Институт Культуры ОЭС посвятил специальный выпуск журнала 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и Международному году мира и доверия

В честь Международного года мира и доверия (2025) и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана Институт культуры Организации экономического сотрудничества при поддержке Посольства Туркменистана в Иране выпустил специальный выпуск своего журнала, посвященный Туркменистану.
В издании представлен краткий аналитический обзор исторического, культурного и дипломатического значения Туркменистана, содержащий экспертные заключения по таким темам, как:
• 30-я годовщина постоянного нейтралитета Туркменистана
• Внешняя политика
* Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций
• Роль в ОЭС
• Сотрудничество Туркменистана и Ирана
• Положение в Центральной Азии
• Транспортная дипломатия
• Водная дипломатия
• Отношения Туркменистана и Узбекистана
• Сотрудничество со странами – членами ОЭС
• Культура, наследие и самобытность
• Ахалтекинские скакуны
В этой публикации подчеркивается общая приверженность Института культуры ОЭС и Посольства Туркменистана делу содействия культурному взаимопониманию и укрепления регионального сотрудничества. ///nCa, 27 ноября 2025 г.