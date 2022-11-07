2024 год объявлен в тюркском мире годом Махтумкули, а город Аннау станет его культурной столицей

Туркменский город Аннау объявлен культурной столицей тюркского мира на 2024 год. Также этот год объявлен в тюркском мире годом великого поэта и мыслителя Махтумкули.

Соответствующие решения закреплены в итоговой декларации 39-го заседания Постоянного совета ТЮРКСОЙ, которое прошло 5 ноября в турецкой Бурсе – нынешней культурной столице тюркского мира.

«Постоянный совет, в соответствии с рекомендациями Министерства культуры Туркменистана, принял решение объявить 2024 год Годом Махтумкули Фраги, великого поэта и мыслителя тюркского мира, по случаю 300-летия со дня его рождения», говорится в заявлении.

Во встрече приняли министры культуры, а также представители ведомств, курирующих вопросы культуры, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, генеральный секретарь ТЮРКПА. Туркменистан представлял министр культуры Атагельды Шамурадов.

Постоянный совет ТЮРКСОЙ также принял ряд решений, призванных расширить деятельность международной организации тюркской культуры.

Так, согласно итоговой декларации решено разработать программу сертификации материального и нематериального культурного наследия тюркского мира под руководством ТЮРКСОЙ в целях повышения осведомленности о культурном наследии тюркского мира и содействия раскрытию туристическому потенциалу этих ценностей.

Всемирный кинофестиваль тюркского кино «Коркут Ата», успешно организованный Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в 2021 и 2022 годах, включен в традиционную деятельность ТЮРКСОЙ. Он будет проводиться в городах, объявленных культурной столицей тюркского мира.

В целях повышения эффективности работы ТЮРКСОЙ Постоянный совет решил дважды в год проводить встречи высокопоставленных государственных служащих в Генеральном секретариате ТЮРКСОЙ.

В следующем году ТЮРКСОЙ отпразднует свое 30-летие. По случаю этой знаменательной даты во всех странах-членах, а также на площадке различных международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.) будут организованы торжества.

Также, в честь юбилея учреждена «Медаль 30-летия ТЮРКСОЙ» и объявлен Конкурс на создание гимна ТЮРКСОЙ.

Следующая 40-я встреча Постоянного совета ТЮРКСОЙ пройдет под председательством министра культуры Азербайджана в городе Шуша, культурной столице тюркского мира в 2023 году.

Министр культуры Туркменистан встретился с генсекретарем ТЮРКСОЙ

На полях визита в Бурсу министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов провел встречу с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым.

В ходе встречи стороны обсудили усилия по дальнейшему укреплению отношений между ТЮРКСОЙ и Туркменистаном.

Также была рассмотрена тема мероприятий, которые будут проводиться в рамках празднования 300-летия со дня рождения известного мыслителя и поэта Махтумкули при активном участии Туркменистана в деятельности ТЮРКСОЙ. ///nCa, 6 ноября 2022 г.