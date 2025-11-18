15 ноября 2025 года вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева встретилась с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпой Ратна.

Представитель ЮНИСЕФ, отметив, что для неё большая честь встретиться с вице-президентом Фонда Огулджахан Атабаевой и обсудить вопросы, связанные с поддержанием здоровья и благополучия детей, от имени Детского фонда ООН выразила признательность за гуманитарную работу, проводимую Фондом.

Как отмечалось, деятельность Фонда, в частности, по оказанию медицинской помощи и социальной поддержки детям, нуждающимся в опеке, служит ярким свидетельством приверженности Туркменистана принципам гуманизма.

Огулджахан Атабаева тепло поприветствовала дипломата и выразила признательность ЮНИСЕФ за активное сотрудничество с Благотворительным фондом. Отмечалось, что Детский фонд ООН также на протяжении многих лет осуществляет партнёрство с Туркменистаном по разработке концепции инклюзивного образования в стране.

Вице-президент по лечебной деятельности Фонда подчеркнула наличие широких возможностей для дальнейшей активизации сотрудничества, в частности, в таких направлениях, как внедрение передового опыта в лечебный процесс, разработка программ реабилитации детей и повышение квалификации медработников, занимающихся лечением нуждающихся в опеке детей.

Джалпа Ратна отметила, что совместные усилия ЮНИСЕФ и Благотворительного фонда будут способствовать обеспечению счастливого будущего детей, и подтвердила готовность Детского фонда ООН поделиться накопленным международным опытом.

Также были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему 22 ноября мероприятию по случаю Всемирного дня ребёнка.

В завершение встречи вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева и представитель Детского фонда Организации Объединённых Наций ­(ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпа Ратна обменялись наилучшими пожеланиями, выразив уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества в достижении общих благородных целей – охрана здоровья и обеспечение благополучной жизни детей. ///nCa, 18 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)