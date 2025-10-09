Саммит Центральная Азия – Россия: Президент Туркменистана призвал вернуть международные отношения к цивилизованному общению

9 октября 2025 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил на втором Саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе, прошедшем под председательством Таджикистана.

Президент Бердымухамедов подчеркнул важность второго саммита как перехода взаимодействия в таком формате на системную основу, отражающего объективный процесс, обусловленный общей географией и многовековыми связями.

Центральной темой стало значение совместных усилий по обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Президент подчеркнул накопленный опыт регулярных консультаций с участием внешнеполитических и других ведомств, которые теперь охватывают новые вызовы, такие как информационная и биологическая безопасность.

Бердымухамедов акцентировал необходимость координации действий в международных организациях, особенно в ООН, для защиты норм международного права, укрепления авторитета ООН и сохранения архитектуры глобальной безопасности на принципах равноправия и взаимного уважения.

Он призвал вернуть международные отношения к цивилизованному общению, предсказуемости и доверию, подчеркнув, что при всей сложности этой задачи сегодня, государства Центральной Азии и Россия вместе могут оказать существенное влияние на достижение этих целей.

Говоря о приоритетах экономического сотрудничество, Президент выделил важность транспортной инфраструктуры, в частности международного транспортного коридора «Север-Юг» вдоль восточного побережья Каспийского моря. Этот коридор, по его словам, ценен сам по себе, несет существенную выгоду всем участникам. Бердымухамедов предложил использовать возможности международного морского порта Туркменбаши для налаживания прямых транспортных связей с Россией через Каспийское море.

Энергетическое партнерство, особенно в сфере электроэнергетики, также было приоритетным. Президент предложил рассмотреть сопряжение интересов в поставках электроэнергии внутри региона и в соседние страны, особенно в южном направлении.

Президент Туркменистана выступил за ускорение и конкретизацию партнерства в инновационной сфере. Бердымухамедов предложил практическое сотрудничество для интеграции инновационного потенциала в промышленность, сельское хозяйство, градостроительство и создание «умных городов» в Туркменистане.

Экологические вызовы, включая обмеление Каспийского моря, спасение Арала, адаптационные меры в промышленности и сельском хозяйстве, а также сокращение выбросов, были обозначены как ключевые направления для совместной работы. Президент подчеркнул необходимость включения этих тем в постоянную повестку шестистороннего взаимодействия.

Обращаясь к теме 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Бердымухамедов назвал это событие прочной скрепой, объединяющей народы Центральной Азии и России. Он подчеркнул важность гуманитарных, образовательных и научных связей для укрепления отношений, формирования взаимного уважения и культурного взаимопонимания, особенно среди молодежи.

В заключение Президент подтвердил готовность Туркменистана к сотрудничеству и убежденность в важности и большом потенциале формата «Центральная Азия – Россия».

Выступление Президента Туркменистана на заседании Глав государств в формате «Центральная Азия – Россия»

Уважаемые Главы государств,

уважаемые члены делегаций,

Прежде всего, хотел бы выразить благодарность уважаемому Президенту Республики Таджикистан Эмомали Шариповичу Рахмону за радушный прием и гостеприимство.

Проведение нынешней, второй по счету встречи Глав государств Центральной Азии и России говорит, на наш взгляд, о переходе взаимодействия в таком формате на системную основу.

Это объективный процесс. Центральная Азия и Россия образуют собой не только широкое географическое пространство, но и объединены многовековыми историческими, политическими, экономическими, культурными и гуманитарными связями.

Именно совокупность таких факторов являет собой прочную основу для наращивания потенциала нашего сотрудничества по самому широкому спектру направлений как в настоящее время, так и в долгосрочной перспективе.

Важнейшей сферой партнерства наших стран была и остается совместная деятельность по упрочению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Здесь страны региона и Россия накопили немалый опыт. На регулярной основе проводятся консультации с участием представителей внешнеполитических и других ведомств.

Их тематика сегодня расширяется, включая в себя координацию действий для ответа на новые вызовы и риски, включая информационную и биологическую безопасность, обеспечение устойчивости и социального согласия в наших странах.

Это важнейшие вопросы, и мы вместе решаем их исходя из приверженности базовым ценностям, традициям, историческому опыту и объективной оценке современных тенденций.

