Сравнительный анализ государственного бюджета Туркменистана (2022-2026)

By

Обзор

В этом анализе сравниваются государственные бюджеты Туркменистана за пять лет (2022-2026 годы), демонстрируя траекторию роста различных бюджетных категорий.

Таблица 1. Сводные данные государственного бюджета Туркменистана на 2022–2026 гг.

Показатель20222023202420252026
Общий объём государственного бюджета
млн манат85 619,295 117,7102 313,5123 798,1131 845,1
млрд долларов США24,4627,1729,2335,3737,67
Темп роста к предыдущему году+11,1%+7,6%+21,0%+6,5%
Бюджет первого уровня
млн манат25 796,029 147,032 865,036 500,036 500,0
млрд долларов США7,378,329,3910,4310,43

Таблица 2. Централизованный бюджет Туркменистана на 2022–2026 гг.

Показатель20222023202420252026
Централизованный бюджет
млн манат77 421,585 378,791 544,7111 987,6119 703,3
млрд долларов США22,1224,3926,1531,9934,20
Темп роста к предыдущему году+10,3%+7,2%+22,3%+6,9%
Бюджет первого уровня (в составе централизованного)
млн манат17 598,219 408,022 096,224 689,624 358,2
млрд долларов США5,035,546,317,056,96

Таблица 3. Местные бюджеты Туркменистана (суммарно) на 2022–2026 гг.

Показатель20222023202420252026
Местные бюджеты (суммарно)
млн манат11 299,012 393,013 755,015 307,015 521,0
млрд долларов США3,233,543,934,374,43
Темп роста к предыдущему году+9,7%+11,0%+11,3%+1,4%

Таблица 4. Распределение местных бюджетов по регионам Туркменистана (млн манат)

Регион20222023202420252026
г. Ашхабад2 019,72 205,62 443,12 739,62 742,8
г. Аркадаг236,7283,2299,9
Ахалский велаят1 399,71 548,81 658,91 828,61 893,8
Балканский велаят1 287,31 404,61 538,71 657,41 662,3
Дашогузский велаят2 058,12 265,82 478,52 780,22 808,7
Лебапский велаят2 325,22 547,32 781,13 084,33 125,6
Марыйский велаят2 209,02 420,92 618,02 933,72 987,9

Примечание: Город Аркадаг был создан как новая административная единица и фигурирует в бюджете с 2024 года.

Таблица 5. Ассигнования из централизованного бюджета в регионы (млн манат) (для обеспечения сбалансированности местных бюджетов)

Регион / город20222023202420252026
г. Аркадаг211,3240,9256,9
Ахалский велаят187,7
Дашогузский велаят1 520,31 605,61 685,41 956,01 911,3
Лебапский велаят1 051,41 026,61 089,51 299,61 211,0
Марыйский велаят341,821,8
Сумма ассигнований3 101,22 654,02 986,23 496,53 379,2

Таблица 6. Нормативы отчислений налогов в местные бюджеты (%)
г. Ашхабад

Вид налога20222023202420252026
НДС5,7%2,0%1,4%5,0%5,1%
Налог на прибыль/доход5,7%1,8%1,4%4,5%5,0%
Налог на недропользование5,7%2,0%1,4%4,5%6,0%

Город Аркадаг (с 2024)

Вид налога202420252026
НДС100.0%100.0%100.0%
Налог на прибыль/доход100.0%100.0%100.0%
Налог на недропользование100.0%0%0%

Ахалский велаят

Вид налога20222023202420252026
НДС100.0%97.0%90.0%96.0%96.0%
Налог на прибыль/доход100.0%96.0%90.0%96.0%96.0%
Налог на недропользование100.0%97.0%90.0%95.0%97.0%

Балканский велаят

Вид налога20222023202420252026
НДС7.7%8.4%28.0%33.0%25.0%
Налог на прибыль/доход7.7%8.4%28.0%32.0%25.0%
Налог на недропользование7.7%8.0%27.0%32.0%24.0%

Дашогузский велаят

Вид налога 2022-2026
Все три вида налогов100.0%

Лебапский велаят

Вид налога2022-2026
Все три вида налогов100.0%

Марыйский велаят

Вид налога20222023202420252026
НДС100.0%100.0%87.0%80.0%80.0%
Налог на прибыль/доход100.0%100.0%87.0%82.0%81.0%
Налог на недропользование100.0%100.0%88.0%80.0%81.0%

Таблица 7. Исполнение государственного бюджета (фактические доходы и расходы)

ГодДоходы (млн манат)Доходы (млрд USD)Расходы (млн манат)Расходы (млрд USD)Профицит (+)/Дефицит (–) (млн манат)
2022124 299,135,51117 601,133,60+6 698,0
2023119 007,634,00116 223,833,20+2 783,8
2024>130 000*>37,1*≈116 000*≈33,1*≈ +14 000*
  • Ориентировочные данные, объявленные при принятии бюджета на 2026 год

Основные замечания

Общий рост

• Общий рост в 2022-2026 годах: Государственный бюджет увеличился на 54,0% в манатном выражении (с 85,6 млрд. до 131,8 млрд. манатов)

• Наибольший годовой прирост: в 2025 году наблюдался самый высокий годовой прирост (21,0%)

• В долларовом выражении: Рост с 24,46 млрд долларов США (2022 год) до 37,67 млрд долларов США (2026 год) – увеличение + 54,0%.

Региональные особенности

1. Дашогузский и Лебапский велаяты стабильно получают 100% всех трех видов налогов и значительные централизованные бюджетные ассигнования, что указывает на то, что они нуждаются в дополнительной фискальной поддержке

2. Балканский велаят демонстрирует наиболее значительный рост удержания налогов – с 7-8% (2022-2023 гг.) до 25-33% (2024-2025 гг.), что, вероятно, отражает возросшую экономическую активность

3. Уровень удержания налогов в городе Ашхабаде варьируется от 1,4% до 6,0% в разные годы

4. Недавно созданный город Аркадаг получает 100% НДС и подоходного налога, но 0% налога на недропользование

Структура бюджета

• Централизованный бюджет составляет примерно 90% от общего государственного бюджета на протяжении всех лет

• Местные бюджеты неуклонно росли, но по-прежнему составляют около 11-12% от общего бюджета

• Бюджеты первого уровня как в государственном, так и в централизованном бюджетах, по-видимому, представляют собой основные административные/оперативные расходы

Исполнение бюджета

• Все три года, по которым имеются данные (2022-2024), показывают профицит бюджета

• В 2022 году был зафиксирован самый большой профицит: 6,7 млрд. манатов

• Правительство стабильно получает больше доходов, чем первоначально предусматривалось в бюджете

Защищенные категории расходов

Все пять законов о бюджете определяют одни и те же защищенные категории:

• Заработная плата

• Пенсии

• Государственные пособия

• Студенческие пособия

Используемый обменный курс: При пересчете используется официальный курс Центрального банка Туркменистана, 1 доллар США = 3,50 манат. Курс оставался неизменным на протяжении всего периода рассматриваемого в отчете. /// nCa, 25 ноября 2025 г.

