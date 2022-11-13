Ашхабаде проведет Международную конференцию «Диалог – гарантия мира»

11 декабря 2022 года в Ашхабаде в гибридном формате состоится Международная Конференция «Диалог – гарантия мира», соорганизаторами которого выступят учреждения ООН.

К участию в Конференции приглашаются государства члены ООН, международные, региональные и субрегиональные организации и общественные объединения, представители частного сектора и общественных организаций, научных кругов и СМИ.

Форум откроется пленарной сессией, в ходе которой выступит Председатель Конференции от принимающей стороны и высшие должностные лица международных организаций.

Далее, пройдут три последовательные тематические сессии.

Первая тематическая сессия будет посвящена теме «Диалог, как основа превентивной деятельности и предотвращения конфликтов». Планируется, что в ходе данной сессии также состоится обмен мнениями по дальнейшей реализации всеобщей Декларации и Программы действий в области культуры мира.

Вторая тематическая сессия «Укрепление продовольственной и экологической безопасности» будет охватывать вопросы взаимосвязанности продовольственной безопасности, изменения климата и устойчивого развития, повышение адаптационной способности стран и сообществ к воздействиям климатических изменений, а также рассмотрит передовые международные практики в этой области, включая разработку и внедрение политики по смягчению последствий климатических изменений и реагирования на них, а также обмен мнениями между экспертами.

Третья тематическая сессия рассмотрит «Многостороннее сотрудничество в информационном пространстве и роль информационных сетей в налаживании межнационального диалога». В данной сессии предусматривается обмен мнениями о роли информационных сетей и приложений в формировании культуры диалога и мира, направленной на созидание и сотрудничество.

По завершению Конференции сопредседатели тематических сессий представят резюме обсуждений, после чего с заключительным словом выступит представитель принимающей стороны.

Итоговый документ Конференции, который будет предварительно распространён и принят по результатам дискуссий, планируется направить в Секретариат Организации Объединённых Наций для публикации в качестве документа 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По окончании официальной части Конференции участники будут приглашены на мероприятия, приуроченные к 27-летию Нейтралитета Туркменистана, 15-летию учреждения Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии и 30-летию членства стран Центральной Азии в ООН.

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Глобальная инициатива «Диалог — гарантия мира» была выдвинута Туркменистаном в ходе Международной конференции «Политика мира и доверия — основа международной безопасности, стабильности и развития» в декабре 2021 года и единогласна поддержана участниками конференции. Итоговый документ Конференции был распространен в качестве документа 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вышеуказанная инициатива напрямую перекликается с инициативой Генерального Секретаря ООН о формировании Новой повестки дня для построения мира, включающей в себя сокращение глобальных стратегических рисков, инвестирование в предотвращение конфликтов и миротворчество, а также поддержку региональных превентивных мер.

Философия «Диалог — гарантия мира» нацелена на объединение усилий международного сообщества в укреплении традиций мирного и доверительного сосуществования народов мира, восстановлении ценностных установок, мировоззренческих взглядов и традиций сохранения и поощрения мира, всеобъемлющего становления культуры мира и доверия в международных отношениях.

С концептуальной запиской Конференции можно ознакомиться здесь: https://www.mfa.gov.tm/en/articles/675

///nCa, 13 ноября 2022 г.