Президент Туркменистана принял заместителя председателя правительства России

Эльвира Кадырова

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу во вторник (15 ноября 2022 года) с Алексеем Оверчуком, заместителем председателя правительства России и сопредседателем совместной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Туркменские лидер, приветствуя гостя, отметил, что Туркменистан придает большое значение укреплению межгосударственного диалога с Россией, носящего характер стратегического партнерства. Он с удовлетворением констатировал динамично развивающееся туркмено-российское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения.

Стороны кратко коснулись всего спектра партнерства и подчеркнули необходимость углубления туркмено-российского партнерства посредством открытого и конструктивного диалога. Они также отметили развитие двустороннего и многостороннего взаимодействия за 30 лет дипломатических отношений с момента обретения Туркменистаном независимости.

По мнению собеседников, недавний визит председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Россию придал новый импульс отношениям между парламентами двух стран.

Особое внимание в ходе встречи было уделено сотрудничеству в торгово-экономической и научно-технической сферах. Было отмечено, что в последние годы хорошую динамику демонстрирует взаимная торговля. Среди приоритетных направлений партнерства были выделены нефтегазовый сектор, промышленность, транспорт и логистика, торговля и ряд других отраслей.

Наряду с этим было подчеркнуто, что традиционный гуманитарный диалог является не менее важным направлением межгосударственного сотрудничества. Здесь особое место занимают налаженные плодотворные связи в области образования, науки и культуры, а также здравоохранения.

Президент Туркменистана и заместитель премьер-министра России выразили уверенность в том, что взаимовыгодное туркмено-российское партнерство, основанное на давних узах дружбы, добрососедства и солидном многолетнем опыте, будет и впредь успешно развиваться. /// nCa, 16 ноября 2022 года (источник фотографий – скриншот туркменского телевидения)