Сравнительный анализ государственного бюджета Туркменистана (2022-2026)

Обзор

В этом анализе сравниваются государственные бюджеты Туркменистана за пять лет (2022-2026 годы), демонстрируя траекторию роста различных бюджетных категорий.

Таблица 1. Сводные данные государственного бюджета Туркменистана на 2022–2026 гг.

Показатель 2022 2023 2024 2025 2026 Общий объём государственного бюджета млн манат 85 619,2 95 117,7 102 313,5 123 798,1 131 845,1 млрд долларов США 24,46 27,17 29,23 35,37 37,67 Темп роста к предыдущему году – +11,1% +7,6% +21,0% +6,5% Бюджет первого уровня млн манат 25 796,0 29 147,0 32 865,0 36 500,0 36 500,0 млрд долларов США 7,37 8,32 9,39 10,43 10,43

Таблица 2. Централизованный бюджет Туркменистана на 2022–2026 гг.

Показатель 2022 2023 2024 2025 2026 Централизованный бюджет млн манат 77 421,5 85 378,7 91 544,7 111 987,6 119 703,3 млрд долларов США 22,12 24,39 26,15 31,99 34,20 Темп роста к предыдущему году – +10,3% +7,2% +22,3% +6,9% Бюджет первого уровня (в составе централизованного) млн манат 17 598,2 19 408,0 22 096,2 24 689,6 24 358,2 млрд долларов США 5,03 5,54 6,31 7,05 6,96

Таблица 3. Местные бюджеты Туркменистана (суммарно) на 2022–2026 гг.

Показатель 2022 2023 2024 2025 2026 Местные бюджеты (суммарно) млн манат 11 299,0 12 393,0 13 755,0 15 307,0 15 521,0 млрд долларов США 3,23 3,54 3,93 4,37 4,43 Темп роста к предыдущему году – +9,7% +11,0% +11,3% +1,4%

Таблица 4. Распределение местных бюджетов по регионам Туркменистана (млн манат)

Регион 2022 2023 2024 2025 2026 г. Ашхабад 2 019,7 2 205,6 2 443,1 2 739,6 2 742,8 г. Аркадаг – – 236,7 283,2 299,9 Ахалский велаят 1 399,7 1 548,8 1 658,9 1 828,6 1 893,8 Балканский велаят 1 287,3 1 404,6 1 538,7 1 657,4 1 662,3 Дашогузский велаят 2 058,1 2 265,8 2 478,5 2 780,2 2 808,7 Лебапский велаят 2 325,2 2 547,3 2 781,1 3 084,3 3 125,6 Марыйский велаят 2 209,0 2 420,9 2 618,0 2 933,7 2 987,9

Примечание: Город Аркадаг был создан как новая административная единица и фигурирует в бюджете с 2024 года.

Таблица 5. Ассигнования из централизованного бюджета в регионы (млн манат) (для обеспечения сбалансированности местных бюджетов)

Регион / город 2022 2023 2024 2025 2026 г. Аркадаг – – 211,3 240,9 256,9 Ахалский велаят 187,7 – – – – Дашогузский велаят 1 520,3 1 605,6 1 685,4 1 956,0 1 911,3 Лебапский велаят 1 051,4 1 026,6 1 089,5 1 299,6 1 211,0 Марыйский велаят 341,8 21,8 – – – Сумма ассигнований 3 101,2 2 654,0 2 986,2 3 496,5 3 379,2

Таблица 6. Нормативы отчислений налогов в местные бюджеты (%)

г. Ашхабад

Вид налога 2022 2023 2024 2025 2026 НДС 5,7% 2,0% 1,4% 5,0% 5,1% Налог на прибыль/доход 5,7% 1,8% 1,4% 4,5% 5,0% Налог на недропользование 5,7% 2,0% 1,4% 4,5% 6,0%

Город Аркадаг (с 2024)

Вид налога 2024 2025 2026 НДС 100.0% 100.0% 100.0% Налог на прибыль/доход 100.0% 100.0% 100.0% Налог на недропользование 100.0% 0% 0%

