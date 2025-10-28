Таджикистан: Лидерство в области искусственного интеллекта в Центральной Азии и за ее пределами

Анализ nCa

Таджикистан энергично и довольно быстро продвигается к позиционированию себя как регионального лидера в области искусственного интеллекта (ИИ) и смежных дисциплин. Это гибридная модель, объединяющая местные компоненты с элементами иностранного партнерства. Общая сумма, возможно, может быть больше, чем ее составные части.

Под руководством и патронажем президента Эмомали Рахмона в сентябре 2022 года страна приняла Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2040 года, став первой в Центральной Азии, официально утвердившей такой всеобъемлющий документ.

Это отличный выбор, учитывая, что Таджикистан не имеет выхода к морю, не располагает богатыми углеводородными ресурсами, но имеет очень талантливое население, привыкшее к тяжелому труду.

Эта стратегия направлена не только на интеграцию искусственного интеллекта в ключевые отрасли, такие как образование, здравоохранение, сельское хозяйство и инфраструктура, но и позиционирует Таджикистан как лидера, влияние которого распространяется за пределы региона, способствуя международному сотрудничеству и принятию резолюций под эгидой ООН.

* * *

Развитие ИИ в Таджикистане началось с принятия основополагающих политических обязательств. Национальная стратегия в области ИИ устанавливает смелые цели, включая получение до 5% ВВП страны от экономической деятельности, связанной с ИИ, к 2040 году. В этом документе излагается дорожная карта по созданию внутренних возможностей искусственного интеллекта, в которой особое внимание уделяется этическому развитию, суверенитету данных и экологичным технологиям, а также использованию богатых гидроэнергетических ресурсов Таджикистана для устойчивых вычислений.

Ключевым решением стало создание Совета по искусственному интеллекту при Министерстве промышленности и новых технологий, которому поручено координировать национальные усилия и международное партнерство.

Опираясь на это, Таджикистан инициировал новаторские инфраструктурные проекты. В 2025 году в стране был запущен проект “Area AI”, который описывается как первая в мире специализированная зона искусственного интеллекта — технопарк и кластер, призванный служить центром исследований, разработок и применения технологий искусственного интеллекта. Цель этой зоны – создать полноценную экосистему искусственного интеллекта, от образования до центров обработки данных, привлекая глобальные инвестиции.

Кроме того, Таджикистан наладил партнерские отношения с международными технологическими компаниями, включая Perplexity AI (США), Google DeepMind, Yotta (Индия) и Presight (ОАЭ), для ускорения передачи технологий и инноваций. Эти решения отражают нисходящий подход, при котором президентское руководство обеспечивает согласованность действий всех правительственных министерств.

На мировой арене Таджикистан продемонстрировал лидерство, инициировав принятие исторической резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ИИ в июле 2025 года, продвигающей равный доступ и этические стандарты во всем мире, с акцентом на устойчивое развитие в Центральной Азии. Этот шаг расширяет влияние Таджикистана за пределы Центральной Азии, позиционируя его как голос развивающихся стран в области управления искусственным интеллектом.

* * *

Инициативы в области искусственного интеллекта в Таджикистане активно внедряются, и в настоящее время реализуется несколько громких проектов. “Проект Соро”, запущенный в октябре 2025 года в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, представляет собой первую в регионе крупномасштабную интеграцию искусственного интеллекта в национальные системы образования. Программа, рассчитанная на 4000 школ и 2 миллиона учащихся, предполагает подготовку до 2000 специалистов в области искусственного интеллекта и, по прогнозам, принесет экономический эффект в размере 150 миллионов долларов за счет повышения цифровой грамотности и персонализированных инструментов обучения. Эта инициатива устраняет критический пробел в образовании в области искусственного интеллекта, подчеркивая важность инклюзивного доступа для национального развития.

Развитие инфраструктуры является еще одним приоритетным направлением. В партнерстве с Yotta Data Services и darya.ai в Дарвозе строится первый в Таджикистане экологичный центр обработки данных с использованием искусственного интеллекта, работающий на возобновляемой гидроэнергетике, в соответствии с Национальной стратегией развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Это оборудование будет поддерживать вычисления с использованием искусственного интеллекта, сводя к минимуму воздействие на окружающую среду, и эта модель может быть экспортирована на региональный рынок. Тем временем, конференция AI Conf 2025, прошедшая в Душанбе 25 октября 2025 года, собрала более 100 мировых лидеров из более чем 20 стран, продемонстрировав экосистему Таджикистана и укрепив сотрудничество.

Эти процессы сопряжены с определенными трудностями. В отчетах подчеркиваются такие препятствия, как ограниченность инфраструктуры, нехватка квалифицированных работников и потенциальное замедление темпов роста из-за изменений в политике. Однако текущие программы развития талантов, включая учебные программы по ИИ в школах и международные учебные обмены, направлены на создание национальной рабочей силы.

* * *

Развитие ИИ в Таджикистане тесно переплетается с более широкой динамикой в Центральной Азии, где регион осознает потенциал ИИ в условиях глобальной конкуренции.

