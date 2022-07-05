Казахстан и Туркменистан построят зерновой терминал на туркмено-афганской границе

В ходе видеоселекторного совещания в понедельник вице-премьер А.Язмырадов доложил о планах по строительстве зернового элеватор на туркмено-афганской границе при долевом участии с Казахстаном.

Через данный терминал будет осуществляться отправка пшеницы и муки из Казахстана в Афганистан и далее в другие страны.

Элеватор расположится на территории животноводческого хозяйства «Çemenabat» в Серхетабатском этрапе Марыйского велаята и будет рассчитан на хранение 100 тысяч тонн пшеницы. Здесь же будет сооружен цех для изготовления соответствующих мешков.

Отметив, что проект будет содействовать развитию отношений между странами региона, в том числе восстановлению экономики Афганистана, Президент Туркменистана распорядился детально изучить представленное предложение.

Казахстан является ключевым поставщиком пшеницы и муки в Афганистан. Согласной майскому и июньскому отчетам Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), Афганистан увеличит импорт пшеницы в сезоне 2022-23 с 3,2 млн. тонн до 3,4 млн.тонн. Часть роста будет обеспечена за счет поставок казахстанской пшеницы. Прогнозируется также повышенный спрос на пшеницу и муку из Казахстана в странах Центральной Азии.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, за первый квартал 2022 года Казахстан экспортировал в Афганистан 227 400 тонн пшеницы и меслина, что на 46,7 % больше в физическом объеме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ///nCa, 5 июля 2022 г.