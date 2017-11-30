Конференция Энергетической Хартии – Укрепление доверия со стороны инвесторов и приближение к созданию глобального механизма по безопасному транзиту энергоресурсов

Доклад nCa

Ашхабад, 30 ноября 2017 (nCa) — 28-ая сессия Конференции Энергетической Хартии, состоявшаяся 29 ноября 2017 года в Ашхабаде, завершилась значительно улучшенным климатом доверия со стороны инвесторов и продвижением в направлении создания глобального механизма безопасного и надежного трансграничного транзита энергетических ресурсов.

Генеральный секретарь Энергетической Хартии Урбан Руснак, который провел шесть ежегодных конференций в своем нынешнем качестве, назвал Ашхабадскую встречу «одним из самых успешных» событий в истории данной структуры.

Успех подобных мероприятий всегда представляют собой смесь материальных и нематериальных компонентов. Итоговая пресс-конференция, как правило, дает возможность связать осязаемые блага и неформальное взаимодействие с участниками и организаторами во время перерывов – это своего рода шанс заглянуть в нематериальные активы.

Конференция, прошедшая в Ашхабаде, с этой точки зрения, достигла обеих целей.

Что касается ощутимого прогресса, то Ашхабадская Декларация Энергетической Хартии (полный текст которой приводится в данном отчете) свидетельствует о том, что Энергетическая Хартия уже является платформой для совместного решения проблем и удовлетворения интересов производителей, стран-транзитеров, потребителей и инвесторов.

В Декларации, названной стратегическим среднесрочным документом до следующего обзора в 2019 году, закреплено положение о будущей полной модернизации Энергетической Хартии в соответствии с надеждами и устремлениями не только членов, но и стран и организаций, которые являются частью энергетического баланса тем или иным образом.

Из текста Декларации также очевидно, что создание глобального механизма безопасного и надежного транзита энергоресурсов через различные границы может стать реальностью в обозримом будущем.

В ходе пресс-конференции Урбан Руснак заявил о договорённости сторон в отношении реализации Ашхабадской декларации. По его словам, сообщество широко осознает необходимость прогресса, в том числе модернизации договора.

Отвечая на вопрос nCa о создании глобального механизма безопасного и надежного транзита энергоресурсов, Руснак отметил, что договаривающиеся стороны пришли к выводу о продолжении работы по общей модернизации Договора к Энергетической хартии. На сегодняшний день пока нет четких очертаний самодостаточного соглашения по транзиту энергоисточников, однако, такой механизм станет частью будущих переговоров по Договору к Энергетической Хартии. Статья 7 Договора касается транзита, добавил он.

В ходе бесед с официальными представителями и участниками Энергетической Хартии nCa стало известно, что расширение организации – то есть присоединение еще семерых подписантов за период председательства Туркменистана – автоматически создает пространство для глобального энергетического партнерства.

Д-р Марат Тернернов, координатор центра знаний Энергетической хартии, сообщил nCa, что на повестке нынешней встречи не стоял вопрос об инструментарии по укреплению доверия со стороны инвесторов, поскольку сама конференция является лишь частью пути к полному обзору, намеченному на 2019 год. Однако его замечания подразумевают, что двусторонние и многосторонние процессы, которые в настоящее время разворачиваются в сфере инвестирования в проекты энергетической инфраструктуры, будут продолжаться, и некоторые из элементов этих процессов в конечном итоге могут отразиться в обновленном Договоре к Энергетической Хартии.

Позднее в беседе с Руснаком выяснились некоторые детали, в дополнении к этому предположению. По словам генерального секретаря Энергетической Хартии, каждая страна обладает суверенным правом на решение о присоединении к Энергетической Хартии или о необходимости времени для оценки потребностей и выгод с учетом собственных национальных интересов.

Логическим продолжением этой идейной линии станет расширение круга участников Энергетической Хартии, что благоприятно отразится на создании безопасной и надежной глобальной системы транзита энергоресурсов через границы, особенно учитывая, что каждая граница имеет свои собственные специфические сложности. По умолчанию, это также будет способствовать укреплению уверенности инвесторов.