Среди насущных совместных задач на мировой арене выделяем укрепление и координацию взаимодействия наших стран в международных структурах, прежде всего, в ООН. Убеждены в необходимости выстраивания общей линии и активном ее позиционировании в вопросах защиты общепризнанных норм международного права, укрепления роли и авторитета ООН, сохранения архитектуры глобальной безопасности на принципах равноправия и взаимного уважения.

Нужно вернуть международные отношения в русло цивилизованного общения, восстановить культуру уважительного диалога, предсказуемости и доверия. Уверен, что при всей сложности этой задачи сегодня, государства Центральной Азии и Россия вместе могут оказать существенное влияние на достижение этих целей.

Уважаемые участники,

Приоритетом сотрудничества Туркменистан считает укрепление и придание большей динамики экономическим связям между Центральной Азией и Россией.

За последние годы удалось выйти на целый ряд серьезных проектов с участием наших стран.

Особую значимость приобретает сегодня транспортная составляющая. Целью совместных действий в этом сегменте является создание надёжной, устойчивой и эффективной системы логистики, проходящей по территориям центральноазиатских государств и России.

Туркменистан видит большие перспективы при формировании международного транспортного коридора «Север-Юг» вдоль восточного побережья Каспийского моря. Этот коридор ценен сам по себе, несет существенную выгоду всем участникам. Одновременно, его следует рассматривать как часть большого евразийского транспортного проекта.

В этой связи хотел бы выделить значимость каспийского транспортно-логистического узла для налаживания прямых транспортных сообщений стран Центральной Азии с Россией через Каспийское море. Туркменистан готов к предметному обсуждению использования в этих целях возможностей международного морского порта Туркменбаши.

Подчеркиваем значимость энергетического партнерства. Здесь отдельное внимание уделяем электроэнергетике. Предлагаем подумать над сопряжением интересов в поставках электроэнергии на территории наших государств, а также выхода на соседние страны и регионы, в первую очередь, в южном направлении.

Также ожидаем более тесного сотрудничества в вопросах использования возобновляемой энергии. Уверен, что нам есть что предложить друг другу на основе имеющегося совместного опыта, новых компетенций и научно-технических достижений.

Выступаем за ускорение и конкретизацию партнерства в инновационной сфере. Нет нужды говорить о том, какое это имеет значение в плане внутреннего развития и международной конкуренции. Знаем и высоко оцениваем стратегическую линию России на широкую международную кооперацию в технологиях и инновациях. В этом контексте видим широкие перспективы сотрудничества и в нашем формате.

Для Туркменистана инновационное ускорение сегодня выступает одним из мощнейших стимулов развития национальной экономики и социальной сферы. Хотели бы приступить к практическому сотрудничеству, привлечению на взаимовыгодной основе инновационного потенциала партнёров в нашу индустриальную отрасль, в АПК, градостроительство, создание «умных городов».

Сохранение экологического баланса – еще одно из направлений, в рамках которого государствам Центральной Азии и России предстоит вместе решать немало задач. Это и обмеление Каспия, и спасение Арала, целый ряд вопросов, связанных с адаптационными мерами в промышленности и сельском хозяйстве, выбросами в атмосферу и других. Рассчитываем, что такие темы займут должное место в постоянной повестке шестистороннего взаимодействия.

Уважаемые участники,

Нынешний год – во многих смыслах особый для наших стран. Мы вместе отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это событие всегда будет прочной скрепой, объединяющей наши народы и государства.

Верность общему историческому наследию, приверженность идеалам добрососедства, дружбы, равноправия мы переносим в практику межгосударственных отношений, опираемся на них, всегда подчеркиваем их непреходящий характер.

Тем важнее видится развитие и укрепление гуманитарных, образовательных научных связей между Центральной Азией и Россией.

Они укрепляют наши отношения, создают прочные заделы на будущее, выполняют огромную воспитательную функцию, направленную на формирование у народов наших стран, в том числе молодежи, уважения и симпатии друг к другу, стремления к взаимному познанию. Это позитивные тенденции, проявление которых мы видим и должны поддерживать и поощрять.

В заключение хотел бы подтвердить готовность Туркменистана к сотрудничеству, нашей убежденности в важности, необходимости и большом потенциале такого формата взаимодействия, как «Центральная Азия-Россия».

Благодарю за внимание.

///nCa, 9 октября 2025 г.