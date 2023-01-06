Фундамент стратегического партнёрства

Сердар Бердымухамедов, Президент Туркменистана

Прежде всего позвольте поблагодарить руководство газеты «Жэньминь жибао» за предложение выступить с её страниц в преддверии моего государственного визита в Китайскую Народную Республику. Обращение к миллионам читателей столь авторитетного и уважаемого издания, безусловно, имеет важнейшее значение и будет способствовать ещё большему взаимопониманию между двумя странами, укреплению дружественных, братских и добрососедских туркмено-китайских отношений.

Связи Туркменистана и Китая имеют многовековую историю. На всём её протяжении между нашими народами происходил благотворный процесс взаимного познания, проникновения культур, традиций, мировоззрений. «Шёлковый путь», соединявший наши страны, был мостом не только взаимовыгодного торгового обмена, но и широкого цивилизационного общения. И в этом смысле, оценивая историю наших взаимоотношений с позиций сегодняшнего дня, я считаю, что она сыграла огромную позитивную роль в судьбе двух народов, стала той прочной опорой, на которой мы, наследники и продолжатели этого уникального опыта, обеспечиваем его преемственность, развитие и обогащение.

Нынешние отношения Туркменистана и Китая широки и многоплановы. Они охватывают все основные сферы – политику, экономику, торговлю, культуру, науку, образование. Установлены и работают эффективные механизмы межправительственного сотрудничества, создана солидная двусторонняя правовая база, осуществляются плодотворные контакты по парламентской и партийной линиям, между предпринимательскими структурами, общественными организациями, деятелями культуры и науки. Идёт живой, творческий процесс взаимного сближения двух государств и народов, закладка крепкого фундамента туркмено-китайского сотрудничества на десятилетия вперёд.

И поэтому, конечно, тем для обсуждения в ходе предстоящей встречи с Председателем КНР, другими китайскими руководителями много. Главное, что все они имеют позитивный контекст, тот самый благоприятный фон, когда основой переговоров, их стартовыми позициями с обеих сторон выступают полное взаимопонимание и доверие, равноправие и уважительность.

Туркмено-китайское взаимодействие имеет долгосрочный характер и выстраивается в полном соответствии с подписанным нашими странами в 2013 году Соглашением об установлении отношений стратегического партнёрства. А это означает, что они не зависят от международной конъюнктуры, времени или ситуативных факторов, не подвержены влиянию извне.

Во внешней политике ключевой характеристикой является близость или совпадение подходов Туркменистана и Китая к проблемам обеспечения всеобщей стабильности и безопасности, противодействия политическому, национальному и религиозному экстремизму, сепаратизму, террористическим угрозам. Обе страны выступают за равноправие и справедливость в международных делах, за осуществление Целей устойчивого развития, поддерживают предпринимаемые мировым сообществом меры по эффективному ответу на глобальные вызовы.

В этой связи важным фактором туркмено-китайского сотрудничества служит высокий уровень взаимопонимания и обоюдной поддержки, который присущ нашим отношениям на мировой арене. Близость мировоззрений, базовых ценностей, целей и задач позволяет двум странам успешно взаимодействовать в рамках крупнейших международных организаций, прежде всего Организации Объе­динённых Наций, оказывать друг другу поддержку, координировать политико-дипломатические усилия для продвижения и реализации конструктивных инициатив.

Мы высоко ценим уважительное отношение Китая к нейтральному статусу Туркменистана и основанному на этом внешнеполитическому курсу нашей страны. В свою очередь, Туркменистан всегда чётко и недвусмысленно формулирует свои подходы к актуальным для китайских партнёров вопросам, в том числе касающимся территориальной целостности и единства Китайской Народной Республики, твёрдо придерживается политики «одного Китая».

Особое внимание в повестке туркмено-китайского диалога занимает обсуждение ситуации в Центральной Азии. Здесь позиции двух стран также близки: и Туркменистан, и Китайская Народная Республика ратуют за создание в регионе равной, прочной и долговременной системы безопасности, основанной на многостороннем балансе интересов и приверженности политико-дипломатическим методам решения возникающих проблем. Внося в этот процесс заметный практический вклад, наши государства выступают как ответственные члены мирового сообщества.

Что касается торгово-экономического взаимодействия, то здесь, помимо неуклонного роста объёмов товарооборота, заметно проявляется активность китайских компаний на туркменском рынке. Китай сегодня – крупнейший экономический и инвестиционный партнёр Туркменистана.

Сотрудничество Туркменистана и Китая осуществляется в таких сферах, как энергетика, транспорт, связь, химическая промышленность, текстиль, сельское хозяйство, медицина, высокие технологии. В настоящее время стороны работают над реализацией проектов в области связи, модернизации оте­чественной телекоммуникационной сети, в сфере услуг по запуску спутников связи Туркменистана. Изучаются возможности сотрудничества в области спутников дистанционного зондирования и их применения.

