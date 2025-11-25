Сравнительный анализ государственного бюджета Туркменистана (2022-2026)

Обзор
В этом анализе сравниваются государственные бюджеты Туркменистана за пять лет (2022-2026 годы), демонстрируя траекторию роста различных бюджетных категорий.
Таблица 1. Сводные данные государственного бюджета Туркменистана на 2022–2026 гг.
|Показатель
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Общий объём государственного бюджета
|млн манат
|85 619,2
|95 117,7
|102 313,5
|123 798,1
|131 845,1
|млрд долларов США
|24,46
|27,17
|29,23
|35,37
|37,67
|Темп роста к предыдущему году
|–
|+11,1%
|+7,6%
|+21,0%
|+6,5%
|Бюджет первого уровня
|млн манат
|25 796,0
|29 147,0
|32 865,0
|36 500,0
|36 500,0
|млрд долларов США
|7,37
|8,32
|9,39
|10,43
|10,43
Таблица 2. Централизованный бюджет Туркменистана на 2022–2026 гг.
|Показатель
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Централизованный бюджет
|млн манат
|77 421,5
|85 378,7
|91 544,7
|111 987,6
|119 703,3
|млрд долларов США
|22,12
|24,39
|26,15
|31,99
|34,20
|Темп роста к предыдущему году
|–
|+10,3%
|+7,2%
|+22,3%
|+6,9%
|Бюджет первого уровня (в составе централизованного)
|млн манат
|17 598,2
|19 408,0
|22 096,2
|24 689,6
|24 358,2
|млрд долларов США
|5,03
|5,54
|6,31
|7,05
|6,96
Таблица 3. Местные бюджеты Туркменистана (суммарно) на 2022–2026 гг.
|Показатель
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Местные бюджеты (суммарно)
|млн манат
|11 299,0
|12 393,0
|13 755,0
|15 307,0
|15 521,0
|млрд долларов США
|3,23
|3,54
|3,93
|4,37
|4,43
|Темп роста к предыдущему году
|–
|+9,7%
|+11,0%
|+11,3%
|+1,4%
Таблица 4. Распределение местных бюджетов по регионам Туркменистана (млн манат)
|Регион
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|г. Ашхабад
|2 019,7
|2 205,6
|2 443,1
|2 739,6
|2 742,8
|г. Аркадаг
|–
|–
|236,7
|283,2
|299,9
|Ахалский велаят
|1 399,7
|1 548,8
|1 658,9
|1 828,6
|1 893,8
|Балканский велаят
|1 287,3
|1 404,6
|1 538,7
|1 657,4
|1 662,3
|Дашогузский велаят
|2 058,1
|2 265,8
|2 478,5
|2 780,2
|2 808,7
|Лебапский велаят
|2 325,2
|2 547,3
|2 781,1
|3 084,3
|3 125,6
|Марыйский велаят
|2 209,0
|2 420,9
|2 618,0
|2 933,7
|2 987,9
Примечание: Город Аркадаг был создан как новая административная единица и фигурирует в бюджете с 2024 года.
