Пограничный контроль и сдерживание распространения наркотиков в Центральной Азии – проекты, финансируемые ЕС, продолжают лидировать

Тарик Саиди

Аббревиатуры обычно не могут рассказать историю, по крайней мере, не в случае БОМКА и КАДАП. Любому человеку за пределами региона Центральной Азии было бы трудно разобраться в этих аббревиатурах, которые звучат почти как настоящие слова. Тем не менее, это продолжающаяся история: Козимо и Эрнест рассказали о ней.

Во-первых, несколько слов о БОМКА и КАДАП.

БОМКА (BOMCA) – это финансируемая ЕС программа управления границами в Центральной Азии. Имея многолетний список достижений, БОМКА в настоящее время находится на 10-м этапе с бюджетом в 21,65 миллиона евро. Представляя дух сотрудничества ЕС и Центральной Азии, БОМКА продолжает поддерживать трансграничное сотрудничество и улучшать условия жизни людей, проживающих в приграничных регионах Центральной Азии, одновременно облегчая легальные торговые потоки через границы. Подход программы является панорамным и всеобъемлющим.

КАДАП (CADAP) – это Программа действий по борьбе с наркотиками в Центральной Азии, также финансируемая ЕС. Проект находится на 7-м этапе с бюджетом в 6,8 миллиона евро. Основное внимание уделяется реализации стратегий и мер по сокращению спроса на наркотики, продвижению профилактических инициатив и улучшению лечения, предлагаемого государственными учреждениями наркозависимым в регионе.

Козимо ЛАМБЕРТИ ФОССАТИ (слева), Эрнест Робелло (справа)

Козимо ЛАМБЕРТИ ФОССАТИ является атташе Представительства ЕС в Кыргызской Республике. Как руководитель проекта, он курирует региональную деятельность БОМКА и КАДАП.

Эрнест Робелло – директор 7-й фазы CADAP. Также базирующийся в Кыргызской Республике, он ранее работал в Международном и Иберо-американском фонде управления и государственной политики (FIIAPP), – это фонд государственного сектора при Cooperación Española, агентстве по сотрудничеству правительства Испании.

nCa побеседовал с Козимо и Эрнестом в Ашхабаде в среду, 16 ноября 2022 года.

Основное внимание было уделено текущим и возникающим проблемам, с которыми, вероятно, столкнутся БОМКА и КАДАП в 2023 году.

Козимо, указав на различие между внешними и внутренними границами Центральной Азии, сказал, что после захвата Афганистана талибами в прошлом году сейчас ситуация намного сложнее. Существует проблема управления границами, поскольку страны не признают движение “Талибан”.

В регионе также присутствует некоторая напряженность; в частности, пограничные проблемы между Таджикистаном и Кыргызстаном, сказал Козимо.

Он добавил, что ситуация в Украине имеет экономические аспекты. Возможно, она не сильно повлияла на Туркменистан, но тем не менее украинский кризис – это проблема. По мнению Козимо, Туркменистан защищен по сравнению с другими странами региона, так что в этом нет ничего драматичного.

Оглядываясь назад, Козимо указал на необходимость в интеграции, поскольку некоторые из сложностей носят региональный характер. С туркменской стороной налажено позитивное сотрудничество и регулярное участие.

Существует также глобальный экономический кризис, и мы мало что можем с этим поделать, считает он.

Рассказывая о конкретной повестке на 2023 год, Козимо выделил вопрос о делимитации границ между некоторыми странами региона, например, между Кыргызстаном и Узбекистаном. Здесь мы хотели бы продемонстрировать очень хороший пример того, как Туркменистан и Казахстан разобрались с пограничным вопросов в рамках проекта БОМКА.

По внешнему периметру проходит граница с Афганистаном. Для Туркменистана и Узбекистана это не проблематично, но имеются сложности с Таджикистаном. Граница там закрыта. По словам Козимо, странам необходимо объединиться и выработать общий подход.

«Мы не вносим готовые решения из Европы и не просим страны внедрять их. Страны взаимодействуют на основе консультаций», – говорит он.

