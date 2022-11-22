Энергетика, инвестиции и портовое сотрудничество – в топе повестки дня туркмено-эмиратских переговоров на высшем уровне

Эльвира Кадырова

21-22 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов находится с официальным визитом в Объединенных Арабским Эмиратах.

В первый день визита состоялись переговоры с Президентом ОАЭ Шейх Мохаммед Бин Зайед Аль Нахайяном. Также туркменский лидер провел встречи с другими высокопоставленными официальными лицами.

Ключевыми темами обсуждений стали сотрудничество в традиционной топливно-энергетической сфере, перспективы сотрудничества между портами Туркменбаши и Абу-Даби, инвестиционное взаимодействие.

Стороны подписали пакет из десяти соглашений и меморандумов. Помимо того, ряд документов будет подписан в ходе бизнес-форума, сегодня, 22 ноября.

Делегация ОАЭ, присутствовавшая на встрече, включала следующих официальных лиц:

Генерал-лейтенант шейх Саиф бен Заид Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел;

Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр Президентского двора;

Шейх Хамдан бин Мохаммед бин Зайд Аль Нахайян;

Шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, советник по особым делам при Президентском дворе;

Мохаммед Хади Аль-Хуссейни, государственный министр по финансовым вопросам;

Рим бинт Ибрагим Аль-Хашеми, государственный министр по международному сотрудничеству;

Сухайль бен Мохаммед Аль Мазруи, министр энергетики и инфраструктуры;

Сара Аль Амири, государственный министр народного образования и передовых технологий;

Мариам бинт Мохаммед Альмхейри, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды;

д-р Тани бин Ахмед Аль Зейуди, государственный министр внешней торговли;

Ахмед Али Аль Сайег, государственный министр;

д-р Анвар Гаргаш, дипломатический советник президента ОАЭ;

Мохаммед Хамад Аль-Кувейти, глава отдела кибербезопасности правительства ОАЭ;

Ахмед Аль Хай Аль Хамли, посол ОАЭ в Туркменистане;

Мохаммед Саид Аль Арики, посол ОАЭ в Казахстане;

Мохаммед Джамиль Аль Рамахи, генеральный директор Masdar;

Мохаммед Саиф Аль Сувайди, генеральный директор Фонда развития Абу-Даби; и ряд высокопоставленных должностных лиц.

Сопровождающая Президента Сердара Бердымухамедова делегация включает:

Рашид Мередов, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана и министр иностранных дел;

Батыр Атдаев, заместитель Председателя Кабинета (торговый сектор) ;

Шахым Абдрахамов, заместитель председателя Кабинета Министров (нефть и газ);

Ходжамырат Гелдимырадов, заместитель председателя Кабинета министров (экономика и финансы);

Чарымырат Пурчеков, заместитель председателя Кабинета Министров (энергетика, промышленность, строительство);

Мухамметгельди Сердаров, министр экономики и финансов;

Алланур Алтыев, министр сельского хозяйства и окружающей среды;

Мамметхан Чакиев, генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров

Максат Худайкулиев, председатель Государственной таможенной службы

Сердармаммет Гараджаев, посол Туркменистана в ОАЭ и ряд туркменских официальных лиц.

Переговоры на высшем уровне в расширенном составе

Приветствуя лидера Туркменистана, Президент ОАЭ Шейх Мохаммед Бин Зайед Аль Нахайян отметил, что визиту Президента Туркменистана и нынешним переговорам придаётся большое значение в контексте дальнейшего укрепления и развития межгосударственных отношений.

Как подчёркивалось, в Объединённых Арабских Эмиратах всецело поддерживают конструктивный внешнеполитический курс и созидательные инициативы нейтрального Туркменистана.

Отметив, что это его первый визит в ОАЭ в качестве Президента Туркменистана, глава государства подчеркнул, что на нынешней встрече предстоит обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, обменяться мнениями по их выводу на новый уровень, отвечающий обоюдным интересам и современным реалиям.

В продолжение темы Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал последовательную и активную динамику туркмено-эмиратского сотрудничества.

Туркменистан и ОАЭ также развивают конструктивный диалог на международной арене, оказывают взаимную поддержку на площадке ООН и других международных организаций.

Значимая роль в реализации имеющегося потенциала взаимодействия играет Совместный комитет по сотрудничеству и Деловой совет, созданный между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Федерацией торгово-промышленных палат ОАЭ.

Президент Туркменистана также заявил о готовности развивать сотрудничество с эмиратскими ведущими энергетическими компаниями, поскольку Туркменистан нацелен на развитие своей газохимической индустрии.

Стратегическим вектором партнёрства видится транспортно-логистическая сфера, где существуют широкие возможности для реализации проектов по формированию комбинированных транспортных коридоров с задействованием портовой инфраструктуры обеих стран.

