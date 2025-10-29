В посольстве Туркменистана в Румынии состоялась встреча с представителем Института тюркологии при университете Бабеш-Боляй

29 октября 2025 года в Посольстве Туркменистана в Румынии состоялась встреча Посла Туркменистана в Румынии Аннамаммет Аннаева с профессором Института тюркологии и центральноазиатских исследований при университете Бабеш-Боляй (г. Клуж-Напока, Румыния), экспертом по тюркологии, госпожой Маргарет Аслан.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития культурного и научного сотрудничества. Было подчеркнуто, что укрепление гуманитарных и академических связей способствует углублению взаимопонимания между народами, а также популяризации богатого духовного и литературного наследия Туркменистана.

Стороны выразили взаимную готовность продолжать сотрудничество, в том числе в проведении совместных научных мероприятий и культурных проектов.

В завершение встречи стороны подтвердили стремление к укреплению традиций дружбы и партнерства, основанных на взаимном уважении и интересе к развитию тюркского культурного пространства.///nCa, 29 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)