В то время как Казахстан и Узбекистан лидируют с более продвинутыми проектами, такими как “умные города” на базе искусственного интеллекта в Казахстане и инициативы Узбекистана в области цифровой экономики, Таджикистан завоевывает свою нишу благодаря региональному лидерству.

В 2025 году Таджикистан предложил создать Региональный центр искусственного интеллекта в Душанбе, целью которого будет координация усилий в области искусственного интеллекта в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Этот центр будет способствовать проведению совместных исследований, обмену данными и внедрению в таких секторах, как сельское хозяйство и здравоохранение, ускоряя такие инициативы, как оптимизированное с помощью искусственного интеллекта управление водными ресурсами в засушливых регионах.

Для сравнения, Кыргызстан интегрирует искусственный интеллект в блокчейн и энергетический сектор. В вузах Туркменистана разрабатываются учебные программы по ИИ и блокчейн-технологиям. Стратегия Таджикистана опирается на опыт этих соседей, но делает упор на экологичный искусственный интеллект и образование, используя преимущества гидроэнергетики — более 90% энергии в стране поступает из возобновляемых источников — для поддержки центров обработки данных, которые могли бы обслуживать весь регион.

Богатые запасы важнейших полезных ископаемых в Центральной Азии, необходимых для производства оборудования для искусственного интеллекта, еще больше повышают привлекательность региона, а Таджикистан позиционирует себя как ворота для международных инвестиций в эту цепочку поставок. Принимая у себя Региональный центр искусственного интеллекта, Таджикистан стремится развивать экосистему сотрудничества, снижая зависимость от внешних держав, таких как Китай и Россия, и одновременно расширяя возможности ведения коллективных переговоров на глобальных форумах по искусственному интеллекту.

* * *

В течение следующих 5 лет (к 2030 году) Таджикистан, вероятно, укрепит свою роль в качестве центра искусственного интеллекта в Центральной Азии, а Региональный центр искусственного интеллекта будет функционировать и вносить свой вклад в трансграничные проекты. Краткосрочные цели Национальной стратегии, включая 1% ВВП от ИИ к 2026 году, могут быть увеличены до 3-5% к 2030 году, если партнерство с такими компаниями, как Google DeepMind, приведет к прорыву в локализованных приложениях ИИ. Такая инфраструктура, как зеленый дата-центр и Area AI, привлечет стартапы и прямые иностранные инвестиции, потенциально создавая тысячи рабочих мест в сфере технологий.

Заглядывая на 10 лет вперед (до 2035 года), Таджикистан может расширить свое влияние за пределы Центральной Азии, экспортируя решения в области искусственного интеллекта в соседнюю Южную Азию и на Ближний Восток. При постоянных инвестициях в образование страна может создать квалифицированную рабочую силу с искусственным интеллектом, способную конкурировать с аналогами в регионе, что позволит добиться успехов в прогнозируемом сельском хозяйстве (для борьбы с климатическими проблемами) и телемедицине. Однако успех зависит от преодоления нехватки кадров и геополитических рисков; невыполнение этого требования может ограничить рост в нишевых областях. С оптимизмом можно сказать, что модель устойчивого ИИ в Таджикистане может вдохновить на разработку аналогичных стратегий в развивающихся странах, позиционируя страну как сторонника этичного ИИ в ООН.

* * *

С экономической точки зрения эти инициативы обещают преобразующий рост. Интеграция искусственного интеллекта может повысить производительность в сельском хозяйстве (крупнейшем секторе Таджикистана) за счет точного земледелия, потенциально увеличивая урожайность на 20-30% и сокращая потери воды.

Целевой вклад ИИ в 5% ВВП к 2040 году может принести миллиарды долларов в экономику за счет диверсификации за счет денежных переводов и экспорта гидроэнергии, а также развития индустрии экспорта высоких технологий. Создание рабочих мест в областях, связанных с ИИ, может снизить безработицу, особенно среди молодежи, и привлечь таланты из диаспоры на родину.

Это может иметь серьезные последствия для качества жизни граждан. Образование с использованием искусственного интеллекта в рамках проекта Soro улучшит доступ к индивидуальному обучению, сократит разрыв между городом и деревней и повысит уровень грамотности.

В здравоохранении инструменты искусственного интеллекта могут обеспечить удаленную диагностику в горных районах, снижая смертность от болезней, которые можно предотвратить. В целом, эти достижения могут повысить уровень жизни, а улучшение инфраструктуры и услуг приведет к увеличению продолжительности жизни и экономической мобильности. Однако ключевое значение имеет справедливое распределение; без инклюзивной политики выгоды могут концентрироваться в городских центрах, таких как Душанбе.

Одиссея Таджикистана в области искусственного интеллекта является примером того, как страна с ограниченными ресурсами может использовать стратегическое видение, чтобы добиться успеха. Сочетая национальные амбиции с региональным сотрудничеством, Таджикистан стремится не только возглавить Центральную Азию в сфере внедрения ИИ, но и повлиять на глобальный дискурс в области искусственного интеллекта, что потенциально может изменить парадигмы развития стран Глобального Юга. /// nCa, 28 октября 2025 г.