Почему? ——- 1. Если инвесторы, производители, страны-транзитеры и потребители будут объединены общей диалоговой платформой, которая четко определяет условия (и они обязуются придерживаться этих условий), это уже на половину решает вопрос о консенсусе в отношении безопасности доставки энергетических ресурсов; 2. Инвесторы будут больше доверять сделке, в которой все стороны придерживаются одни и тех же норм поведения; 3. Из-за расширения членского состава Энергетической Хартии, как правило, одни и те же члены порой будут совмещать роли инвесторов, производителей, транзитеров и потребителей. Учитывая интересы другой стороны, они автоматически будут защищать свои интересы.

Еще один важный вывод, сделанный по результатам бесед с должностными лицами Энергетической Хартии, состоит в том, что некоторые страны, которые значимы для энергетического баланса на евразийском пространстве и которые сейчас пока наблюдают за организацией со стороны, вполне могут изменить свое мнение и присоединиться к этой платформе в случае реальной модернизации Энергетической Хартии. /// nCa

Статья МИД Туркменистана:

29 ноября 2017 года в отеле «Огузкент» продолжила свою работу 28-я сессия Конференции Энергетической Хартии под тематикой «Мобилизация инвестиций для устойчивой энергетики будущего и диверсификации маршрутов транспортировки».

Министерская часть 28-й сессии Конференции Энергетической Хартии послужила площадкой для лиц, принимающих решения на высшем уровне и руководителей энергетических предприятий для осуществления диалога по вопросам политики в области устойчивых инвестиций в энергетику, надежного транзита и диверсификации маршрутов поставок и источников энергоресурсов в рамках сообщества членов Международной Энергетической Хартии.

В ходе сессии выступили Председатель Конференции Энергетической Хартии, Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана М.Бабаев, Вице-премьер-министр, Министр иностранных дел Грузии М.Джанелидзе, Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, Генеральный секретарь Международной Энергетической Хартии У.Руснак.

Председатель Конференции по Энергетической Хартии, Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана М.Бабаев подводя итоги председательства Туркменистана в Энергетической Хартии, перечислил мероприятия, проведенные Туркменистаном с целью обеспечения всеобъемлющей и неделимой энергетической безопасности. Он сказал, что расширяется география членства в Энергетической Хартии, что в настоящее время рассматриваются обращения еще нескольких стран. Одной из главных задач в сфере энергетической безопасности Туркменистан считает диверсификацию транспортной инфраструктуры. «Реализация этого стратегического направления предполагает комплексное развитие энергетического сотрудничества не только между странами-поставщиками энергоносителей, их транзитерами и потребителями, но и заинтересованными сторонами и международными организациями, в частности ООН и Энергетической хартией», — отметил М.Бабаев.

Генеральный секретарь Международной Энергетической Хартии Урбан Руснак сказал, что во многих странах проводятся реформы энергетической политики. Он считает, что следует модернизировать Договор к Энергетической Хартии, что имеется большой потенциал для привлечения инвестиций в развитие энергетики.

Выступивший на сессии Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер высоко оценил председательство Туркменистана в Энергетической Хартии, и сказал, что эта страна играет значимую роль в сохранении стабильности в регионе Центральной Азии. Говоря о том, что ОБСЕ вот уже несколько лет занимается вопросами энергетической безопасности, Гремингер сказал, что геополитическая конкуренция требует политического сотрудничества и в вопросах энергетической безопасности.

Выступивший на конференции вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе сказал, что присоединение к Южному газовому коридору позволит Туркменистану транспортировать свой газ в Турцию и Европу. М.Джанелидзе коснулся и проекта ТАПИ – газопровода, строящегося между Туркменистаном, Афганистаном, Пакистаном и Индией. В контексте передачи энергии из региона в Европу политик подчеркнул особую важность таких проектов, как Южно-Кавказский газопровод, Трансатлантический газопровод, а также Трансадриатический газопровод.