Продолжая тему транспортного сотрудничества, Президент Сердар Бердымухамедов рассказал о Международном порте Туркменбаши, который имеет все возможности для того, чтобы стать крупнейшим транспортным узлом в масштабах континента – по направлениям Восток–Запад и Север–Юг. В данном контексте большие перспективы имеет логистическое «агрегирование» Международного морского порта Туркменбаши и портов ОАЭ.

В ряду других актуальных направлений сотрудничества – сельское хозяйство, связь и коммуникации, перерабатывающая и химическая промышленность, внедрение передовых технологий.

Создание умных городов – еще одно перспективное направление сотрудничества. В настоящее время в Туркменистане вадется строительство нового административного центра Ахалского велаята, которое сейчас находится на завершающей стадии. Данный комплекс объектов уникален и является образцом инновационной концепции «смарт-города». Кроме того, начата реализация ещё одного мега-проекта – «Ашхабад-сити».

Что касается гуманитарного направления, то взаимодействие по линии науки, образования, культуры, спорта призвано стать важным фактором сближения народов, укрепления уз дружбы между ними.

Подписанные документы

По окончании переговоров в расширенном составе в присутствии Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедов и Президента ОАЭ Шейха Мохаммеда Бин Зайед Аль Нахайяна состоялась церемония подписания следующих двусторонних документов.

Совместное заявление Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел и международных отношений ОАЭ на 2023–2024 годы; Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах между Правительством Туркменистана и Правительством ОАЭ; Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством изменения климата и охраны окружающей среды ОАЭ по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности; Меморандум о взаимопонимании между Службой кибербезопасности при агентстве «Türkmenaragatnaşyk» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Советом по кибербезопасности ОАЭ по сотрудничеству в области кибербезопасности; Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Дипломатической академией имени Анвара Гаргаша; Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Туркменистана и Министерством образования ОАЭ по сотрудничеству в сфере образования; Меморандум о взаимопонимании между Службой финансового мониторинга Министерства финансов и экономики Туркменистана и Подразделением финансовой разведки ОАЭ по сотрудничеству в области обмена финансовой информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма; Меморандум о взаимопонимании между Минис­терством финансов и экономики Туркменистана и Минис­терством финансов ОАЭ по фискальным и техническим вопросам; Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Фондом развития Абу-Даби.

Еще 3 документа будут подписаны сегодня (22 ноября) в ходе встречи деловых кругов: это

Соглашение о неразглашении между Агентством транспорта и связи при Кабинете Министров Туркменистана и компанией Abu Dhabi Port Group;

Соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Первым банком Абу-Даби

Соглашение между Государственной электроэнергетической корпорацией «Туркменэнерго» Министерства энергетики Туркменистана и компанией «Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar» о сотрудничестве в рамках проекта по возобновляемым источникам энергии общей установленной мощностью 100 МВт в Туркменистане.

Встреча в формате «один на один»

Президенты Туркменистана и ОАЭ обсудили вопросы реализации подписанных документов, а также весь спектр двухстороннего сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных аспектов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес, что, прежде всего, касается обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Шейха Мохаммеда Бин Зайед Аль Нахайяна посетить Туркменистан с официальным визитом. Это приглашение было с благодарностью принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Глава Туркменистана встретился с Правителем Дубаи

В этот же день глава Туркменского государства провёл встречи с Вице-президентом, Премьер-министром, министром обороны Объединённых Арабских Эмиратов, Правителем Эмирата Дубай Шейхом Мохаммедом Бин Рашид Аль Мактумом.

Стороны отметили, что договорённости, достигнутые в ходе переговоров в верхах, и подписанный по их итогам солидный пакет документов заложили надёжную основу для дальнейшего развития эффективного партнёрства на долгосрочной основе.

Пользуясь случаем, Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Шейха Мохаммеда Бин Рашид Аль Мактума посетить Ашхабад с официальным визитом в удобное для него время. Это приглашение было с благодарностью принято.

В продолжение встречи, обсудив состояние и пути расширения продуктивного партнёрства, собеседники выразили общее стремление вывести традиционное сотрудничество на качественно новый уровень. В частности, акцент был сделан на запланированном открытии в городе Дубай (ОАЭ) специализированного магазина по продаже туркменских ковров.

Как отметил Президент Туркменистана, ещё одним немаловажным инструментом в развитии торгово-экономических отношений двух стран является налаживание связей между предпринимателями. В данном контексте подчёркивалось, что в рамках нынешнего визита состоится бизнес-форум по вопросам сотрудничества между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Федерацией торгово-промышленных палат Объединённых Арабских Эмиратов.

Топливно-энергетический потенциал наших стран, их выгодное расположение на мировых торговых и транспортно-коммуникационных перекрёстках открывают возможности для дальнейшего наращивания партнёрства, сказал глава государства.

Шейх Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум преподнёс в дар главе Туркменистана книгу о своём жизненном пути и деятельности.

В завершение встречи сторона подтвердили взаимную готовность к дальнейшей активизации двухстороннего сотрудничества.

