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Президент Туркменистана посетит Китай 5-6 января 2023 года

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Китай 5-6 января 2023 года.

Об этом сообщили китайские СМИ и министерство иностранных дел 3 января 2023 года. /// nCa, 3 января 2023 года

 

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