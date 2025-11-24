Обнародован Государственный Бюджет Туркменистана на 2026 год

News Central Asia (nCa)

На очередной сессии Парламент Туркменистана принял Закон «О Государственном бюджете Туркменистана на 2026 год». Текст Закона в печатных и электронных СМИ Туркменистана.

Как отмечается в сообщении государственного агентства TDH, государственный бюджет Туркменистана на 2026 год предусматривает ускоренное развитие базовых сегментов экономики страны – топливно-энергетического, строительно-промышленного и агропромышленного комплексов, сфер транспорта и связи, текстильной и пищевой промышленности и т.д.

В бюджете, как и в предыдущие годы, большая часть средств направлена на финансирование социальной сферы, в том числе в секторы образования, здравоохранения, культуры, спорта, системы государственного соцобес­печения, жилищно-коммунального хозяйства.

Также единогласно было принято Постановление Меджлиса «Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2024 год».

Согласно постановлению Меджлиса, утверждено исполнение Государственного бюджета Туркменистана за 2024 год по доходам в сумме более 130 млрд. манат и расходам в сумме 116 млрд. манат.

Закон Туркменистана о Государственном бюджете Туркменистана на 2026 год

Статья 1

Утвердить Государственный бюджет Туркменистана на 2026 год по доходам и расходам в сумме 131 845,1 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 36 500,0  млн манатов.

Статья 2

Утвердить Централизованный бюджет Туркменистана на 2026 год по доходам и расходам в сумме 119 703,3 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 24 358,2 млн манатов.

Статья 3

Установить на 2026 год нормативы отчислений от общегосударственных налогов в бюджеты городов Ашхабад, Аркадаг и велаятов в следующих размерах:

От налога на добавленную стоимостьОт налога на прибыльОт налога за пользование недрами
Город Ашхабад5,1%5,0%6,0%
Город Аркадаг100,0%100,0%0%
Ахалский велаят96,0%96,0%97,0%
Балканский велаят25,0%25,0%24,0%
Дашогузский велаят100,0%100,0%100,0%
Лебапский велаят100,0 %100,0 %100,0%
Марыйский велаят80,0%81,0%81,0%

Статья 4

Выделить в 2026 году из Централизованного бюджета Туркменистана ассигнования городу Аркадаг и велаятам в сумме 3 379,2 млн манатов­ для обеспечения сбалансированности их бюджетов, в том числе:

город Аркадаг                  256,9          млн    манатов

Дашогузский велаят       1 911,3         млн    манатов

Лебапский велаят           1 211,0         млн    манатов

Статья 5

Утвердить местные бюджеты в сумме 15 521,0 млн манатов, в том числе бюджеты городов Ашхабад, Аркадаг и велаятов в следующих размерах:

город Ашхабад                                                2 742,8 млн манатов

город Аркадаг                                                 299,9 млн манатов

Ахалский велаят                                             1 893,8 млн манатов

Балканский велаят                                         1 662,3 млн манатов

Дашогузский велаят                                      2 808,7 млн манатов

Лебапский велаят                                          3 125,6 млн манатов

Марыйский велаят                                         2 987,9 млн манатов

Статья 6

Установить, что защищёнными статьями расходов Государственного бюджета Туркменистана являются заработная плата, пенсии, государственные пособия и стипендии.

Статья 7

Установить, что в случае образования бюджетного дефицита источниками финансирования являются средства от государственных заимствований и (или) образовавшиеся остатки бюджетных средств, в соответствии с законодательством Туркменистана.

Установить, что дополнительные доходы, поступающие в Государственный бюджет Туркменистана в 2026 году из других источников, а также суммы превышения доходов над расходами в первоочередном порядке направляются на погашение задолженности по банковским кредитам, на финансирование направлений обеспечения устойчивого социально-экономического развития государства.

Статья 8

Поручить Министерству финансов и экономики Туркменистана вносить необходимые уточнения в показатели Государственного бюджета Туркменистана на 2026 год, вытекающие из законов Туркменистана, указов, постановлений и распоряжений Президента Туркменистана, а также в необходимых случаях направлять средства, сэкономленные по всем статьям расходов в процессе исполнения Централизованного и местных бюджетов, на другие статьи расходов.

Статья 9

Установить, что в случае поступления пенсионных отчислений на обязательное государственное пенсионное страхование свыше предус­мотренного плана по доходам бюджета Пенсионного фонда Туркменистана, оплата в Пенсионный фонд Туркменистана может быть осуществлена с превышением на эту сумму установленного плана расходов Государственного бюджета.

Президент Туркменистана 
Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

///nCa, 24 ноября 2025 г.

