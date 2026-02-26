Samsung представила линейку GalaxyS26: 2-нм процессоры, экран-антишпион и интеграция Perplexity

Тамир Шакиров

Samsung представила новую флагманскую линейку Galaxy S26 на презентации Galaxy Unpacked 2026, которая прошла 25 февраля 2026 года в Сан-Франциско. В серию вошли три модели: Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Новинки получили ряд улучшений в производительности, камерах, экранах и искусственном интеллекте, став третьим поколением «AI phones» от Samsung.

Все модели работают на обновлённой оболочке One UI 8.5 с расширенными возможностями Galaxy AI. Искусственный интеллект стал центральным элементом: смартфоны поддерживают Gemini от Google и интегрируют Perplexity AI как помощника без жёстких ограничений в ряде стран. Это позволяет быстрее решать повседневные задачи — от планирования до обработки контента.

Galaxy S26 и Galaxy S26+

Базовые модели получили небольшие, но заметные апгрейды по сравнению с предыдущим поколением.

Экраны : 6,3 дюйма (S26) и 6,7 дюйма (S26+), с чуть увеличенной диагональю (+0,1–0,2 дюйма в зависимости от модели).

: 6,3 дюйма (S26) и 6,7 дюйма (S26+), с чуть увеличенной диагональю (+0,1–0,2 дюйма в зависимости от модели). Аккумуляторы : 4300 мА·ч (S26) и 4900 мА·ч (S26+).

: 4300 мА·ч (S26) и 4900 мА·ч (S26+). Камеры : без серьёзных изменений — основная 50 Мп, телеобъектив 10 Мп (3× оптический зум), сверхширокоугольная 12 Мп, фронтальная 12 Мп.

: без серьёзных изменений — основная 50 Мп, телеобъектив 10 Мп (3× оптический зум), сверхширокоугольная 12 Мп, фронтальная 12 Мп. Процессор : в большинстве регионов — первый в мире 2-нм чип Exynos 2600 (в некоторых странах, включая США, может использоваться Snapdragon). Он обеспечивает заметный прирост в энергоэффективности, производительности и возможностях ИИ.

: в большинстве регионов — первый в мире 2-нм чип (в некоторых странах, включая США, может использоваться Snapdragon). Он обеспечивает заметный прирост в энергоэффективности, производительности и возможностях ИИ. Дизайн: алюминиевый корпус для лучшей прочности и теплоотвода. Доступны цвета: белый, чёрный, голубой, фиолетовый. Блок камер получил характерную «подставку», из-за которой смартфон без чехла лежит неустойчиво на поверхности.

Galaxy S26 Ultra

Топовая модель стала самой интересной в линейке благодаря заметным улучшениям «железа» и уникальным фишкам.

Экран : 6,9 дюйма с антибликовым покрытием и революционной функцией Privacy Display («Антишпион»). Экран ограничивает углы обзора, скрывая содержимое от посторонних глаз — идеально для общественных мест. Функцию можно включать глобально или для отдельных приложений.

: 6,9 дюйма с антибликовым покрытием и революционной функцией («Антишпион»). Экран ограничивает углы обзора, скрывая содержимое от посторонних глаз — идеально для общественных мест. Функцию можно включать глобально или для отдельных приложений. Аккумулятор : 5000 мА·ч.

: 5000 мА·ч. Процессор : кастомный Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (во всех регионах) — один из самых мощных мобильных чипов 2026 года с улучшенными CPU, GPU, NPU, энергоэффективностью и связью.

: кастомный (во всех регионах) — один из самых мощных мобильных чипов 2026 года с улучшенными CPU, GPU, NPU, энергоэффективностью и связью. Камеры : значительный апгрейд — основная 200 Мп, перископ 50 Мп (3× оптический зум), телеобъектив 10 Мп (5× оптический зум), сверхширокоугольная 20 Мп (улучшенная макросъёмка). Появилась функция «Суперстабилизация» , которая удерживает картинку ровной даже при сильных наклонах или поворотах смартфона на 180°.

: значительный апгрейд — основная 200 Мп, перископ 50 Мп (3× оптический зум), телеобъектив 10 Мп (5× оптический зум), сверхширокоугольная 20 Мп (улучшенная макросъёмка). Появилась функция , которая удерживает картинку ровной даже при сильных наклонах или поворотах смартфона на 180°. Дизайн: алюминиевый корпус, цвета — голубой, чёрный, белый, фиолетовый. Блок камер также с «подставкой».

Доступность и цены

Предзаказы на серию Galaxy S26 уже открыты. Старт глобальных продаж запланирован на март 2026 года.

Ориентировочные стартовые цены (за базовую версию 12/256 ГБ):

Galaxy S26 — 900–950 долларов

Galaxy S26+ — 1000–1100 долларов

Galaxy S26 Ultra — 1200–1300 долларов

(цены могут варьироваться в зависимости от региона, объёма памяти и акций с trade-in). ///nCa, 26 февраля 2026 г.