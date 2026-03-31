Война против Ирана – Часть двадцатая – Рана на теле истории: Ущерб культурному наследию Ирана

Тарик Саиди

Министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана опубликовало подробный официальный отчет под названием «Рана на теле истории и культуры».

Документ, распространенный в марте 2026 года и адресованный международным организациям, включая ЮНЕСКО, представляет оценку Тегераном воздействия продолжающегося конфликта на незаменимое культурное наследие страны.

По данным министерства, военные операции, начавшиеся 28 февраля 2026 года, нанесли ущерб 116 историческим памятникам и музеям в 16 провинциях и 21 городе. Это включает повреждение четырех объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, 49 музеев и шести исторических городских районов.

В отчете подчеркивается, что это не были случайные последствия; во многих случаях повреждения стали результатом целенаправленных или близких к целям ударов, чьи ударные волны, пожары и обломки затронули объекты глубокого национального и мирового значения.

Среди наиболее значимых примеров приводятся:

Дворец Голестан в Тегеране (Всемирное наследие ЮНЕСКО) — серьезные структурные повреждения, обрушение отдельных секций и разрушение обширных участков исторической плитки, зеркальных работ, фресок и деревянных элементов.

Площадь Накш-е Джахан в Исфахане (Всемирное наследие ЮНЕСКО), включая Мечеть Имама, Мечеть Шейха Лотфоллы и дворец Али-Капу — обширные трещины и утрата изразцов, лепнины и архитектурных деталей.

Дворец Чехель-Сотун в Исфахане (Всемирное наследие ЮНЕСКО) — частичное обрушение, глубокие трещины и повреждение росписей и декора.

Многочисленные музеи и объекты в таких провинциях, как Курдистан, Лурестан, Керманшах и других, включая археологические музеи, дворцы и религиозные комплексы.

Министерство трактует эти потери не просто как физическое разрушение, но как посягательство на коллективную память и цивилизационную идентичность Ирана.

В документе утверждается, что атаки нарушают основные положения Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Конвенции о всемирном наследии 1972 года и соответствующие нормы международного гуманитарного права. В отчете отмечается, что многие пострадавшие объекты имели эмблему «Голубого щита», обозначающую их как охраняемые гражданские культурные ценности.

В ответ министерство задокументировало ущерб, по возможности переместило движимые артефакты в более безопасные хранилища и официально уведомило ЮНЕСКО и другие международные культурные организации. Ведомство призывает к независимому расследованию и привлечению к ответственности, характеризуя произошедшее как «культурное и гуманитарное преступление».

Этот отчет добавляет особое измерение к общей картине, которую мы отслеживаем в этой серии.

Ранее мы рассматривали стойкость, преемственность институтов и Hiss-e Mohasereh (чувство осады), формирующее иранское национальное сознание. Преднамеренный или случайный ущерб объектам, воплощающим столетия персидского художественного, архитектурного и духовного величия, напрямую затрагивает эту идентичность.

Для нации, чье литературное и культурное наследие долгое время служило источником выносливости в периоды завоеваний и потрясений, подобные утраты воспринимаются как раны, нанесенные не только камню и плитке, но и живой памяти народа.

Документ министерства не утверждает, что культурное наследие может быть полностью защищено в условиях современной войны. Вместо этого оно настаивает на том, что международное сообщество обязано признавать и реагировать, когда такое наследие подвергается риску. Независимо от того, будут ли каждая деталь или юридическая характеристика приняты единогласно, отчет остается официальным свидетельством того, что, по мнению Ирана, было потеряно или поставлено под угрозу за эти недели конфликта.

Пока продолжаются поиски путей деэскалации, этот «культурный учет» служит напоминанием о том, что войны оставляют шрамы далеко за пределами поля боя. Некоторые из этих шрамов видны в поврежденных дворцах и музеях; другие — в коллективной памяти народа, который на протяжении своей долгой истории неоднократно восстанавливал и обновлял свое культурное наследие после моментов разрушения.

Вопрос теперь в том, отнесется ли международное сообщество к этим ранам как к простым «побочным» сноскам или как к чему-то, требующему срочного внимания и, в конечном итоге, возмещения ущерба.

С иранской точки зрения, защита «тела истории и культуры» не является второстепенным вопросом — она неотделима от любого значимого видения мира./// nCa, 31 марта 2026 г.