Ахалский велаят

Вид налога 2022 2023 2024 2025 2026 НДС 100.0% 97.0% 90.0% 96.0% 96.0% Налог на прибыль/доход 100.0% 96.0% 90.0% 96.0% 96.0% Налог на недропользование 100.0% 97.0% 90.0% 95.0% 97.0%

Балканский велаят

Вид налога 2022 2023 2024 2025 2026 НДС 7.7% 8.4% 28.0% 33.0% 25.0% Налог на прибыль/доход 7.7% 8.4% 28.0% 32.0% 25.0% Налог на недропользование 7.7% 8.0% 27.0% 32.0% 24.0%

Дашогузский велаят

Вид налога 2022-2026 Все три вида налогов 100.0%

Лебапский велаят

Вид налога 2022-2026 Все три вида налогов 100.0%

Марыйский велаят

Вид налога 2022 2023 2024 2025 2026 НДС 100.0% 100.0% 87.0% 80.0% 80.0% Налог на прибыль/доход 100.0% 100.0% 87.0% 82.0% 81.0% Налог на недропользование 100.0% 100.0% 88.0% 80.0% 81.0%

Таблица 7. Исполнение государственного бюджета (фактические доходы и расходы)

Год Доходы (млн манат) Доходы (млрд USD) Расходы (млн манат) Расходы (млрд USD) Профицит (+)/Дефицит (–) (млн манат) 2022 124 299,1 35,51 117 601,1 33,60 +6 698,0 2023 119 007,6 34,00 116 223,8 33,20 +2 783,8 2024 >130 000* >37,1* ≈116 000* ≈33,1* ≈ +14 000*

Ориентировочные данные, объявленные при принятии бюджета на 2026 год

Основные замечания

Общий рост

• Общий рост в 2022-2026 годах: Государственный бюджет увеличился на 54,0% в манатном выражении (с 85,6 млрд. до 131,8 млрд. манатов)

• Наибольший годовой прирост: в 2025 году наблюдался самый высокий годовой прирост (21,0%)

• В долларовом выражении: Рост с 24,46 млрд долларов США (2022 год) до 37,67 млрд долларов США (2026 год) – увеличение + 54,0%.

Региональные особенности

1. Дашогузский и Лебапский велаяты стабильно получают 100% всех трех видов налогов и значительные централизованные бюджетные ассигнования, что указывает на то, что они нуждаются в дополнительной фискальной поддержке

2. Балканский велаят демонстрирует наиболее значительный рост удержания налогов – с 7-8% (2022-2023 гг.) до 25-33% (2024-2025 гг.), что, вероятно, отражает возросшую экономическую активность

3. Уровень удержания налогов в городе Ашхабаде варьируется от 1,4% до 6,0% в разные годы

4. Недавно созданный город Аркадаг получает 100% НДС и подоходного налога, но 0% налога на недропользование

Структура бюджета

• Централизованный бюджет составляет примерно 90% от общего государственного бюджета на протяжении всех лет

• Местные бюджеты неуклонно росли, но по-прежнему составляют около 11-12% от общего бюджета

• Бюджеты первого уровня как в государственном, так и в централизованном бюджетах, по-видимому, представляют собой основные административные/оперативные расходы

Исполнение бюджета

• Все три года, по которым имеются данные (2022-2024), показывают профицит бюджета

• В 2022 году был зафиксирован самый большой профицит: 6,7 млрд. манатов

• Правительство стабильно получает больше доходов, чем первоначально предусматривалось в бюджете

Защищенные категории расходов

Все пять законов о бюджете определяют одни и те же защищенные категории:

• Заработная плата

• Пенсии

• Государственные пособия

• Студенческие пособия

Используемый обменный курс: При пересчете используется официальный курс Центрального банка Туркменистана, 1 доллар США = 3,50 манат. Курс оставался неизменным на протяжении всего периода рассматриваемого в отчете. /// nCa, 25 ноября 2025 г.