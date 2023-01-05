Кто такой Цинь Ган, новый министр иностранных дел Китая?

nCa Report

Цинь Ган занял пост 12-го министра иностранных дел Китая, сменив Ван И, который перешел на более важный пост в качестве члена Политбюро КПК.

Министерство иностранных дел Китая дает очень краткое представление о Цинь Гане:

Министр

Цинь Ган, родился в марте 1966 года, по национальности хань, получил высшее образование. Член Коммунистической партии Китая, член ЦК КПК 20-го созыва, Министр иностранных дел, зам. секретаря парткома МИД.

https://www.fmprc.gov.cn/rus/wjb/wjbz/

Фамилия Цинь Ган – Цинь. По китайскому обычаю предпочтительнее обращаться к человеку по фамилии.

До вступления в должность министра 30 декабря 2022 года Цинь Ган был послом Китая в США, эту должность он занял 27 июля 2021 года.

Ранее он занимал пост вице-министра иностранных дел Китая с сентября 2018 по июль 2021 года, директора протокольного департамента МИД КНП с января 2015 по сентябрь 2018 года, директора информационного департамента МИД с декабря 2011 по январь 2015 года.

Он окончил Университет международных отношений, получив высшее юридическое образование. Женат, имеет одного сына.

Как министр иностранных дел, он является вторым по рангу дипломатом Китая после члена Политбюро КПК Ван И, который возглавлял министерство иностранных дел в течение десяти лет.

В первые годы своей карьеры, после окончания университета, Цинь Ган работал сотрудником Пекинского бюро обслуживания дипломатических миссий. В 1992 году он поступил на службу в Министерство иностранных дел в качестве атташе и третьего секретаря Департамента по делам Западной Европы. Позже он работал в посольстве Китая в Соединенном Королевстве в качестве секретаря и советника с 1995 по 2005 год, а с 2005 по 2010 год работал в информационном департаменте МИД в должности заместителя генерального директора и пресс-секретаря.

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Во время работы послом Китая в США взаимодействие Цинь Гана не ограничивалось правительственными чиновниками и дипломатическими кругами. Он свободно общался с людьми на мероприятиях различного характера и масштаба, выступал перед средствами массовой информации и откровенно выражал свои взгляды.

Как отмечали многие, говоря о чем-либо важном, он выбирал среди доступных синонимов то слово, которое наиболее четко и твердо объясняло позицию Китая. Он решительный, но не жесткий, откровенный, но не дерзкий. Его позиция всегда основывается на принципе равенства.

По данным AFP:

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который планирует посетить Пекин в начале 2023 года по мере ослабления напряженности, “рассчитывает продолжить продуктивные рабочие отношения с министром иностранных дел Цинем в его новой роли”, – заявил представитель Госдепартамента.

“Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать открытые линии связи и ответственно управлять отношениями с КНР”, – сказал пресс-секретарь, имея в виду Китайскую Народную Республику.

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Всего за несколько дней до назначения на пост министра иностранных дел Цинь Ган написал статью для влиятельного издания в США – The National Interest.

Статья озаглавлена: Как Китай видит мир

Это видение широкого спектра. Со статьей стоит ознакомиться, чтобы получить представление о внешней политике Китая под руководством Цинь Гана. (статья опубликована ниже)/// nCa, 5 января 2023 г.