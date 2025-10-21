Официальный визит Главы МИД Туркменистана в Тбилиси: Мередов провел серию переговоров с руководством Грузии

21 октября 2025 года, в рамках официального визита в Грузию министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел ряд встреч с высшими должностными лицами страны, включая Президента Михаила Кавелашвили, Премьер-министра Ираклия Кобахидзе и Председателя парламента Шалву Папуашвили. В ходе переговоров стороны подтвердили приверженность углублению двусторонних отношений и обсудили ключевые направления сотрудничества.

Встреча с Президентом Грузии

Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с Рашидом Мередовым, чтобы обсудить текущие политические и экономические отношения, а также перспективы расширения сотрудничества в различных сферах.

«Мы готовы углублять двустороннее сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах и способствовать более полному использованию потенциала регионов Южного Кавказа и Центральной Азии, созданию большего благосостояния для наших стран, что, в свою очередь, будет способствовать формированию справедливого и мирного многополярного международного порядка», – заявил президент Грузии.

Переговоры с премьер-министром Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с Рашидом Мередовым отметил плодотворное сотрудничество между двумя странами.

Были выделены успехи в политическом партнерстве, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, а также позитивная динамика в энергетической сфере и потенциал для углубления торгово-экономических связей.

Особое внимание было уделено значению Среднего коридора, соединяющего Восток и Запад, и роли Грузии в его развитии. Стороны подчеркнули вклад Туркменистана в содействие миру в Центральной Азии и важность стабильности для экономического прогресса региона.

Встреча с председателем парламента Грузии

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе переговоров с Рашидом Мередовым отметил многолетнюю историю дружественных отношений между Грузией и Туркменистаном. Он подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества и укрепления связей между отраслевыми комитетами, выразив готовность принять в Грузии председателя Меджлиса Туркменистана.

Особое внимание было уделено стратегическому географическому положению двух стран, которое способствует развитию транспортной взаимосвязанности между Западом и Востоком.

Стороны обсудили перспективные транспортные и энергетические проекты, а также текущую ситуацию на Южном Кавказе и в Центральной Азии, подчеркнув важность усилий для обеспечения прочного мира.

Рашид Мередов выразил признательность за поддержку Грузией статуса постоянного нейтралитета Туркменистана. Стороны высоко оценили взаимодействие двух стран в рамках ООН. ///nCa, 21 октября 2025 г. (по материалам 1tv.ge)