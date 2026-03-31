Война против Ирана – Часть двадцать первая – Повседневные акты солидарности: Человеческое лицо стойкости

Тарик Саиди

Большая часть международных репортажей, освещая конфликт, сосредоточена на перемещениях войск, дипломатических заявлениях и экономических потрясениях. Тем не менее, одна из более тихих, но весьма показательных историй разворачивается на улицах и в соседских лавках по всему Ирану.

Простые граждане находят небольшие, практические способы поддерживать друг друга в условиях неопределенности и лишений.

Репортажи и посты в социальных сетях из многих иранских городов свидетельствуют о растущем числе пекарен, продуктовых лавок и небольших супермаркетов, где вывешиваются простые рукописные таблички, содержание которых примерно таково: «Берите, что вам нужно сейчас — заплатите после войны». На некоторых написано: «Возьми, что тебе нужно, оставь, что можешь», в то время как другие просто сообщают, что владелец магазина произведет расчеты, как только ситуация стабилизируется.

Эти жесты распространились достаточно быстро, чтобы привлечь внимание как внутри Ирана, так и среди диаспоры, став скромным, но заметным символом общественной солидарности.

Эта практика перекликается с более ранним иранским социальным движением, известным как «Стена доброты» (Divar-e Mehrabani). Традиция зародилась около 2015 года в таких городах, как Мешхед, где люди вешали крючки и полки на общественных стенах, чтобы любой желающий мог оставить или взять теплую одежду, еду или другие предметы первой необходимости для нуждающихся.

Во время нынешнего конфликта упоминания о «Стене доброты» стали часто появляться в постах и комментариях; некоторые описывают таблички в магазинах как современное практическое возрождение того самого духа взаимопомощи.

Помимо этих конкретных инициатив, были замечены и другие мелкомасштабные акты соседской поддержки: волонтеры, помогающие пополнять запасы на полках; неформальные сети, делящиеся лекарствами или талонами на топливо; местные группы, организующие помощь семьям, потерявшим доход или жилье. Это не крупномасштабные организованные усилия по оказанию помощи; это спонтанные ответы «сосед соседу» на насущные потребности.

Такие тенденции не отменяют вполне реальных трудностей, с которыми сталкиваются многие иранцы: рост цен, перебои с поставками и тревога за будущее. Но они иллюстрируют закономерность, которую мы наблюдали в предыдущих частях этой серии: когда внешнее давление усиливается, многие иранцы склонны обращаться внутрь, друг к другу.

Hiss-e Mohasereh (чувство осады), описанное в предыдущем выпуске, сосуществует с глубоко укоренившимся культурным рефлексом гостеприимства и взаимовыручки.

Эти повседневные акты доброты вряд ли появятся в большинстве стратегических анализов или сводок с полей сражений. Тем не менее, они позволяют заглянуть в живой опыт обычных людей, проходящих через конфликт. В то время, когда большая часть разговоров идет о власти, оружии и геополитике, стоит отметить те малые, тихие способы, которыми сообщества продолжают заботиться о своих.

Останутся ли эти жесты ограниченными или перерастут в нечто большее, будет зависеть от того, как долго продлится нынешняя ситуация. Пока же они служат «человеческим примечанием» к большой истории — напоминанием о том, что даже в разгар испытаний многие иранцы продолжают проявлять заботу друг о друге в самых практичных формах./// nCa, 31 марта 2026 г.