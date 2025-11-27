Институт Культуры ОЭС посвятил специальный выпуск журнала 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и Международному году мира и доверия

В честь Международного года мира и доверия (2025) и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана Институт культуры Организации экономического сотрудничества при поддержке Посольства Туркменистана в Иране выпустил специальный выпуск своего журнала, посвященный Туркменистану.

В издании представлен краткий аналитический обзор исторического, культурного и дипломатического значения Туркменистана, содержащий экспертные заключения по таким темам, как:

• 30-я годовщина постоянного нейтралитета Туркменистана

• Внешняя политика

* Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций

• Роль в ОЭС

• Сотрудничество Туркменистана и Ирана

• Положение в Центральной Азии

• Транспортная дипломатия

• Водная дипломатия

• Отношения Туркменистана и Узбекистана

• Сотрудничество со странами – членами ОЭС

• Культура, наследие и самобытность

• Ахалтекинские скакуны

В этой публикации подчеркивается общая приверженность Института культуры ОЭС и Посольства Туркменистана делу содействия культурному взаимопониманию и укрепления регионального сотрудничества. ///nCa, 27 ноября 2025 г.