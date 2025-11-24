Обнародован Государственный Бюджет Туркменистана на 2026 год

На очередной сессии Парламент Туркменистана принял Закон «О Государственном бюджете Туркменистана на 2026 год». Текст Закона в печатных и электронных СМИ Туркменистана.
Как отмечается в сообщении государственного агентства TDH, государственный бюджет Туркменистана на 2026 год предусматривает ускоренное развитие базовых сегментов экономики страны – топливно-энергетического, строительно-промышленного и агропромышленного комплексов, сфер транспорта и связи, текстильной и пищевой промышленности и т.д.
В бюджете, как и в предыдущие годы, большая часть средств направлена на финансирование социальной сферы, в том числе в секторы образования, здравоохранения, культуры, спорта, системы государственного соцобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства.
Также единогласно было принято Постановление Меджлиса «Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2024 год».
Согласно постановлению Меджлиса, утверждено исполнение Государственного бюджета Туркменистана за 2024 год по доходам в сумме более 130 млрд. манат и расходам в сумме 116 млрд. манат.
Закон Туркменистана о Государственном бюджете Туркменистана на 2026 год
Статья 1
Утвердить Государственный бюджет Туркменистана на 2026 год по доходам и расходам в сумме 131 845,1 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 36 500,0 млн манатов.
Статья 2
Утвердить Централизованный бюджет Туркменистана на 2026 год по доходам и расходам в сумме 119 703,3 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 24 358,2 млн манатов.
Статья 3
Установить на 2026 год нормативы отчислений от общегосударственных налогов в бюджеты городов Ашхабад, Аркадаг и велаятов в следующих размерах:
|От налога на добавленную стоимость
|От налога на прибыль
|От налога за пользование недрами
|Город Ашхабад
|5,1%
|5,0%
|6,0%
|Город Аркадаг
|100,0%
|100,0%
|0%
|Ахалский велаят
|96,0%
|96,0%
|97,0%
|Балканский велаят
|25,0%
|25,0%
|24,0%
|Дашогузский велаят
|100,0%
|100,0%
|100,0%
|Лебапский велаят
|100,0 %
|100,0 %
|100,0%
|Марыйский велаят
|80,0%
|81,0%
|81,0%
Статья 4
Выделить в 2026 году из Централизованного бюджета Туркменистана ассигнования городу Аркадаг и велаятам в сумме 3 379,2 млн манатов для обеспечения сбалансированности их бюджетов, в том числе:
город Аркадаг 256,9 млн манатов
Дашогузский велаят 1 911,3 млн манатов
Лебапский велаят 1 211,0 млн манатов
Статья 5
Утвердить местные бюджеты в сумме 15 521,0 млн манатов, в том числе бюджеты городов Ашхабад, Аркадаг и велаятов в следующих размерах:
город Ашхабад 2 742,8 млн манатов
город Аркадаг 299,9 млн манатов
Ахалский велаят 1 893,8 млн манатов
Балканский велаят 1 662,3 млн манатов
Дашогузский велаят 2 808,7 млн манатов
Лебапский велаят 3 125,6 млн манатов
Марыйский велаят 2 987,9 млн манатов
Статья 6
Установить, что защищёнными статьями расходов Государственного бюджета Туркменистана являются заработная плата, пенсии, государственные пособия и стипендии.
Статья 7
Установить, что в случае образования бюджетного дефицита источниками финансирования являются средства от государственных заимствований и (или) образовавшиеся остатки бюджетных средств, в соответствии с законодательством Туркменистана.
Установить, что дополнительные доходы, поступающие в Государственный бюджет Туркменистана в 2026 году из других источников, а также суммы превышения доходов над расходами в первоочередном порядке направляются на погашение задолженности по банковским кредитам, на финансирование направлений обеспечения устойчивого социально-экономического развития государства.
Статья 8
Поручить Министерству финансов и экономики Туркменистана вносить необходимые уточнения в показатели Государственного бюджета Туркменистана на 2026 год, вытекающие из законов Туркменистана, указов, постановлений и распоряжений Президента Туркменистана, а также в необходимых случаях направлять средства, сэкономленные по всем статьям расходов в процессе исполнения Централизованного и местных бюджетов, на другие статьи расходов.
Статья 9
Установить, что в случае поступления пенсионных отчислений на обязательное государственное пенсионное страхование свыше предусмотренного плана по доходам бюджета Пенсионного фонда Туркменистана, оплата в Пенсионный фонд Туркменистана может быть осуществлена с превышением на эту сумму установленного плана расходов Государственного бюджета.
Президент Туркменистана
Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.
///nCa, 24 ноября 2025 г.