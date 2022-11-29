Иран укрепляет свой военно-морской флот

Отчет nCa

Иран наращивает силы своего военно-морского флота и морской службы. Власти заявили, что эти усилия предпринимаются исключительно в оборонительных целях.

28 ноября 2022 года, который отмечается в Иране как Национальный День ВМФ, гражданское и военно-морское руководство презентовало последние приобретения, а также сообщило о планах по расширению военно-морского потенциала.

Вот основные характеристики приобретенного вооружения:

Строительство Военно-морского судна «Martyr Bagheri» близится к завершению. Корабль длиной 240 метров и шириной 21 метр будет предназначен для транспортировки вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и ракет. На судне будут созданы технические возможности для запуска до 60 БПЛА.

Новое судно, названное в честь Абу Махди аль-Мухандиса, присоединится к флоту в следующем году.

Боевой патрульный корабль “Martyr Suleimani” уже в рядах флота. На его строительство ушло 18 месяцев. Скорость этого судна в три раза превышает скорость аналогичных кораблей в ВМС других стран.

ВМФ Ирана также пополнился ударными вертолетами.

Морские подразделения военно-морского флота были обеспечены беспилотными летательными аппаратами с радиусом действия не менее 2000 км.

Военно-морской флот способен задействовать в нескольких операциях сотни дронов одновременно.

В ВМФ Ирана создано специальное подразделение для транспортировки и эксплуатации БПЛА.

Некоторые эсминцы были оснащены крылатыми ракетами “Абу Махди”, а другие вскоре получат более новые версии этого вида вооружения.

ВМС Ирана открыли морской международный центр управления безопасностью в третьем военно-морском округе на севере Индийского океана и на побережье Макран.

Два новых эсминца, “Дамаванд” и “Загрос”, присоединятся к флоту к марту следующего года. Продолжается строительство третьего эсминца.

Иран – одна из немногих стран в мире, которая располагает возможностями диагностирования и восстановления волоконно-оптических кабелей на дне глубоководных морей, используя оборудование и материалы отечественного производства. /// nCa, 29 ноября 2022 г.