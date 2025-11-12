В МИД Туркменистана состоялась встреча с заместителем главы Регионального представительства МККК в Центральной Азии

11 ноября 2025 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с заместителем главы Регионального представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии г-жой Джамилей Хаммами.

В ходе беседы М.Бяшимова поздравила собеседницу с назначением на новую должность и пожелала успехов в дальнейшей ответственной деятельности.

Отметив конструктивный характер сотрудничества между Туркменистаном и Международным Комитетом Красного Креста, стороны рассмотрели ход реализации Плана сотрудничества между Правительством Туркменистана и МККК на 2025 год. Обсуждены мероприятия, предусмотренные в указанном документе, включая программы, направленные на продвижение международного гуманитарного права, поддержку социально уязвимых групп населения и укрепление деятельности Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана.

Отдельно был рассмотрен вопрос о перспективах присоединения Туркменистана к Глобальной инициативе, направленной на усиление политической приверженности международному гуманитарному праву.

В ходе встречи было отмечено, что Туркменистан последовательно осуществляет гуманитарное содействие странам, испытывающим последствия чрезвычайных ситуаций и кризисов. В этом контексте подчеркнута регулярная поддержка соседнего Афганистана, а также оказание гуманитарной помощи населению других стран при содействии Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Стороны также обсудили участие делегации МККК в мероприятиях, посвящённых Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана.

По итогам встречи подтверждена готовность продолжать конструктивное взаимодействие по приоритетным направлениям гуманитарного партнерства. /// nCa, 12 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)