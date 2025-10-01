Посол Туркменистана провел встречу в МИД Грузии

1 октября 2025 года в здании МИД состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Грузии Д. Сейитмаммедова с Главой департамента по консульским вопросам и вопросам диаспоры Министерства иностранных дел Грузии Н. Комахидзе.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-эконмической и культурно-гуманитарной сферах. Было отмечено, что туркмено-грузинские отношения, носящие традиционно дружественный и конструктивный характер, основаны на принципах равенства, взаимного уважения и доверия.

Посол также проинформировал Н.Комахидзе о проведении в декабре этого года международного форума на высоком уровне, посвященного Международному году мира и доверия и 30-летию Постоянного Нейтралитета Туркменистана.

Отмечая особую роль в укреплении двусторонних отношений визитов на высшем уровне, стороны подчеркнули, что в этом году Премьер-министр Грузии дважды посетил Туркменистан.

В рамках визитов состоялись встречи Премьер-Министра Грузии И. Кобахидзе с Президентом Туркменистана С. Бердымухамедовым, а также встречи между главами внешнеполитических ведомств двух стран. Эти визиты служат важнейшей площадкой для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, а также создают условия для эффективной реализации совместных инициатив.

В ходе встречи были рассмотрены также вопросы проведения двусторонних консультаций по консульским и культурно-гуманитарным вопросам в рамках Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Грузии на 2025-2026 годы, подписанной в Туркменистане во время встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Собеседники выразили готовность продолжать конструктивный диалог и наращивать взаимодействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества. ///nCa, 1 октября 2025 г.