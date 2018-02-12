Перспективы японо-туркменских отношений на ближайшие годы

Такахико Кацумата, Посол Японии в Туркменистане

Наступил 2018 год, и мне хотелось бы выразить свое мнение о перспективах отношений между Японией и Туркменистаном на ближайшие годы. Поскольку в прошлом году наши страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений, возможно, теперь нам пора задуматься над выстраиванием наших будущих отношений.

Главный посыл моей статьи заключается в том, чтобы сказать: японо-туркменские отношения долгосрочные и взаимно надежные. Поэтому мы должны проектировать наше взаимодействие прежде всего со среднесрочной и долгосрочной точки зрения, нежели с позиции временных и краткосрочных интересов или выгод.

К счастью, Япония и Туркменистан располагают хорошей основой для развития таких отношений. С того момента, как я приступил к своим обязанностям в Ашхабаде в 2016 году, я раскрыл общности в традициях и менталитете между нашими двумя народами, в частности, это касается сохранения традиционной культуры, уважения к предкам и старшему поколению, принципов гостеприимства и доброты к другим, трудолюбия и скромности в поведении. Я был удивлен, обнаружив даже в музыке и песнях схожие мелодии. Кроме того, мы разделяем общие моральные критерии, что нашло отражение в нашей истории как миролюбивой нации.

Давайте рассмотрим достижения Японии и Туркменистана в последние годы, и наши дальнейшие шаги, которые следует предпринять в ближайшие годы.

В последние годы наше сотрудничество было скорее сосредоточено на экономической и бизнес-сферах. Большой вклад в развитие наших экономических отношений могло бы внести сочетание газовых ресурсов Туркменистана, являющихся одними из крупнейших в мире, и передового технологического опыта Японии. В настоящее время близятся к завершению три крупных проекта по производству бензина из природного газа (G-to-G), по выпуску химических и минеральных удобрений. Также ожидается запуск новых совместных проектов, например, проект газотурбинной теплоэлектростанции.

С другой стороны, хотел бы подчеркнуть, что в последнее время отношения между Японией и Туркменистаном вступают в новое измерение. Взаимные визиты лидеров двух стран привели к расширению нашего сотрудничества во многих сферах. Примерами могут служить открытие Инженерно-технологического университета им.Огузхана с японским учебным планом, введение японского языка в школьную программу, первый в истории совместный проект по системе мониторинга землетрясений в Ашхабаде и местное сотрудничество в отношении детей с ограниченными возможностями.

Уверен, что такой широкий спектр сотрудничества предоставляет народам Японии и Туркменистана больше возможностей для взаимопонимания и культурного обмена. Сейчас мы находимся на верном пути всестороннего и последовательного укрепления наших двусторонних отношений.

Сотрудничество между Японией и Туркменистаном выходит за рамки двустороннего измерения. В настоящее время мы конструктивно сотрудничаем на региональной и международной арене.

Прежде всего, администрация премьер-министра Абэ проявляет большую приверженность глобальным миротворческим усилия в рамках политики «активного вклада в дело мира». Туркменистан также, в рамках политики активного нейтралитета играет позитивную роль в миротворческом процессе на международной площадке. Это одна из точек соприкосновения для совместной работы двух стран.

Мы также развиваем региональное сотрудничество через диалог «Центральная Азия + Япония». В прошлом году в мае под председательством Туркменистана в Ашхабаде успешно прошла шестая встреча министров иностранных дел этой структуры. Главы внешнеполитических ведомств подписали совместное заявление о широком спектре сотрудничества. Разработана Дорожная карта регионального сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

Теперь позвольте мне коснуться некоторых моментов в контексте отношений между Японией и Туркменистаном на ближайшие годы.

Во-первых, экономика. Как я уже пояснил, всегда в процессе движения находятся масштабные совместные проекты. Однако, у нас имеется еще больший потенциал для продвижения экономических отношений. В ходе визита премьер-министра Абэ в Туркменистан в 2015 году были подписаны соглашения на общую сумму более 18 миллиардов долларов США. На двусторонней встрече Президент Бердымухамедов отметил необходимость вывода экономической активности на качественно новый уровень с учетом неиспользованного потенциального объема торговли между двумя странами. Для укрепления наших экономических отношений приоритетной задачей является неуклонная и конструктивная реализация подписанных деловых соглашений. Кроме того, в целях укрепления деловой среды между двумя странами следует ускорить межправительственные усилия по наращиванию договорной базы. Например, в настоящее время ведутся переговоры по заключению двустороннего инвестиционного договора.

Во-вторых, я считаю, что «наращивание потенциала» и обмены между народами двух стран должны стать основой нашего взаимодействия, поскольку каждый аспект наших отношений – это заслуга народов наших стран.

Прежде всего, наше сотрудничество в области наращивания потенциала создаст эффективное движение в следующих областях:

Образование и подготовка кадров

Передача японских научных технологий и знаний

Обеспечение качественными кадрами совместных японо-туркменских проектов, а также туркменских научных и общественных институтов

Обратная связь на этапе наращивания потенциала, охват сотрудничеством новых сфер и реализации новых проектов

В этой связи одним из приоритетов является Инженерно-технологический университет им.Огузхана, который является уникальным образовательным учреждением, позволяющим туркменской молодежи получать образование по передовой японской научной программе. Мы должны поддержать взлет этой долгосрочной программы по созданию потенциала. Кроме того, мы должны приложить усилия для увеличения числа туркменской молодежи, посещающей Японию. Тем более, что в настоящее время число туркменских студентов, обучающихся в Японии, не превышает десяти человек. в год. Необходимо срочно разработать необходимые меры для облегчения их доступа к японскому образованию. В прошлом году правительство Туркменистана увеличило число студентов, направленных в Японию.

Туризм – ключевое слово для наших будущих отношений. Япония и Туркменистан богаты природным и культурным наследием, но туристический поток между двумя странами незначителен. Туризм оказывает многоаспектное воздействие на людей и культурные обмены, а также несет экономическое и торговое влияние. В прошлом году число туристов, посетивших Японию, составило почти 30 миллионов, а общий объем потребления всеми прибывающими туристами превысил 4 триллиона иен (около. 27 миллиардов долларов США). Почему бы не наладить этот оборот между Японией и Туркменистаном?

Я упомянул лишь некоторые аспекты и повестку дня наших отношений, но фактически отношения шире. Развитие межгосударственных отношений может быть достигнуто за счет накопления долгосрочных усилий дипломатии и различных видов деятельности между народами двух стран. Основываясь на усилиях наших предшественников в последние 25 лет дипломатических отношений, пришло время и нам создать еще одну страницу в истории наших ярких отношений.

Посол КАЦУМАТА Такахико является выпускником юридического факультета японского университета Гакушуин. С 1982 года работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел. С 2013 по 2015 год являлся советником и впоследствии посланником посольства Японии в Турции. В июле 2016 года стал первым Чрезвычайным и Полномочным послом Японии с резиденцией в Ашхабаде. /// nCa