Выражая благодарность Правительству Туркменистана и лично Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за поддержку, оказанную при проведении 28-й сессии Конференции по Энергетической Хартии, и высоко оценивая усилия по укреплению роли Международной Энергетической Хартии на протяжении Председательства Туркменистана, участники 28-ой сессии Конференции по Энергетической Хартии приняли Ашхабадскую Декларацию Энергетической Хартии в качестве стратегического среднесрочного документа до следующего обзора в 2019 году.

Затем состоялась пресс-конференция, в ходе которой выступили представители Туркменистана, Японии, Румынии и Генеральный секретарь Международной Энергетической Хартии. /// МИД Туркменистана

Ашхабадская Декларация Энергетической Хартии

Мы, члены Конференции по Энергетической Хартии, собравшись в Ашхабаде, Туркменистан, 29 ноября 2017 г. на 28-й Сессии Конференции по Энергетической Хартии, с участием представителей высокого уровня из 52 стран разных регионов мира и 10 международных организаций,

Приветствуя тот факт, что Федеративная Республика Нигерия, Республика Кения, Буркина Фасо, Республика Мали, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Панама и Республика Гамбия подписали Международную Энергетическую Хартию в 2017 г. и таким образом стали Наблюдателями на Конференции,

Вновь заявляя о своей приверженности принципам Договора к Энергетической Хартии и Международной Энергетической Хартии 2015 г.,

Признавая важную роль Договора к Энергетической Хартии в содействии повышения энергетической безопасности путем развития торговли энергоносителями, транзита, поощрения и защиты инвестиций, а также энергоэффективности,

Признавая Токийскую декларацию 27-й Сессии Конференции по Энергетической Хартии, принятую в 2016 г., и заключительные документы предыдущих Сессий Конференции по Энергетической Хартии,

Ссылаясь также на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества» 2008 и 2013 гг., а также Ашхабадский Форум Международной Энергетической Хартии «На пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов», который закрепил важность транзита в глобальны вопросах энергетики,

Признавая ключевую роль энергии в повышении качества жизни,

Подчеркивая, что Процесс Энергетической Хартии, путем утверждения основных ценностей Энергетической Хартии, должен отражать новые тенденции и вызовы международных энергетических рынков,

Подчеркивая, что модернизация Процесса Энергетической Хартии является ключевым фактором в реализации его потенциала по укреплению энергетической безопасности и по содействию долгосрочному сотрудничеству в сфере энергетики,

Признавая, что инвестиции в энергетический сектор, эффективное использование различных типов энергетических ресурсов и технологий с последующими изменениями инвестиционных потоков и тенденций необходимы странам для выполнения своих обязательств по достижению Целей ООН в области устойчивого развития и Парижского

соглашения, в соответствии с его целями и принципами, в том числе принципами справедливости и общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей, в свете различных национальных условий,

Подчеркивая важность содействия инновациям в вопросах разработки новых энергетических ресурсов, технологий, технических средств и бизнес-моделей для ускоренного достижения глобальны целей в области устойчивого развития,

Подчеркивая, что стабильная и предсказуемая нормативно-правовая рамочная основа, с одной стороны, и наличие у правительств права на регулирование для достижения своих легитимных целей – с другой, наилучшим образом отвечают привлечению инвестиций в энергетический сектор,

Подчеркивая, что споры лучше предотвращать, а если они возникают, разрешать эффективно и, если возможно, дружественным образом,

Принимая во внимание проводимую работу и подчеркивая необходимость развития сотрудничества с региональными и глобальными организациями,

Высоко оценивая текущую работу Секретариата Энергетической Хартии в отношении своей основной деятельности.

Выражая благодарность Правительству Туркменистана и лично Президент Туркменистана г-ну Гурбангулы Бердымухамедов за поддержу, оказанную при проведении 28-й Сессии Конференции по Энергетической Хартии, и высоко оценивая усилия по укреплению роли Международной Энергетической Хартии на протяжении Председательства Туркменистана,

Принимаем:

– Ашхабадскую Декларацию Энергетической Хартии в качестве стратегического среднесрочного документа до следующего обзора в 2019 г. в соответствии со Статьей 34(7) Договора к Энергетической Хартии.

