пути расширения энергетического сотрудничества с Китаем, и обе страны также могут подписать документы о сотрудничестве в рамках инициативы “Пояс и путь”, сообщил во вторник Global Times исполнительный директор исследовательского центра “Пояс и путь” Университета Ланьчжоу Чжу Юнбяо.

Приоритетный визит президента Туркменистана в Китай отражает его важность и особое значение для Туркменистана в условиях больших изменений, происходящих в глобальном энергетическом ландшафте. Обладая богатыми ресурсами природного газа, Туркменистан привлек внимание Турции и европейских стран, испытывающих нехватку газа, в то время как Россия также стремится к более тесным связям со страной Центральной Азии для дальнейшего укрепления своей традиционной сферы влияния, считает Дин Сяосин, директор Института Евразии Китайского института современных международных отношений.

По мнению аналитиков, Туркменистан является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Китай и сыграл важную роль в усилиях Китая по обеспечению энергетической безопасности.

Туркменистан также является ключевой страной в проекте газопровода Китай- Центральная Азия – первом транснациональном газопроводе Китая, который проходит от границы Туркменистана и Узбекистана, проходит через Узбекистан и Казахстан и соединяется с китайским регионом Синьцзян.

Газопровод общей протяженностью 1833 километра и проектной пропускной способностью 60 миллиардов кубометров газа в год был введен в эксплуатацию в декабре 2009 года, а его максимальный ежедневный объем транспортировки превысил 160 миллионов кубометров, сообщает информационное агентство Синьхуа.

Туркменистан был важным поворотным пунктом на Древнем Шелковом пути и служил связующим звеном между Центральной, Западной и Южной Азией. Он активно продвигал строительство внутренней инфраструктуры, включая аэропорты и другие крупные проекты, и возлагает большие надежды на то, что они будут связаны с проектами BRI, чтобы еще больше улучшить свое собственное развитие и повысить региональную связность, сказал Чжу Global Times.

Ян отметил, что такие области, как строительство инфраструктуры, технологии, новая энергетика и цифровая экономика, вероятно, принесут более существенные результаты после встречи двух лидеров.

Высшие лидеры также могут обменяться мнениями по некоторым ключевым вопросам и ситуации в области региональной безопасности, включая Афганистан и российско-украинский конфликт, сказал Чжу.

В последние годы другие страны также уделяют больше внимания Центральной Азии. Чжу отметил, что и США, и ЕС продвигают свои собственные стратегии в этой области, чтобы добиться большего сотрудничества со странами региона. Например, для того, чтобы ввести в практическую эксплуатацию инициированный формат С5+1, тогдашний госсекретарь США Джон Керри совершил турне по Центральной Азии в начале ноября 2015 года.

Китай всегда придавал большое значение своим отношениям со странами Центральной Азии, и визит Бердымухамедова будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений и дальнейшему укреплению связей Китая с Центральной Азией, придавая больше уверенности региональному развитию, сказал Чжу.

Наблюдатели отметили, что на основе встречи министров иностранных дел “Китай+Центральная Азия” было решено создать механизм “Китай + Центральная Азия” между лидерами государств, который придаст региону силу солидарности, поскольку политические структуры, структуры безопасности и экономические структуры Евразийского региона претерпевают радикальные изменения.

На встрече между президентом Си и Бердымухамедовым на полях саммита ШОС Си отметил необходимость ускорения сотрудничества в несырьевых областях. Он упомянул о необходимости скорейшего создания культурных центров, чтобы обеспечить новую платформу для общения между людьми и культурных обменов между двумя народами.

Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона готова организовать мастерскую Любань в Туркменистане в ближайшее время и продолжать укреплять сотрудничество со страной в области реагирования на COVID-19.

Ссылка на эту статью Global Times

https://www.globaltimes.cn/page/202301/1283288.shtml

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Это не первая встреча двух президентов. Они уже встречались в сентябре 2022 года на полях саммита ШОС в Самарканде.

Синьхуа, официальное информационное агентство Китая, опубликовало подробный отчет о результатах встречи.

Данная статья опубликована в нагем отчете, для того чтобы продемонстрировать фон нынешней встречи на высшем уровне:

Си Цзиньпин встретился с президентом Туркменистана С. Бердымухамедовым

Самарканд /Узбекистан/, 15 сентября /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг здесь встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Си Цзиньпин отметил, что на протяжении 30 лет с момента установления дипотношений между Китаем и Туркменистаном двусторонние связи развивались в устойчивом, здоровом и стабильном ключе, стратегическое партнерство достигло высокого уровня. КНР неизменно рассматривает китайско-туркменские отношения со стратегической точки зрения и исходя из долгосрочных перспектив, уважает самостоятельный выбор туркменской стороной пути развития, соответствующего ее национальным условиям, выступает против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела Туркменистана и процесс его стабильного развития. Китай готов совместно с туркменской стороной продолжать решительно поддерживать друг друга и содействовать непрерывному прогрессу двусторонних отношений на благо народов обеих стран.

Председатель КНР подчеркнул необходимость увеличить объем и масштаб газового сотрудничества, чтобы придать новый импульс развитию и подъему двух стран. Также следует ускоренными темпами продвигать сотрудничество в несырьевых сферах, стимулировать сопряжение инициативы “Пояс и путь” с туркменской стратегией “Возрождение Великого шелкового пути” и в кратчайшие сроки открыть в Китае центр туркменской культуры, а в Туркменистане — китайской, создав новую платформу гуманитарных обменов между двумя странами, добавил он.

С. Бердымухамедов пожелал предстоящему 20-му съезду КПК больших успехов, выразив уверенность, что под мудрым руководством председателя Си Цзиньпина на съезде будет выработан план будущего развития Китая, что приведет страну к достижению еще больших результатов. По его словам, на протяжении 30 лет с момента установления дипотношений между Туркменистаном и Китаем двусторонние связи развивались очень успешно, сотрудничество в различных областях непрерывно расширялось. Ашхабад придает большое значение туркменско-китайскому стратегическому партнерству и готов совместно с КНР непрерывно углублять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая экономику, торговлю, газовую промышленность, трансграничные перевозки и гуманитарную сферу, заявил президент. Туркменская сторона решительно привержена принципу одного Китая и твердо поддерживает его в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, подчеркнул он.

Ссылка на статью Синьхуа

https://russian.news.cn/20220915/d0d0b02bb85142cd9da08e455493408a/c.html

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Туркменское средство массовой информации Orient.tm привел цифры по объему торговли между Туркменистаном и Китаем. По данным Orient, экспорт Туркменистана в Китай в январе-октябре 2022 года увеличился более чем на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, приблизившись к 7 миллиардам долларов США (по статистике – 6 969,6 миллиона), что делает Китай крупнейшим рынком для продвижения туркменской продукции.

Ссылка на статью Orient

https://orient.tm/ru/post/44314/eksport-turkmenistana-v-kitaj-vyros-na-78-na-starte-novye-dogovorennosti

В то же время за первые 10 месяцев прошлого года Туркменистан увеличил импорт из Китая на 66,6% (612,5 млн долларов).

Следует отметить, что в 2021 году Китай занял первое место по объему экспорта Туркменистана с суммой более 4,9 миллиарда долларов, а в 2020 году этот показатель незначительно превысил 4 миллиарда. По объему импорта Китай занял 4-е место в 2021 году (455,9 млн долларов). /// nCa, 6 января 2023 года [Фото предоставлено TDH]