«Что касается наркотической ситуации, то работу осложняет некоторая нехватка данных из-за сбоев в работе Covid, когда все внимание было сосредоточено на пандемии. Сейчас необходимо собрать данные, чтобы увидеть все изменения, как все сдвинулось с мертвой точки», – сказал он.

Из-за близости к Афганистану в регионе известны случаи употребления героина и наркотических веществ. По его словам, есть два разных аспекта: правоприменение и лечение наркозависимых. С европейским опытом мы можем помочь некоторыми способами, такими как пересмотр законодательства, – говорит Козимо.

Эрнест из КАДАП высказал свою точку зрения. По его мнению, необходимо оценить закономерности и посмотреть, как Covid повлиял на них. Увеличение производства метамфетамина в Афганистане оказывает влияние на рынки Центральной Азии. Данное вещество отличается от героина. Кроме того, появились новые психотропные вещества.

По словам Эрнеста, опыт ЕС может внести очень весомый вклад в это дело. Говоря о злоупотреблении метамфетамином, он рассказал, что Европа имеет большой опыт в решении данной проблемы, в то время как региональные эксперты больше знакомы со злоупотреблением героином и алкоголем. Это новая область для них. Стимуляторы являются новизной для региона, что требует новых методов решения проблемы, поясняет Эрнест. Это включает в себя как профилактику, так и лечение. Также значим сбор данных и совершенствование законодательства.

Важно то, что эти препараты не требуют обширной территории для производства или культивирования. Их можно приготовить на маленькой кухне или в небольшом фургоне.

Эрнест, не называя никаких стран, указал на факты реализации некоторых наркотиков онлайн и через социальные сети. И с этим необходимо бороться, особенно среди молодежи.

«Я также хотел бы упомянуть о злоупотреблении отпускаемыми по рецепту лекарствами, особенно среди молодежи. Это то, в чем CADAP готов оказать поддержку», – подчеркнул он. Некоторые страны Центральной Азии уже обратились за конкретной поддержкой в данном вопросе.

Продолжая развивать тему, Эрнест указал на факты использования некоторых обезболивающих препаратов; глазные капли используются для вдыхания и получения некоего удовольствия. Это происходит из-за содержащегося в них психотропного компонента. Ими явно злоупотребляют, и такое злоупотребление наносит вред.

Говоря о торговле наркотиками через социальные сети, Эрнест рассказал, что по данному вопросу уже представлены некоторые данные.

Злоупотребление отпускаемыми по рецепту лекарствами – интересное явление, потому что это легальные вещества, и некоторым людям приходится принимать их по медицинским показаниям. «Здесь нужны тщательные обсуждения в каждой стране и пересмотр законодательства», – полагает Эрнест. В решении проблемы может быть полезна европейская практика, например, продажа таких лекарств строго по рекомендации врача и ограничение количества, которое можно приобрести. Идея не в том, чтобы запретить эти лекарства, потому что некоторые из них являются жизненно важными препаратами. Необходимо принять меры для предотвращения их неправильного использования.

Козимо снова подключился к разговору. Он сказал, что состояние экономики, особенно кризис в Украине, влияет на перспективы трудовых мигрантов, отправляющих домой денежные переводы из стран региона, в основном из России. И все это связано с незаконным оборотом наркотиков.

Он сообщил, что в новом пакете программы гораздо больше двустороннего содержания с Туркменистаном. «Условия будут определены путем обсуждения с нашими коллегами», – уточнил он.

И Козимо, и Эрнест выразили уверенность в том, что ЕС и страны региона Центральной Азии смогут справиться с вызовами, которые, вероятно, возникнут в следующем году.

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Понимание Козимо и Эрнестом своих сфер ответственности и их уверенность в способности БОМКА-КАДАП и их региональных партнеров преодолеть новые и возникающие вызовы красноречиво говорит об успехе этих проектов, финансируемых ЕС.

Успех БОМКА-КАДАП – это успех оптимизма и сотрудничества. Этот опыт требует воспроизведения во всех областях. /// nCa, 17 ноября 2022