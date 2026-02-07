Туркменский газ как гарант энергетической безопасности Европы

Игорь Макаров

Хотя СПГ обеспечивает гибкость, Европа по-прежнему нуждается в стабильных долгосрочных поставках по трубопроводам.

Европа добилась неоспоримого прогресса в снижении зависимости от российского газа. Согласно данным Европейского совета, после 2021 года доля России в импорте газа в ЕС резко сократилась. Ее место во многом заняли поставки СПГ, а также возросшие объемы трубопроводного газа из Норвегии, США, Алжира, Катара, Великобритании и Азербайджана. Такая оперативная адаптация продемонстрировала политическую волю, гибкость рынка и институциональную состоятельность Европы.

Однако, несмотря на то что СПГ помог Европе выстоять, он не может быть единственной стратегией. СПГ — незаменимый инструмент гибкости, особенно в периоды кризисов, но он не является стратегической альтернативой стабильным и масштабируемым трубопроводным поставкам. Европе все еще необходимо решить задачу обеспечения своей долгосрочной энергетической безопасности.

Чтобы перейти от антикризисного управления к системному проектированию, Европа должна найти надежные, долгосрочные и не связанные с Россией источники трубопроводного газа, которые были бы политически диверсифицированы и экономически рентабельны. С этой точки зрения особо выделяется Туркменистан.

Туркменистан обладает четвертыми по величине доказанными запасами природного газа в мире, включая гигантское месторождение Галкыныш. Стране не хватает лишь эффективных инструментов вывода этого ресурса на рынок.

Ведущие экономисты МВФ отмечают, что исторически выходу туркменского газа в Европу препятствовали инфраструктурные и геополитические факторы, а вовсе не экономика. В 1990-х годах моя компания «ИТЕРА» одной из первых начала выводить туркменский газ на внешние рынки: в крайне тяжелых экономических условиях мы снабжали им Украину и большинство других постсоветских стран, включая Молдову, Грузию, Латвию, Литву и Эстонию. Эти усилия прекратились не из-за падения спроса, а из-за блокировки доступа к инфраструктуре. В начале 2000-х монополия «Газпрома» на западные газопроводы фактически отрезала Туркменистан от европейских рынков, вынудив его перенаправить экспорт на восток, преимущественно в Китай.

Сегодня Европа активно ищет варианты трубопроводных поставок в обход России. Азербайджан уже поставляет газ в ЕС, зарекомендовав себя как надежный партнер и транзитер. Турция закрепила за собой роль регионального энергетического хаба. Недостающим звеном остается сама доставка — и не в силу технических сложностей, а из-за отсутствия до настоящего времени устойчивой политической поддержки и инвестиционного лидерства.

Прежние попытки вывести туркменский газ на рынок были сосредоточены на одном «мегапроекте» — Транскаспийском газопроводе, который должен был соединить Туркменистан с Азербайджаном по дну Каспийского моря, а далее через Турцию интегрироваться в существующий Южный газовый коридор (ЮГК). В середине 1990-х «ИТЕРА» участвовала в предварительных обсуждениях этого маршрута, но тогда проект так и не был реализован.

Тридцать лет спустя возник не только мощный политический императив, но и несколько взаимодополняющих маршрутов, по которым туркменский газ может начать движение на запад.

Во-первых, туркменский газ может поступать в Европу через Азербайджан и Турцию за счет интеграции в инфраструктуру Южного газового коридора. Оптимизация мощностей и поэтапное расширение позволят начать поставки уже в ближайшее время, пока создается более масштабная инфраструктура.

Во-вторых, промежуточным решением могут стать своповые механизмы. В рамках таких соглашений туркменский газ может замещаться и поставляться в Турцию, а оттуда — на европейские рынки. Аналитики считают это практичным «обходным путем», позволяющим наладить умеренные, но значимые потоки без нового строительства, что станет мостом до реализации крупных проектов.

В-третьих, уже формируется стратегия с приоритетом на Турцию. Согласно сообщениям СМИ, Туркменистан и Турция подписали соглашения о начале прямых поставок газа по существующим маршрутам, в том числе через своп-схемы. Хотя изначально эти объемы могут оседать в Турции, она тесно связана с европейской газотранспортной сетью. Создание стабильного потока на турецком направлении заложит коммерческую и операционную основу для дальнейшего экспорта в ЕС.

В-четвертых, энергетическое сотрудничество Туркменистана, Азербайджана и Турции создает институциональную базу для будущих проектов. Меморандумы о взаимопонимании и политическая координация могут казаться формальностью, но на деле они снижают суверенные риски, согласовывают требования регуляторов и открывают путь для инвестиций при благоприятной рыночной конъюнктуре.

В совокупности эти возможности формируют поэтапную, многоуровневую стратегию. Она позволит туркменскому газу органично выйти на западный рынок через несколько механизмов сразу, не дожидаясь реализации одного «идеального» решения.

Итог очевиден: газ течет туда, где это позволяют политика и инфраструктура. У Европы теперь есть и стимул, и рычаги влияния для реализации «западного пути» для туркменского газа. У Туркменистана есть резервы, у Азербайджана и Турции — выгодная география. Не хватает лишь единой политической и инвестиционной платформы, основанной на многовекторности, поэтапном исполнении и стратегическом терпении.

Долгосрочная энергетическая безопасность Европы будет оставаться под вопросом, пока такая платформа не будет создана, а ее успех будет во многом зависеть от способности ЕС обеспечить прямые трубопроводные поставки из Туркменистана. ///первоначально опубликовано изданием Politis (https://en.politis.com.cy/globe/globe-europe/980239/turkmen-gas-can-assure-europes-energy-security), 15 января 2026 г.