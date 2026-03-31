Беларусь и Туркменистан обсудили развитие авиационного и транспортно-логистического сотрудничества

31 марта 2026 года, Посол Республики Беларусь в Туркменистане Станислав Чепурной провёл встречу с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана по транспортно-коммуникационному комплексу Батыром Аннаевым. Об этом сообщает Посольство Беларуси в Туркменистане.

Стороны обсудили актуальные вопросы расширения авиационного сообщения между двумя странами, дальнейшее развитие сотрудничества в транспортно-логистической сфере, а также перспективы укрепления торгово-экономических связей.

Также речь шла о подготовке к проведению очередного заседания Межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Ранее, в Минске состоялось заседание белорусско-туркменского Совместного комитета по международному автомобильному сообщению. Одним из главных итогов стало согласование квот на обмен бланками разрешений на выполнение международных автомобильных перевозок грузов на 2027 год. ///nCa, 31 марта 2026 г.