Таблица 5. Ассигнования из централизованного бюджета в регионы (млн манат) (для обеспечения сбалансированности местных бюджетов)
|Регион / город
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|г. Аркадаг
|–
|–
|211,3
|240,9
|256,9
|Ахалский велаят
|187,7
|–
|–
|–
|–
|Дашогузский велаят
|1 520,3
|1 605,6
|1 685,4
|1 956,0
|1 911,3
|Лебапский велаят
|1 051,4
|1 026,6
|1 089,5
|1 299,6
|1 211,0
|Марыйский велаят
|341,8
|21,8
|–
|–
|–
|Сумма ассигнований
|3 101,2
|2 654,0
|2 986,2
|3 496,5
|3 379,2
Таблица 6. Нормативы отчислений налогов в местные бюджеты (%)
г. Ашхабад
|Вид налога
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|НДС
|5,7%
|2,0%
|1,4%
|5,0%
|5,1%
|Налог на прибыль/доход
|5,7%
|1,8%
|1,4%
|4,5%
|5,0%
|Налог на недропользование
|5,7%
|2,0%
|1,4%
|4,5%
|6,0%
Город Аркадаг (с 2024)
|Вид налога
|2024
|2025
|2026
|НДС
|100.0%
|100.0%
|100.0%
|Налог на прибыль/доход
|100.0%
|100.0%
|100.0%
|Налог на недропользование
|100.0%
|0%
|0%
Ахалский велаят
|Вид налога
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|НДС
|100.0%
|97.0%
|90.0%
|96.0%
|96.0%
|Налог на прибыль/доход
|100.0%
|96.0%
|90.0%
|96.0%
|96.0%
|Налог на недропользование
|100.0%
|97.0%
|90.0%
|95.0%
|97.0%
Балканский велаят
|Вид налога
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|НДС
|7.7%
|8.4%
|28.0%
|33.0%
|25.0%
|Налог на прибыль/доход
|7.7%
|8.4%
|28.0%
|32.0%
|25.0%
|Налог на недропользование
|7.7%
|8.0%
|27.0%
|32.0%
|24.0%
Дашогузский велаят
|Вид налога
|2022-2026
|Все три вида налогов
|100.0%
Лебапский велаят
|Вид налога
|2022-2026
|Все три вида налогов
|100.0%
Марыйский велаят
|Вид налога
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|НДС
|100.0%
|100.0%
|87.0%
|80.0%
|80.0%
|Налог на прибыль/доход
|100.0%
|100.0%
|87.0%
|82.0%
|81.0%
|Налог на недропользование
|100.0%
|100.0%
|88.0%
|80.0%
|81.0%
Таблица 7. Исполнение государственного бюджета (фактические доходы и расходы)
|Год
|Доходы (млн манат)
|Доходы (млрд USD)
|Расходы (млн манат)
|Расходы (млрд USD)
|Профицит (+)/Дефицит (–) (млн манат)
|2022
|124 299,1
|35,51
|117 601,1
|33,60
|+6 698,0
|2023
|119 007,6
|34,00
|116 223,8
|33,20
|+2 783,8
|2024
|>130 000*
|>37,1*
|≈116 000*
|≈33,1*
|≈ +14 000*
- Ориентировочные данные, объявленные при принятии бюджета на 2026 год
Основные замечания
Общий рост
• Общий рост в 2022-2026 годах: Государственный бюджет увеличился на 54,0% в манатном выражении (с 85,6 млрд. до 131,8 млрд. манатов)
• Наибольший годовой прирост: в 2025 году наблюдался самый высокий годовой прирост (21,0%)
• В долларовом выражении: Рост с 24,46 млрд долларов США (2022 год) до 37,67 млрд долларов США (2026 год) – увеличение + 54,0%.
Региональные особенности
1. Дашогузский и Лебапский велаяты стабильно получают 100% всех трех видов налогов и значительные централизованные бюджетные ассигнования, что указывает на то, что они нуждаются в дополнительной фискальной поддержке
2. Балканский велаят демонстрирует наиболее значительный рост удержания налогов – с 7-8% (2022-2023 гг.) до 25-33% (2024-2025 гг.), что, вероятно, отражает возросшую экономическую активность
3. Уровень удержания налогов в городе Ашхабаде варьируется от 1,4% до 6,0% в разные годы
4. Недавно созданный город Аркадаг получает 100% НДС и подоходного налога, но 0% налога на недропользование
Структура бюджета
• Централизованный бюджет составляет примерно 90% от общего государственного бюджета на протяжении всех лет
• Местные бюджеты неуклонно росли, но по-прежнему составляют около 11-12% от общего бюджета
• Бюджеты первого уровня как в государственном, так и в централизованном бюджетах, по-видимому, представляют собой основные административные/оперативные расходы
Исполнение бюджета
• Все три года, по которым имеются данные (2022-2024), показывают профицит бюджета
• В 2022 году был зафиксирован самый большой профицит: 6,7 млрд. манатов
• Правительство стабильно получает больше доходов, чем первоначально предусматривалось в бюджете
Защищенные категории расходов
Все пять законов о бюджете определяют одни и те же защищенные категории:
• Заработная плата
• Пенсии
• Государственные пособия
• Студенческие пособия
Используемый обменный курс: При пересчете используется официальный курс Центрального банка Туркменистана, 1 доллар США = 3,50 манат. Курс оставался неизменным на протяжении всего периода рассматриваемого в отчете. /// nCa, 25 ноября 2025 г.