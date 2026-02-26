ОЭС поддержала инициативу Туркменистана по созданию трансграничных торговых зон

25 февраля 2026 года, в Тегеране состоялось очередное заседание Совета постоянных представителей Организации экономического сотрудничества (ОЭС), ключевой темой которого стало углубление региональной интеграции и снятие барьеров в торговле.

Для значительного увеличения товарооборота между странами-участницами ОЭС участники встречи подчеркнули необходимость создания благоприятной трансграничной среды. Этого можно достичь лишь через внедрение системы согласованных преимуществ и приоритетов, стимулирующих региональное партнерство.

Главным событием заседания стало рассмотрение инициативы, ранее выдвинутой Президентом Туркменистана, о создании сети совместных торговых зон на пространстве ОЭС.

В ходе встречи был детально представлен практический опыт Туркменистана. Особое внимание делегаты уделили успешному функционированию зоны свободной торговли на границе с Узбекистаном. Зона обеспечивает:

Упрощенный доступ: Облегчение передвижения торговцев и покупателей внутри зоны.

Развитую инфраструктуру: Интегрированные объекты для хранения, сортировки и транспортировки товаров с целью минимизации логистических затрат.

Налоговые стимулы: Режим «свободной таможенной зоны», позволяющий реализовывать национальную продукцию без стандартных пошлин.

По итогам обсуждения Совет постоянных представителей ОЭС единогласно поддержал предложение туркменской стороны. В качестве следующего шага Секретариату Организации поручено разработать соответствующий проект для реализации инициативы и провести технико-экономическое обоснование (ТЭО) по созданию новых торговых зон в регионе.///nCa, 26 февраля 2026 г.