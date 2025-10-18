ADNOC укрепляет сотрудничество с партнёрами в Туркменистане на конференции OGT 2025

Ашхабад, Туркменистан — Компания ADNOC, которая в 2024 году учредила международную инвестиционную энергетическую компанию XRG, представит свою крупнейшую делегацию на XXX Международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркменистана – 2025» (OGT 2025). Участие компании включает демонстрацию на масштабном интерактивном стенде, статус Бриллиантового спонсора, а также выступления руководителей компании на конференции. Юбилейная, тридцатая по счёту, конференция состоится 22–24 октября 2025 года в Ашхабаде.

Участие ADNOC подчёркивает значимость OGT 2025 как ведущей международной площадки для укрепления энергетического сотрудничества и предоставляет компании XRG возможность развивать наследие ADNOC как ответственного глобального лидера, реализуя миссию по обеспечению мира энергией для роста, созданию ценности для партнёров и содействию устойчивому развитию.

Знаковый год для ADNOC и XRG

XRG является ответственным и дисциплинированным инвестором ADNOC, ориентированным на создание долгосрочной ценности для акционеров, Объединённых Арабских Эмиратов и международных партнёров, включая Туркменистан.

Приверженность компании развитию сотрудничества с Туркменистаном была подтверждена в мае текущего года, когда XRG приобрела 38% долю в морском газовом блоке I в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП) с государственными концернами «Туркменнебит», «Хазарнебит» и компанией PETRONAS. Это стало значительным расширением деятельности ADNOC в Каспийском регионе.

Сделка, включающая совместное использование газа с «Туркменгаз», стала одной из пяти успешных международных газовых транзакций, объявленных компанией с момента её основания. Это долгосрочное партнёрство укрепляет прочные отношения между ОАЭ и Туркменистаном и создаёт основу для дальнейшего сотрудничества в будущем.

Газовый блок I, производящий около 400 миллионов стандартных кубических футов природного газа в день, располагает запасами свыше 7 триллионов кубических футов извлекаемых ресурсов и обладает высоким потенциалом для дальнейшего роста. Этот актив способствует укреплению энергетической безопасности, стимулирует экономическое развитие и обеспечивает долгосрочную выгоду для местного сообщества.

«Это соглашение является важным этапом в реализации нашей глобальной стратегии роста и отражает укрепление отношений между ОАЭ и Туркменистаном», — отметил Мохаммед Аль Арьяни, Президент подразделения International Gas компании XRG. — «Оно расширяет нашу ресурсную базу в Каспийском регионе и подтверждает наше стремление быть надёжным поставщиком более чистой энергии, отвечающим на меняющиеся потребности мира».

В ближайшие месяцы ADNOC планирует открыть новый офис в Ашхабаде, который станет центром для дальнейшего сотрудничества, развития компетенций и инноваций.

Среди других успешных международных проектов ADNOC (через XRG) — приобретение доли в одном из крупнейших проектов по производству СПГ Rio Grande (США), инвестиции в бассейн Ровума (Мозамбик), а также создание совместного предприятия Arcius Energy (Египет), специализирующегося на добыче природного газа. Эти инициативы дополняют партнёрство ADNOC в Туркменистане, формируя диверсифицированный и устойчивый глобальный портфель природного газа и СПГ.

В соответствии с целями OGT 2025

Партнёрство на уровне Бриллиантового спонсора осуществляется в момент, когда OGT 2025 готовится к рекордному уровню международного участия. Присутствие ADNOC придаёт форуму дополнительную значимость, подчёркивая роль газовой отрасли, энергетической безопасности и устойчивого развития в контексте глобального энергетического перехода.

Ценности компании — надёжность, партнёрство и инновации — полностью соответствуют теме конференции «Энергия. Инновации. Развитие.»

В качестве официального партнёра ADNOC примет участие в стратегических обсуждениях, посвящённых развитию инфраструктуры, диверсификации и региональным поставкам, поддерживая стремление Туркменистана привлекать долгосрочные инвестиции и укреплять энергетическое сотрудничество на евразийском пространстве.

Строя будущее вместе

Ориентируясь на партнёрский подход, ADNOC способствует укреплению энергетической безопасности, передаче технологий и развитию инфраструктуры, помогая раскрывать газовый потенциал Туркменистана и одновременно содействуя диверсификации глобальных поставок.

В то время как OGT 2025 объединяет лидеров мировой энергетики, ADNOC готова внести свой вклад, делясь опытом и укрепляя партнёрство ради достижения общей цели — обеспечения безопасного и устойчивого энергетического будущего для Туркменистана и всего мира.

Для получения более подробной информации, переходите на официальный сайт: www.ogt-turkmenistan.com

///nCa, 18 октября 2025 г