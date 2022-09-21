Туркменский газ – стратегический ресурс в амбициозной энергетической повестке Ирана

Туркменистан и Иран имеют значительный потенциал для расширения партнерства в углеводородном секторе. Кроме того, импорт туркменского газа может облегчить Ирану достижение стратегической задачи по превращению энергетический хаб в региональных масштабах – такие выводы содержатся в недавно опубликованном отчете Исследовательского Центра при Парламенте ИРИ.

Иран будет наиболее выгодным рынком сбыта для туркменского «голубого топлива», учитывая стремление Туркменистана к диверсификации газоэкспортных направлений. Кроме того, для достижения Ираном целей своей макростратегии по становлению в региональный энергетический центр, стране необходимо задействовать максимальный импорт газа из Туркменистана, говорится в исследовании под названием «Соображения и стратегические потребности в энергетической торговле между Туркменистаном и Ираном».

Авторы отчета приводят несколько аргументов в пользу целесообразности и экономической рентабельности реализации туркменского газа в иранском направлении.

Во-первых, это географическая близость, позволяющая не задумываться о транспортировке энергоносителей на дальние расстояния.

Во-вторых, это общая граница с Ираном. Туркменистан, как известно, в газоэкспортной практике придерживается принципа сбыта своего газа на своей границе.

В-третьих, туркменские энергоносители могут выйти через Иран и на другие рынки – Турцию, Индию, Пакистан и Ирак, без необходимости дорогостоящих альтернативных маршрутов.

В исследовании выделено четыре стратегических направления, которые, по мнению иранских экспертов, наиболее перспективны с точки зрения развития туркмено-иранского газоэнергетического взаимодействия:

1)Максимальный импорт газа из Туркменистана. «Одним из требований стратегии Ирана по превращению в энергетический центр региона выступает импорт газа из региональных стран. Между тем, учитывая огромные газовые запасы газа в Туркменистане и относительно низкую стоимость импортируемого газа из-за малого расстояния транспортировки, импорт газа из этой страны имеет стратегическое значение», – подчеркивается в отчете.

«В среднесрочной перспективе, Иран располагает возможностями закупать у Туркменистана 15-20 млрд.кубометров, что означает максимальное использование пропускной способности двух существующих трубопроводов», – отмечают иранские эксперты.

Однако, в дальнесрочной перспективе, авторы материала рекомендуют своей стране не только импортировать туркменский газ, но и принять участие в разработке углеводородных месторождений на территории Туркменистана. Наряду с этим, многообещающим видится и импорт российского газа транзитом через Туркменистан с развитием трубопроводной инфраструктуры.

2)Транзит и своп-поставки нефтяных и нефтехимических продуктов. Иран может предложить Туркменистану свою территорию для транзита и своп-поставок нефтепродуктов.

Решить эту задачу эксперты предлагают, задействовав транзитно-транспортный маршрут Серахс – порт Чабахар, протягивающийся с севера на юг.

3)Создание двустороннего расчетного центра. «Создание совместного расчетного центра в целях развития двусторонней торговли может обеспечить безопасный канал финансовых взаиморасчетов в контексте банковских ограничений. Использование такой системы значительно удешевит взаимную торговлю», – полагают аналитики.

4)Экспорт из Ирана технических и инжиниринговых услуг. Авторы доклада отмечают продолжающуюся в стране реализацию крупных проектов, в том числе и в нефтехимической промышленности, и устойчивый рост экономики Туркменистана ввиду наличия богатых нефтегазовых ресурсов.

В данном контексте, экспорт из Ирана технических и инжиниринговых услуг в Туркменистан может стать одним из направлений торгового взаимодействия между двумя странами, указывается в отчете.

Статистика из доклада

В исследовании приводится ряд статистических сведений о газодобывающей отрасли Туркменистана:

Туркменистан среди стран Центральной Азии обладает огромными запасами газа и наладил обширный экспорт газа. Ресурсы Туркменистана оцениваются в 13,6 трлн кубометров или 7,2% от мировых запасов условного топлива.

Согласно международным данным, еще 12 лет назад, в 2010 году Туркменистан добывал 40,1 млрд. кубометров газа, в 2020 году добыча выросла до 66 млрд. кубометров, в 2021 году этот показатель значительно вырос и достиг 79,3 млрд.кубометров, в том числе экспорт – 42,1 млрд.кубометров, утверждают аналитики.

Уровень потребления газа в стране увеличился на 71% за десятилетний период 2010-2020 гг, рост вызван развитием нефтехимической промышленности и увеличением использования природного газа в электроэнергетике.

По прогнозам, добыча газа в Туркменистане увеличится до 89 млрд.кубометров в 2030 году и при условии потребления на уровне 51 млрд. кубометров, оставшиеся 47 млрд. кубометров туркменского голубого топлива составят избыточный экспортный объем.

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В ноябре 2021 года Иран, Туркменистан и Азербайджан заключили сделку о своповых поставках. Согласно схеме с января 2022 года Туркменистан поставляет в Иран ежесуточно 5-6 млн кубометров газа, а эквивалентные объемы Иран направляет в Азербайджан.

В соответствии с соглашением Иран ежегодно обязан поставлять в Азербайджан от 1,5 до 2 млрд кубометров газа.

В июне этого года министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил о том, что между тремя странами достигнуты договоренности об удвоении объема газового обмена.

Исследовательский Центр при парламенте Ирана был создан в 1992 году в качестве органа, осуществляющего экспертную оценку нормативных актов. Центр также занимается оказанием академической и исследовательской поддержки законотворчества с целью эффективного применения результатов исследований в законодательном процессе. ///nCa, 20 сентября 2022 г.