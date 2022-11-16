Казахстан: Взаимная торговля на пространстве СПЕКА растет, несмотря на пандемические потрясения

Несмотря на шок пандемии, сотрудничество стран СПЕКА продолжает расширяться. Взаимный товарооборот между странами СПЕКА в прошлом году превысил 7 миллиардов долларов США, что на 31% больше, чем в 2020 году. Об этом заявил Алибек Куантыров, министр национальной экономики Казахстана, нынешней страны-председателя Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА), во время своего приветственного выступления на открытии Экономического форума СПЕКА в Алматы.

По его словам, товарооборот между странами СПЕКА за первое полугодие 2022 года составил 4,7 миллиарда долларов США, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Форум СПЕКА проводится в условиях глобальной экономической неопределенности, связанной с восстановлением после пандемии и потрясениями в области безопасности, которые привели мир к новой реальности.

«Для стран регионов крайне важно скорректировать экономическую повестку дня, чтобы извлечь максимальную выгоду. Поэтому мы должны последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках СПЕКА», – подчеркнул Куантыров.

Совокупный ВВП региональных экономик превышает 350 миллиардов долларов США. Это большой рынок с огромным объемом товаров, услуг, капитала и рабочей силы, добавил он.

Министр национальной экономики Казахстана выделил несколько мер, которые могли бы еще больше укрепить экономические отношения между странами СПЕКА.

“Необходимо оцифровать трансграничную связь, запустить пограничные сети торговых и экономических хабов, которые могут служить основной неотъемлемой частью объединенных систем распределения товаров стран с перспективами дальнейшего расширения”, – считает он.

Примерами такого трансграничного сотрудничества являются проект Центральноазиатского международного центра, реализуемый с Узбекистаном, Промышленный торгово-логистический комплекс, строящийся на казахстанско-кыргызской границе, соглашение о совместном создании единого торгово-распределительного центра с Таджикистаном и проект по строительству зернового терминала в сотрудничестве с Туркменистаном.

Более того, по словам Куантырова, развитие Транскаспийского транспортного маршрута будет выгодно всем странам СПЕКА.

Он также призвал к расширению прямых связей между деловыми кругами и созданию транспортно-логистических коридоров.

***

Цели Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) заключаются в содействии развитию регионального экономического сотрудничества в регионе СПЕКА, интеграции стран-участниц СПЕКА в мировую экономику и предоставлении платформы для трансграничного сотрудничества в целях достижения Целей в области устойчивого развития. Странами-участницами СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) совместно оказывают общую поддержку деятельности Программы.///nCa, 16 ноября 2022 г.