Отдельно следует выделить топливно-энергетическую сферу. Сданный в эксплуатацию в конце 2009 года газопровод Туркменистан–Китай стал самым крупным совместным энергетическим проектом, реализованным на Азиатском континенте. На сегодняшний день по нему поставлено уже свыше 350 млрд кубических метров природного газа. И это далеко не предел.

Газопровод стал примером политической ответственности, экономического реализма, дальновидного подхода руководства двух стран к решению глобальных вопросов энергетического развития. Глубоко закономерным в этой связи является тот факт, что Китайская Народная Республика оказывала и продолжает оказывать действенную поддержку инициативам Туркменистана по созданию международных механизмов надёжной защиты и безопасности энергопоставок. Убеждён, что в данном контексте успешная реализация проекта газопровода Туркменистан–Китай становится прообразом всей будущей архитектуры международного энергетического партнёрства. Не менее важно и то, что он оказывает большое позитивное влияние на общую обстановку в Азии, является серьёзным фактором стабильности и безопсности, придаёт дополнительную устойчивость всей системе политических и экономических связей на континенте.

Особые перспективы сотрудничества с Китаем видим в развитии сферы транспорта и коммуникаций. В условиях глобального мира оптимизация транспортного сообщения, создание транзитных коридоров имеют всё большее значение, приобретая статус ключевого фактора развития мировой экономики. Я убеждён: у Туркменистана и Китая сегодня есть все возможности и предпосылки для выстраивания совместной транспортной стратегии, основой которой стало бы использование совокупного географического, ресурсного, экономического потенциала и преимуществ для выхода на новые направления и рынки сбыта. Создание евро­азиатской транспорт­но-транзитной линии Восток–Запад при участии Туркменистана, Китая, всех заинтересованных государств и международных организаций – это объек­тивная потребность экономики континента, важнейший элемент его стабильного и долгосрочного развития, сохранения устойчивого баланса интересов не только в экономическом, но и в политическом плане. Здесь хотел бы с благодарностью отметить активное участие делегаций КНР в проводимых в Туркменистане в последние годы международных форумах, посвящённых роли транспортно-транзитных коридоров в деле международного сотрудничества и устойчивого развития.

В этом смысле подчёркиваем мировоззренческую и практическую близость и сопрягаемость инициативы Китая «Один пояс, один путь» со стратегией Туркменистана «Возрождение Шёлкового пути». Обе они направлены на объединение огромных пространств от Тихого до Атлантического океанов на современных принципах, формирование связанных между собой производственных и технологических циклов и промышленных поясов, содействие решению многих социальных проблем, повышение качества жизни и благосостояния народов.

Сегодня мы вместе с Китаем открываем ещё одну область сотрудничества – изучение и использование космического пространства в мирных целях. Мы благодарны китайской стороне за помощь в создании этой новой для нас отрасли, которая, надеемся, позволит нам успешно применять современные достижения мировой науки и техники в интересах социально-экономического развития Туркменистана и укрепления безопасности страны.

На нынешнем этапе стратегического партнёрства мы приветствуем установление прямых связей и сотрудничества между велаятами Туркменистана и провинциями Китая, между нашими городами. Примером этого стали подписанные соглашения об установлении побратимских отношений между провинцией Шаньдун и Лебапским велаятом, между городами Сиань и Мары.

Это – свидетельство расширения масштабов и форм межгосударственного взаимодействия, участия всё более широкого числа субъектов в укреплении и углублении всесторонних связей в торговле и экономике, культуре, народной дипломатии.

С удовлетворением отмечаем активное и плодотворное развитие двусторонних связей в гуманитарной области. Прежде всего это касается сотрудничества в сфере образования. Теперь уже не сотни, а тысячи студентов из Туркменистана получили и получают высшее образование в Китае. Это то самое поколение туркменистанцев, которое продолжит благородное дело сближения двух народов и государств, возрождения и укрепления вековых связей, берущих начало с древних времён. Мы благодарны Правительству Китая за предоставленную возможность для нашей молодёжи не только изучать китайский язык, но и получать квалифицированное образование по самым разным специальностям.

В следующем году в Туркменистане и широко за его пределами будет отмечаться 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта, мыслителя и философа Махтумкули Фраги. Мы надеемся, что ряд мероприятий в честь этого юбилея пройдёт и в Китае, где также особо почитают своих великих мыслителей – Конфуция, Лао Цзы и многих других.

Завершая эту статью, не могу не упомянуть об историческом событии – прошедшем в октябре 2022 года XX съезде Коммунистической партии Китая. Он подтвердил незыблемость политики Китая по сохранению и обеспечению всеобщего мира, стабильности и безопасности, утверждению принципов равноправия, справедливости и взаимного уважения в межгосударственных отношениях. Это придаёт нам ещё большую уверенность и убеждённость в правильности выбора на развитие стратегического партнёрства с Китайской Народной Республикой, открывает новые широкие горизонты двустороннего взаимодействия. Потенциал этого взаимодействия огромен, и вместе с Китаем, плечом к плечу с этой великой страной, мы полны решимости направить его на упрочение дружбы, братства и сотрудничества наших народов, во имя мира и прогресса./// nCa, 6 января 2023 г.