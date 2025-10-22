Туркменистан и Республика Ботсвана установили дипломатические отношения

20 октября 2025 года в городе Нью-Йорк, в офисе Постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединённых Наций, состоялась церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Ботсвана.

Перед церемонией состоялась беседа между Постоянным представителем Туркменистана при ООН Аксолтан Атаевой и Постоянным представителем Республики Ботсвана при ООН Чарльзом Масоле.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении дружественных отношений между двумя странами, а также в развитии двустороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, включая взаимодействие на площадке международных организаций, в первую очередь в рамках ООН.

Были обсуждены перспективы развития как двусторонних, так и многосторонних связей. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня ООН, представляющим взаимный интерес, таким как укрепление мира и доверия, продвижение превентивной дипломатии и устойчивое развитие.

В ходе беседы Посол А.Атаева от имени Правительства Туркменистана пригласила Правительство Ботсваны принять участие в предстоящем Международном Форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

По завершении встречи стороны поздравили правительства и народы Туркменистана и Ботсваны с установлением дипломатических отношений, подчеркнув, что данный шаг станет важным импульсом для дальнейшего укрепления двусторонних связей и развития долгосрочного партнёрства. ///МИД Туркменистана, 22 октября 2025 г.