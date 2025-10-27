SpecialEurasia прокомментировала визит Президента Туркменистана в Италию

Консалтинговое и информационное агентство SpecialEurasia, специализирующееся на геополитической информации и оценке рисков, опубликовало аналитический комментарий о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Италию, который состоялся 24-25 октября 2025 года.

Комментарий, написанный доктором Джулиано Бифолки, соучредителем и руководителем исследований SpecialEurasia, дает некоторую полезную информацию.

Вот несколько отрывков из комментария:

Визит проходит в двух параллельных направлениях: немедленный дипломатический сигнал и долгосрочное экономическое позиционирование. С дипломатической точки зрения, Туркменистан получает значительное культурное признание в Европе, открывая важную археологическую выставку в присутствии главы государства. Проводя выставку и встречи на высоком уровне в Риме, Италия демонстрирует свое намерение стать европейской точкой входа в Центральную Азию, стараясь при этом не расстраивать других внешних игроков. Шестимесячный выставочный период предоставляет туркменским официальным лицам, а также итальянским культурным и академическим учреждениям многочисленные возможности для взаимодействия внутри страны и за рубежом, укрепляя связи между людьми, которые являются основой для последующих коммерческих переговоров.

Визит согласуется с экономическим планом Италии по расширению торговли с Центральной Азией и использованию средиземноморской логистики для выхода на европейские и африканские рынки. Основная цель Туркменистана – привлечь итальянские технические навыки, инвестиции и получить доступ к рынкам в энергетическом, транспортном и частном секторах.

Странам следует оценить все соглашения на предмет практичности, финансовой поддержки и сроков реализации, учитывая ограничения на доступ к морю в Центральной Азии и другие инфраструктурные проекты в регионе. С геополитической точки зрения, более тесные связи между Туркменистаном и Италией помогают Европе выстраивать разнообразные отношения в Центральной Азии.

В краткосрочной перспективе визит может привести к публичности, подписанию официальных соглашений и небольшого набора технических меморандумов. Обе стороны должны создать предварительные группы для проведения технико-экономических обоснований и совместные рабочие группы в области энергетики и транспорта.

Если Италия и Туркменистан преобразуют первоначальные соглашения в реальные проекты, результатом могут стать пилотные логистические каналы, связывающие туркменские товары со средиземноморскими портами, усиление итальянского присутствия в энергетических проектах Центральноазиатской страны и расширение культурных и академических обменов. /// nCa, 27 октября 2025 г.