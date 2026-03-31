«Белый город Ашхабад 2026»: от глобального диалога к практической реализации устойчивого городского развития

В столице Туркменистана 24–25 мая 2026 года состоится XXV Международная выставка и конференция «Белый город Ашхабад 2026» (WCA 2026), которая станет юбилейным мероприятием, приуроченным к 25-летию проведения данного форума, и ещё более укрепит его статус одной из ведущих международных площадок по вопросам развития городской среды, инфраструктуры и устойчивых городов.
В 2026 году форум приобретает дополнительную глобальную значимость в контексте тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдёт в Баку (Азербайджан) с 17 по 22 мая 2026 года под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН-Хабитат). В продолжение данного глобального диалога ожидается проведение в Ашхабаде высокоуровневого круглого стола с участием ООН-Хабитат, направленного на перевод международных приоритетов городского развития в практическую реализацию на уровне городов.
Данный подход позволяет рассматривать «Белый город Ашхабад» не только как дискуссионную площадку, но и как эффективный механизм внедрения передовых международных практик в реализацию конкретных проектов развития городской среды, с акцентом на Ашхабад и регион Центральной Азии.
От стратегического видения к практической реализации
Круглый стол высокого уровня будет посвящён обеспечению преемственности между глобальными рамочными подходами, включая Цели устойчивого развития ООН (в первую очередь ЦУР 11 — «Устойчивые города и населённые пункты»), и их практической реализацией на уровне городской инфраструктуры.
Ключевые направления обсуждения включают:
- развитие устойчивой городской инфраструктуры и повышение энергоэффективности
- внедрение технологий «умного города» и цифровых систем управления
- низкоуглеродное развитие и повышение устойчивости к климатическим изменениям
- применение технологий искусственного интеллекта и анализа данных в градостроительном планировании
Таким образом, Ашхабад рассматривается как площадка практического внедрения международных решений в сфере городского развития с переходом от стратегических подходов к конкретным результатам.
Расширяющаяся международная платформа
За более чем два десятилетия своего проведения форум «Белый город Ашхабад» превратился в одну из наиболее значимых международных площадок региона, посвящённых вопросам архитектуры, инфраструктуры и городского развития.
В 2025 году форум объединил более 550 делегатов из свыше 30 стран мира, включая представителей государственных структур, международных организаций, инженерных компаний и финансовых институтов.
Ожидается, что юбилейный форум 2026 года привлечёт ещё более широкую международную аудиторию, укрепив свою роль как центра:
- профессионального диалога
- инвестиционного взаимодействия
- развития международных партнёрств
От диалога к инвестиционному сотрудничеству
Форум «Белый город Ашхабад» на протяжении последних лет демонстрирует свою эффективность как площадка, ориентированная на достижение практических результатов в сфере инвестиционного взаимодействия.
В рамках форума 2025 года:
- был заключён контракт на сумму 54 млн долларов США с компанией Zoomlion Environmental Industry на поставку специализированной коммунальной техники
- подписано соглашение на сумму 682 млн долларов США с компанией Daewoo Engineering & Construction на строительство промышленного комплекса
- проведено более 100 двусторонних встреч в форматах B2B и B2G
Данные результаты свидетельствуют о трансформации форума в эффективную платформу для реализации инвестиционных проектов и развития международного сотрудничества.
Ашхабад и Аркадаг — модель городов будущего
В центре внимания форума будут находиться стратегические направления развития столицы, включая реализацию долгосрочной программы «Ашхабад – 2045», а также развитие нового «умного» города Аркадаг.
Данные проекты отражают:
- внедрение цифровых технологий
- развитие устойчивой инфраструктуры
- применение современных градостроительных решений
В совокупности Ашхабад и Аркадаг формируют новую модель интегрированного городского развития, сочетающую архитектурное совершенство, технологические инновации и принципы устойчивого развития.
Стратегическая платформа для инвестиционного взаимодействия
Форум 2026 года будет посвящён ключевым направлениям, определяющим развитие современных городов, включая:
- технологии «умного города» и цифровую инфраструктуру
- устойчивое строительство и энергоэффективные здания
- развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры
- индустриальные и инфраструктурные проекты
Форум предоставляет участникам прямой доступ к:
- представителям государственных органов
- инициаторам проектов
- международным инвесторам
Тем самым Ашхабад укрепляет свою роль в качестве формирующегося регионального центра инвестиционного взаимодействия и инновационного городского развития.
Взгляд в будущее
В условиях глобальных вызовов современного урбанистического развития «Белый город Ашхабад 2026» выступает в качестве площадки, где международный диалог трансформируется в практические решения.
Объединяя международный опыт и национальные приоритеты, форум способствует формированию устойчивых, современных и технологически развитых городов, укрепляя роль Туркменистана в глобальной повестке устойчивого городского развития.
Более подробная информация о форуме доступна на официальном веб-сайте:
https://ashgabat-white-city.com ///nCa, 31 марта 2026 г. (материал предоставлен Организаторами WCA2026)