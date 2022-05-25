В рамках национальной сельской программы в Туркменистане построено почти 1000 социальных объектов

Эльвира Кадырова

За последние десять лет в рамках «Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров», именуемой коротко Национальной сельской программой по всей стране были реализованы сотни проектов по созданию социальной инфраструктуры.

По данным Министерства Финансов и Экономики Туркменистана, по состоянию на 1 мая 2022 года в стране за период 2012-2022 годов сооружено 70 больниц, 146 поликлиник, 258 дошкольных учреждений, 251 общеобразовательная школа, 76 домов культуры, 115 спортивных школ, 73 спортивных сооружения – всего 989 объектов и сооружений.

В разрезе по регионам страны в Ахалском велаяте построено 15 больниц, 38 поликлиник, 59 дошкольных учреждений, 49 общеобразовательных школ, 19 домов культуры, 17 спортивных школ, 12 спортивных сооружений – в целом 209 зданий и сооружений.

Балканский велаят является развитым регионом в плане нефтегазовой и химической промышленности. Большинство населения этого велаята сосредоточено в городских районах. В регионе также достигнут значительный прогресс в реализации Целей устойчивого развития в рамках Национальной программы развития сельских районов. За последние десять лет в велаяте построено 11 больниц, 18 здравниц, 41 дошкольное учреждение, 36 общеобразовательных школ, 9 домов культуры, 17 спортивных школ, 8 спортивных сооружений – всего 140 зданий и сооружений.

Строительство социальных объектов в Дашогузском велаяте осуществляется на высоком уровне в соответствии с демографическим ростом. По состоянию на 1 мая 2022 года всего в области возведено 187 объектов, в том числе 14 больниц, 25 поликлиник, 34 дошкольных учреждения, 58 общеобразовательных школ и 14 учреждений культуры.

В Лебапском велаяте интенсивно развивается промышленность и инфраструктура. В настоящее время по всей области построено 11 больниц, 38 поликлиник, 68 дошкольных учреждений, 40 общеобразовательных школ, 17 домов культуры, 32 спортивные школы, 16 спортивных сооружений – всего 222 объекта и сооружения социально-культурного назначения.

В рамках Национальной сельской программы в Марыйском велаяте построен 231 социально-культурный объект, включая 19 больниц, 27 поликлиник, 56 дошкольных учреждений, 68 общеобразовательных школ, 17 домов культуры, 25 спортивных школ, 19 спортивных сооружений.

В последние годы усилилась роль предпринимателей и частного бизнеса в развитии капитальных вложений в стране. Большая часть строительных работ велась частными строительными компаниями и учреждениями.

«Национальная программа Президента Туркменистана по преобразованию условий жизни населения сел, поселков, городов в районах и районных центрах» действует с 2007 года.

Программа охватывает многие аспекты Целей устойчивого развития. В частности, реализация национальной сельской программы способствует продвижению в стране нескольких ЦУР. Например, этой цель № 3 – «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте», № 4 – «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех», № 6 – «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех», № 7 – «Обеспечение доступа к недорогостоящим, надёжным, устойчивым и современным источникам энергии для всех», № 9 – «Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций», № 10 – «Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними», № 11 – «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населённых пунктов». ///nCa, 24 мая 2022 г.