Туркменистан и ОАЭ могут создать совместный банк

В ходе встречи с Президентом Туркменистана заместитель Председателя Кабинета Министров, министр по управлению делами Президента ОАЭ Шейх Мансур Бин Зайед Аль Нахайян выступил с предложением о создании совместного туркмено-эмиратского банка и открытии его представительств в обеих странах.

Президент Сердар Бердымухамедов поддержал это предложение, отметив, что со стороны Туркменистана для этого будут созданы все возможности.

По словам Мансура Бин Зайед Аль Нахайяна, ОАЭ заинтересованы в сотрудничестве с Туркменистаном, в котором видят надёжного и перспективного партнёра, располагающего огромным ресурсным и экономическим потенциалом.

Касаясь взаимодействия двух стран в инвестиционной сфере, туркменский лидер высказался в пользу активизации диалога с Фондом развития Абу-Даби в области инвестирования и привлечения кредитов в реализацию проектов в газохимической промышленности, транспортно-логистической и финансовой областях.

В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия по ряду перспективных направлений, в том числе в топливно-энергетической сфере, а также в таких областях, как нефтеперерабатывающая, газохимическая промышленность и транспорт.

Также стороны отметили значимость наращивания партнёрства в транспортном направлении, в частности, в сфере морского, железнодорожного и воздушного сообщения. В этом контексте глава Туркменистана подчеркнул актуальность налаживания контактов с Международным портом Абу-Даби в целях присоединения Международного морского порта Туркменбаши к системе морских портов мира.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Шейха Мансура Бин Зайед Аль Нахайяна посетить Ашхабад с визитом в удобное для него время.

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Визит Президента Туркменистана в ОАЭ продолжается.

Совместное Заявление Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов

21-22 ноября 2022 года по приглашению Его Высочества Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бин Заед Аль Нахайяна состоялся официальный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Объединённые Арабские Эмираты.

В ходе визита между Президентами Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов состоялся обмен мнениями по расширению двустороннего партнёрства в ключевых направлениях экономической и социально-культурной сферы, а также по региональной и международной повестке, представляющей взаимный интерес.

Стороны, отметив значимость взаимодействия в сфере экономики, выразили стремление к укреплению экономического сотрудничества с учётом взаимных интересов, обсудили перспективы в данном направлении, а также заявили о намерении наращивать совместные усилия в таких приоритетных областях, как нефтегазовая, нефтеперерабатывающая, химическая отрасль и возобновляемая энергия.

Стороны окажут содействие предпринимателям двух государств при реализации совместных проектов с целью укрепления инвестиционного партнёрства.

Стороны констатировали важную роль транспортных сообщений в активизации двустороннего экономического сотрудничества и в этой связи подчеркнули необходимость взаимодействия международных портов Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов.

Лидеры, признавая роль гуманитарного партнёрства как важнейшего средства сближения народов, углубления взаимопонимания между ними, взаимообогащения культур, развития дружественных отношений, согласились поощрять и углублять культурные обмены, а также расширять сотрудничество в области туризма, спорта, науки и образования.

Президенты Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов придают особое значение укреплению центральной роли Организации Объединённых Наций в решении глобальных вопросов международной безопасности и устойчивого развития, предупреждения и предотвращения конфликтов. Руководители двух стран заявили, что терроризм, транснациональная преступность, наркотические средства и психотропные вещества являются одними из главных угроз миру и безопасности на планете и подтвердили готовность к развитию сотрудничества в борьбе с этими вызовами.

Лидеры отметили значимость международного сотрудничества в интересах мира, безопасности и прогресса как подхода, способствующего взаимодействию в борьбе с экстремизмом во всех проявлениях, взаимному уважению, пониманию и толерантности.

В этой связи лидеры особо подчеркнули стремление двух стран к установлению и поддержанию климата доверия и взаимопонимания в региональном и международном масштабах, а также отметили необходимость мирного урегулирования международных вопросов исключительно дипломатическими средствами.

Стороны отметили, что международные инициативы, выдвигаемые двумя странами на международном и региональном уровнях, будут служить укреплению мира, устойчивого развития и общечеловеческих ценностей.

Президент Туркменистана дал высокую оценку роли Объединённых Арабских Эмиратов в качестве непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединённых Наций на 2022-2023 годы. Президент Объединённых Арабских Эмиратов отметил усилия Президента Туркменистана в развитии отношений на региональном и глобальном уровнях, инициативах по принятию резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций «Роль и значение политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития», «2021 год – Международный год мира и доверия».

Его Превосходительство Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил искреннюю благодарность Его Высочеству Президенту Объединённых Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бин Заед Аль Нахайяну за тёплый приём и гостеприимство на высоком уровне и пригласил Его Высочество посетить Туркменистан с официальным визитом. Приглашение было принято с благодарностью. ///nCa, 22 ноября 2022 г.