Содействие инвестициям, предотвращение и урегулирование инвестиционных споров

– Мы признаем, что Процесс Энергетической Хартии способствует притоку значительных инвестиций и улучшению деловой среды, необходимых странам для модернизации и преобразования своих энергетических систем в соответствии с национальными обстоятельствами, нуждами и приоритетами, с учетом международных обязательств по смягчению последствий изменения климата и достижению целей устойчивого развития.

– Мы признаем, что содействие инвестициям в качественную инфраструктуру является важным для устранения существующего дефицита энергетической инфраструктуры в мире.

– Мы приветствуем подготовительную работу Секретариата Энергетической Хартии и поддерживаем продолжающиеся усилия по разработке новой общественно доступной, передовой публикации по Оценке инвестиционных рисков в энергетике, которая поможет заинтересованным странам минимизировать связанные с инвестициями регулятивные риски, таким образом способствуя оптимизации инвестиционных потоков.

– Мы подчеркиваем важность вовлечения промышленности в Процесс

Энергетической Хартии и приветствуем работу, проводимую в последнее время Промышленной консультативной группой Энергетической Хартии.

– Мы поддерживаем текущую работу Секретариата Энергетической Хартии по предотвращению и дружественному урегулированию споров, посредничеству и обучению по правовым вопросам.

Дальнейшее расширение и углубление участия в Договоре к Энергетической Хартии

– Мы приглашаем государства, подписавшие Европейскую Энергетическую Хартию или Международную Энергетическую Хартию, присоединиться к Договору к Энергетической Хартии и выражаем готовность оказать необходимое содействие соответствующим странам в этом процессе.

– Мы поддерживаем работу Секретариата Энергетической Хартии по содействию процессу присоединения, который должны пройти страны, принявшие решение присоединиться к Договору.

Повышение энергетической безопасности путем укрепления международного сотрудничества для обеспечения транзита энергоносителей и содействия торговле

– Мы признаем роль Процесса Энергетической Хартии в укреплении регионального и международного сотрудничества, развитии инфраструктуры и продвижении открытых и конкурентных энергетических рынков в целях обеспечения всеобщего доступа к устойчивым источникам энергии, за исключением обстоятельств, вызывающих опасения по поводу международной и национальной безопасности участвующих государств, таким образом содействуя энергетической безопасности.

– Мы подчеркиваем, что природный газ способен играть важную и эффективную роль в достижении энергетического будущего с низкими выбросами парниковых газов, и полагаем, что необходимо и далее развивать эффективно функционирующий, прозрачный и конкурентный мировой газовый рынок, включая центры торговли сжиженным природным газом.

– Мы приветствуем работу в области транзита энергоносителей под Председательством Туркменистана и продолжим работу над вопросами транзита с целью диверсификации источников энергии и маршрутов поставки, а также развития надежных и безопасных транспортных коридоров.

Модернизация Процесса Энергетической Хартии

-Мы продолжим усилия по дальнейшей модернизации Процесса Энергетической Хартии, сообразно ситуации, с целью достижения наших общих целей и уделим особое внимания основным направлениям Договора к Энергетической Хартии.

– Договаривающиеся стороны Договора к Энергетической Хартии будут стремиться к началу диалога для изучения потенциального обновления и модернизации Договора к Энергетической Хартии.

Развитие регионального сотрудничества в сфере энергетики на основе принципов Международной Энергетической Хартии и Договора к Энергетической Хартии

– Мы приветствуем работу Секретариата Энергетической Хартии по развитию и интеграции региональных энергетических рынков для достижения долгосрочной стабильности и устойчивости в области энергетики, и отмечаем актуальность региональной деятельности для продвижения стратегических инфраструктурных проектов, направленны на обеспечение потребите лей безопасной. устойчивой и конкурентной энергией.

Принято в г. Ашхабад 29 ноября 2017 г.