Обнародован Государственный Бюджет Туркменистана на 2026 год

На очередной сессии Парламент Туркменистана принял Закон «О Государственном бюджете Туркменистана на 2026 год». Текст Закона в печатных и электронных СМИ Туркменистана.

Как отмечается в сообщении государственного агентства TDH, государственный бюджет Туркменистана на 2026 год предусматривает ускоренное развитие базовых сегментов экономики страны – топливно-энергетического, строительно-промышленного и агропромышленного комплексов, сфер транспорта и связи, текстильной и пищевой промышленности и т.д.

В бюджете, как и в предыдущие годы, большая часть средств направлена на финансирование социальной сферы, в том числе в секторы образования, здравоохранения, культуры, спорта, системы государственного соцобес­печения, жилищно-коммунального хозяйства.

Также единогласно было принято Постановление Меджлиса «Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2024 год».

Согласно постановлению Меджлиса, утверждено исполнение Государственного бюджета Туркменистана за 2024 год по доходам в сумме более 130 млрд. манат и расходам в сумме 116 млрд. манат.

Закон Туркменистана о Государственном бюджете Туркменистана на 2026 год

Статья 1

Утвердить Государственный бюджет Туркменистана на 2026 год по доходам и расходам в сумме 131 845,1 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 36 500,0 млн манатов.

Статья 2

Утвердить Централизованный бюджет Туркменистана на 2026 год по доходам и расходам в сумме 119 703,3 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 24 358,2 млн манатов.

Статья 3

Установить на 2026 год нормативы отчислений от общегосударственных налогов в бюджеты городов Ашхабад, Аркадаг и велаятов в следующих размерах:

От налога на добавленную стоимость От налога на прибыль От налога за пользование недрами Город Ашхабад 5,1% 5,0% 6,0% Город Аркадаг 100,0% 100,0% 0% Ахалский велаят 96,0% 96,0% 97,0% Балканский велаят 25,0% 25,0% 24,0% Дашогузский велаят 100,0% 100,0% 100,0% Лебапский велаят 100,0 % 100,0 % 100,0% Марыйский велаят 80,0% 81,0% 81,0%

Статья 4

Выделить в 2026 году из Централизованного бюджета Туркменистана ассигнования городу Аркадаг и велаятам в сумме 3 379,2 млн манатов­ для обеспечения сбалансированности их бюджетов, в том числе:

город Аркадаг 256,9 млн манатов

Дашогузский велаят 1 911,3 млн манатов

Лебапский велаят 1 211,0 млн манатов

Статья 5

Утвердить местные бюджеты в сумме 15 521,0 млн манатов, в том числе бюджеты городов Ашхабад, Аркадаг и велаятов в следующих размерах:

город Ашхабад 2 742,8 млн манатов

город Аркадаг 299,9 млн манатов

Ахалский велаят 1 893,8 млн манатов

Балканский велаят 1 662,3 млн манатов

Дашогузский велаят 2 808,7 млн манатов

Лебапский велаят 3 125,6 млн манатов

Марыйский велаят 2 987,9 млн манатов

Статья 6

Установить, что защищёнными статьями расходов Государственного бюджета Туркменистана являются заработная плата, пенсии, государственные пособия и стипендии.

Статья 7

Установить, что в случае образования бюджетного дефицита источниками финансирования являются средства от государственных заимствований и (или) образовавшиеся остатки бюджетных средств, в соответствии с законодательством Туркменистана.

Установить, что дополнительные доходы, поступающие в Государственный бюджет Туркменистана в 2026 году из других источников, а также суммы превышения доходов над расходами в первоочередном порядке направляются на погашение задолженности по банковским кредитам, на финансирование направлений обеспечения устойчивого социально-экономического развития государства.

Статья 8

Поручить Министерству финансов и экономики Туркменистана вносить необходимые уточнения в показатели Государственного бюджета Туркменистана на 2026 год, вытекающие из законов Туркменистана, указов, постановлений и распоряжений Президента Туркменистана, а также в необходимых случаях направлять средства, сэкономленные по всем статьям расходов в процессе исполнения Централизованного и местных бюджетов, на другие статьи расходов.

Статья 9

Установить, что в случае поступления пенсионных отчислений на обязательное государственное пенсионное страхование свыше предус­мотренного плана по доходам бюджета Пенсионного фонда Туркменистана, оплата в Пенсионный фонд Туркменистана может быть осуществлена с превышением на эту сумму установленного плана расходов Государственного бюджета.

Президент Туркменистана

Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

///nCa, 24 ноября 2025 г.