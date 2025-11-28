Туркменистан запускает «Иммунный патруль»: инновационную образовательную игру ВОЗ по вопросам здоровья для детей

Ашхабад, 26 ноября 2025 г. – Страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Туркменистане (ВОЗ) совместно с Министерством образования Туркменистана (МОТ) и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (МЗиМПТ) представили инновационную игровую цифровую платформу для учащихся средних школ — «Иммунный патруль».

В мероприятии приняли участие представители МОТ, МЗиМПТ, Института образования, ряда агентств ООН, а также учителя биологии пилотных школ, специалисты национальной системы образования и ключевые партнеры из различных сфер образования и здравоохранения, что свидетельствует о твердой приверженности страны развитию цифрового обучения и укреплению здоровья.

Эксперты Европейского регионального бюро ВОЗ (ЕРБ/ВОЗ) и Странового офиса ВОЗ в Казахстане поделились опытом государств, где система «Иммунный патруль» уже успешно внедрена, продемонстрировав её эффективность в повышении вовлечённости учащихся и понимании сложных вопросов здравоохранения. Участникам была представлена платформа «Иммунный патруль», состоящая из 6 модулей, которая сочетает цифровые игры, занятия в классе, анимационный контент и практические симуляции. Платформа помогает учащимся понять принципы здорового образа жизни, основы иммунологии и механизмы защиты организма вакцинами. Она также направлена на развитие у детей навыков критического мышления, чтобы они могли уверенно ориентироваться в медицинской информации и распознавать дезинформацию — навык, который становится всё более важным в современном цифровом мире.

Эта инициатива реализуется в рамках Совместного проекта ВОЗ и Европейского союза по реагированию на кризис COVID-19 в Центральной Азии (Фаза II), который поддерживает страны в повышении медицинской грамотности, укреплении устойчивости сообществ и продвижении научно обоснованных методов общественного здравоохранения.

Ожидается, что электронная платформа «Иммунный патруль» будет внедрена в систему школьного образования Туркменистана повышая осведомлённость о здоровье и укрепляя доверие к безопасности и эффективности вакцин. Эта инициатива нацелена на долгосрочное улучшение общественного здравоохранения и обеспечение следующего поколения знаниями, необходимыми для здоровой и безопасной жизни.///nCa, 28 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)