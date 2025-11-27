Мыслители разных культур одной эпохи Махтумули и Сковорода: в киевской библиотеке имени Махтумкули прошло поэтически–музыкальное мероприятие

26 ноября 2025 года в библиотеке имени Махтумкули ЦБС «Свічадо» отдела культуры Святошинской районной государственной администрации города Киева состоялось поэтически–музыкальное мероприятие «Духовные светочи: Сковорода и Махтумкули», посвященное выдающимся личностям XVIII века, мыслителям Востока и Украины ̵ туркменскому поэту Махтумкули Фраги и украинскому философу ̵просветителю Григорию Сковороде.

Культурное событие, организованное совместно с Посольством Туркменистана в Украине, посетила творческая интеллигенция, ученые, представители местной администрации, музыкальных и общеобразовательных школ, библиотек, ученики и студенчество.

Ведущая вечера – директор библиотеки им. Махтумкули Юлия Лопата торжественно открыла мероприятие, отметив непреходящее значение вклада гениев разных культур одной эпохи в сокровищницу народов мира.

В приветственном слове дипломатического сотрудника Посольства Туркменистана в Украине особое внимание было уделено популяризации в мире достижений в национальной культуре, искусстве, литературе, продвижению культурной дипломатии, роли Туркменистана в укреплении дружбы и братства между народами. Так, в рамках празднования 300 – летия Махтумкули Фраги в Ашгабате был открыт культурно-парковый комплекс «Magtymguly Pyragy» и монумент великому поэту-мыслителю, а на его территории расположилась аллея известных поэтов и мыслителей различных стран и эпох, в числе которых – памятник выдающемуся украинскому философу-просветителю Григорию Сковороде. Подчеркнуто, что событие символизирует торжество дружбы двух народов, единство культурного наследия человечества.

Экспертные мнения об удивительном созвучии мировоззрения, схожих мотивах творчества и жизненного пути выдающихся мыслителей одной эпохи, в центре внимания которых стоит человек, его духовность, моральность, добродеятельность, а также об отличительных чертах творческого пути выразили ученые–исследователи профессор Николай Васькив и Юрий Пелешенко. Поэты–мыслители, жившие в эпоху больших перемен, ставили духовное выше материального, учили стремлению к самосовершенствованию, добру, взаимопомощи. В то же время, наследие Махтумкули наполнено не только мудростью, но и жаждой мирной и счастливой жизни для своего народа. Его стихи – неисчерпаемый источник любви к Родине.

В читальном зале библиотеки, где представлены сборники Махтумкули Фраги и произведения Григория Сковороды, тематическая фотоэкспозиция, а также видеосюжеты о культурно-парковом комплексе «Magtymguly Pyragy», состоялась насыщенная культурная программа.

Лингвисты, преподаватели, учащиеся школ и туркменская молодежь читали стихи поэтов в оригинале и в переводах.

Профессиональные ансамбли – скрипка, гитара, виолончель, фортепианный дуэт – исполнили туркменские и украинские народные песни, отрывок из туркменской сюиты, произведения на слова Сковороды и Тараса Шевченко. По традиции, исполнены национальные туркменские мелодии на дутаре.

Две музыкальные культуры объединились в единое звучание. Ценители поэзии и музыки в открытой дискуссии, в завершении мероприятия, делились мнениями о значении мастеров духовного слова в современном мире, о гармонии культурных традиций и о том, как наследие двух поэтов–мыслителей помогает сохранить связь между культурами, укрепить дружбу между народами. ///nCa, 27 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Украине)