Президент Туркменистана одобрил предложения по укреплению сотрудничества с ООН – на повестке Авазинская программа действий и приоритетные позиции Ашхабада по глобальным вопросам

17 октября 2025 года на заседании Кабинета министров заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов представил отчёт о сотрудничестве в рамках Стратегического консультативного совета «Туркменистан–ООН». Данный совет, созданный в марте 2024 года по постановлению Президента Туркменистана, служит платформой для обсуждения приоритетных направлений партнёрства с ООН, охватывающих такие ключевые сферы, как мир и безопасность, экономика, устойчивое развитие, образование, изменение климата и гуманитарные вопросы.

На сегодняшний день состоялось четыре заседания совета, последнее из которых прошло 16 октября 2025 года. В ходе этого заседания были рассмотрены важные вопросы, определяющие дальнейшие шаги в укреплении взаимодействия между Туркменистаном и ООН.

Основные итоги 4-го заседания

Одним из ключевых результатов заседания Стратегического совета стало предварительное одобрение окончательного варианта Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2026–2030 годы. Эта программа, пятая по счёту с 2005 года, формирует основу для взаимодействия в национальной, региональной и международной политике, а также в социально-экономической и экологической сферах, способствуя достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).

Кроме того, участники обсудили совместные действия по реализации инициатив, изложенных в Приоритетных позициях Туркменистана на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Особое внимание было уделено итогам Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, прошедшей в августе 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза». Участники обсудили реализацию принятых в ходе конференции документов, включая Авазинскую политическую декларацию и Авазинскую программу действий на 2024–2034 годы.

Также на заседании были рассмотрены проекты совместных программ в области молодёжной политики, сокращения выбросов метана, развития цифровых технологий и энергетического сектора, а также планы их реализации в ближайшей перспективе.

Предложения для дальнейшего сотрудничества Туркменистан – ООН

В рамках 4-го заседания Стратегического консультативного совета были выдвинуты конкретные предложения, представленные на рассмотрение Президента Туркменистана:

Семинар по ЦУР: В последнюю неделю октября 2025 года предложено провести семинар с участием представителей государственных учреждений, общественных организаций и сотрудников Представительств ООН. Мероприятие будет направлено на укрепление отчётности по ЦУР в Туркменистане в соответствии с Дорожной картой. Программа совместных действий: Предложено разработать Программу совместных действий по реализации Приоритетных позиций Туркменистана на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с участием представителей Туркменистана и ООН. Национальная дорожная карта: Рекомендуется подготовить Национальную дорожную карту для выполнения документов, принятых по итогам Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Межведомственная координационная комиссия: Для системного обсуждения и повышения эффективности программ и проектов, реализуемых совместно с ООН, предложено создать Межведомственную координационную комиссию. Первое заседание комиссии планируется провести в ноябре 2025 года.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что отношения между Туркменистаном и ООН последовательно развиваются, укрепляя позиции страны на международной арене.

Глава государства отметил важность дальнейшего расширения сотрудничества в рамках Стратегического консультативного совета и одобрил представленные предложения.

Таким образом, 4-е заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан–ООН» и озвученные на заседании предложения закладывают основу для практической имплементации инициатив Туркменистана, представленных на сессии ГА ООН, и результатов третьей конференции ООН по РСНВМ. В свою очередь, реализация этих инициатив и действий соответствует главному принципу Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года «не оставить никого позади». ///nCa, 18 октября 2025 г.