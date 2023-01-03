Президент Туркменистана посетит Китай 5-6 января 2023 года 03/01/2023 By Admin Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Китай 5-6 января 2023 года. Об этом сообщили китайские СМИ и министерство иностранных дел 3 января 2023 года. /// nCa, 3 января 2023 года Related Posts04/10/2022 Туркменистан и Китай: вместе по пути прогресса и процветания08/09/2022 Президент Туркменистана принял Специального представителя Правительства Китая по делам Евразии05/08/2022 МИД Туркменистана: Туркменская сторона привержена политике «одного Китая»03/02/2022 Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью представителям ведущих китайских изданий и телеканалов Китайской Народной Республики05/01/2022 Тридцать лет — время многообещающих15/11/2022 Туркменистан озвучил свою позицию по вопросам мирного развития в АфганистанеSovrn