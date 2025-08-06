Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на первом пленарном заседании Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

Ваши Превосходительства:

Уважаемый Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш!

Уважаемый Председатель 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Янг!

Уважаемый Председатель Экономического и Социального Совета ООН Лок Бахадур Тхапа!

Уважаемые главы государств, правительств, международных организаций, руководители и члены делегаций!

Дамы и господа!

От имени Туркменистана тепло и сердечно приветствую вас и выражаю признательность за участие в Третьей Конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Нынешняя Конференция, без сомнения, имеет самое прямое отношение к большим и насущным вопросам мирового развития, выполнению масштабных программ Организации Объединённых Наций, прежде всего, реализации Целей устойчивого развития, следованию стратегическим ориентирам Пакта во имя будущего.

С этой высокой трибуны я обращаюсь к уважае­мому Генеральному секретарю Организации Объединённых Наций господину Антониу Гутерришу, ко всем главам и представителям государств-членов ООН со словами признательности за внимание к нашему Форуму и твёрдую приверженность делу всестороннего развития стран, не имеющих выхода к морю.

Тематика нашей Конференции имеет глобальную значимость. Она включает в себя ключевые измерения международной деятельности: гуманитарное, экономическое, социальное, экологическое и другие направления.

В первую очередь хочу подчеркнуть важность гуманитарных вопросов.

Государственная политика Туркменистана обращена к человеку, его запросам и потребностям. Она сфокусирована на раскрытии личности, её интеллекта и творческого потенциала, духовного и физического здоровья, защиту и обеспечение законных прав и интересов.

«Государство – для человека!» – это не просто наш девиз, а сущностный, определяющий вектор внутриполитической, социальной жизни Туркменистана, опора внешней политики и международной деятельности нашей страны.

Фундаментальным принципом политики Туркменистана является обеспечение высоких социальных стандартов и качества жизни людей. Поэтому основная доля бюджета страны используется для реализации социальных программ, в частности, строительства жилья, объектов здравоохранения и образования, поддержки семьи, материнства и детства, молодёжи и людей старшего поколения, лиц с ограниченными возможностями, других категорий граждан.

Отдельно следует сказать о медицине и доступе к качественному здравоохранению. Это принципиальный вопрос, он имеет важнейшее значение и выходит далеко за национальные рамки. Как социальное государство Туркменистан накопил значительный опыт в этой работе, которым мы готовы делиться со всеми странами, наладить широкое взаимодействие с международными институтами.

Сегодня с трибуны этого Форума я выдвигаю инициативу, которую сформулирую так: «Глобальная медицина будущего – солидарность и сотрудничество».

Недавняя мировая пандемия, сегодняшние проблемы, болезни и эпидемии, возникающие в различных частях земного шара, показывают, что понятия солидарности и взаимной поддержки в планетарном масштабе становятся синонимами достижения целей в области здоровья человека, его фундаментального права на здравоохранение и лечение.

В данной инициативе речь идёт о запуске системных механизмов международной медицинской дипломатии под эгидой Организации Объединённых Наций. По нашему мнению, именно ООН, её специализированные организации, программы, фонды, институты должны взять на себя главную координирующую роль в поддержке этой работы.

Выдвижение инициативы Туркменистана на нынешнем Форуме не случайно, оно имеет несом­ненную логику и основания. Отсутствие выхода к морю – это серьёзное препятствие для оказания своевременной медицинской помощи, поставок медикаментов и медоборудования, проведения необходимых профилактических мероприятий, функционирования всей медицинской инфраструктуры.

Наша страна готова представить свои соображения по практической имплементации указанной инициативы и начать работу в соответствующих структурах Организации Объединённых Наций.

Уважаемые участники!

Актуальным вопросом для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, является формирование системы устойчивых коммуникаций.

Как известно, Туркменистан стал одним из инициаторов создания современных международных платформ для диалога по данному важнейшему направлению. Позвольте упомянуть успешно проведённую в 2016 году в Ашхабаде Первую Глобальную конференцию ООН по устойчивому транспорту, а также министерскую встречу по транспорту для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоявшуюся в нашей стране в 2022 году.

Целенаправленная работа Туркменистана ознаменовалась принятием в последние годы шести резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам развития международного транспортного сотрудничества, выдвинутых нашим государством.

В контексте выполнения ЦУР Туркменистан исходит из необходимости придать процессу транспортной взаимосвязанности ускорение, свежие идеи и импульсы. В этой связи на прошедшем в прошлом году в Дубае Всемирном правительственном форуме Туркменистан предложил создание нового формата партнёрства – Глобального атласа устойчивой транспортной связанности.

Обращаюсь с предложением ко всем участникам Форума внимательно рассмотреть эту инициативу. Убеждён, что её реализация будет существенно содействовать интеграции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в общемировые транспортно-логистические потоки.

Важнейшим вопросом при этом является экологическая безопасность транспортных маршрутов в контексте «зелёной повестки». Видим решение данной задачи прежде всего через привлечение современных технологий.

Столь же приоритетное значение Туркменистан уделяет экологической составляющей и в других направлениях, в том числе в энергетическом сегменте.

Понятие «зелёная энергетика» сегодня является обязательным, фундаментальным критерием нашей работы в энергетической отрасли – как внутри страны, так и на международном энергопространстве. Здесь мы действуем в строгом соответствии с международными актами, принятыми в рамках ООН. Заявляем, что всем участникам энергетической триады: производителям, транзитёрам и потребителям энергии следует неукоснительно соблюдать международные экологические критерии и договорённости в области охраны окружающей среды и изменения климата.

При этом наша страна выступает за активизацию практической деятельности в области использования возобновляемых источников энергии.

Выражаем готовность участвовать в развитии водородной энергетики. Здесь нужны чёткие сов­местные планы и алгоритмы взаимодействия. В этом контексте выдвигаем инициативу создания Глобальной программы перехода к водородной энергетике на период 2030–2040 годов. Поэтому, начиная со следующего года, предлагаем приступить к обсуждению модальностей разработки такой программы в стенах ООН.

В целом исходим из необходимости сопряжения всей экономической деятельности с экологическими стандартами. Суть нашей экологической политики заключается в «настройке» экономической системы таким образом, чтобы производственная сфера была не соперником природы, а её союзницей и опорой. Обращаем внимание в этой связи на выдвинутое Туркменистаном предложение о формировании Глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике.

Подчёркивая значимость климатической тематики, считаю необходимым отметить эффективность практического осуществления положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, что особенно ярко проявилось на последних Конференциях сторон Конвенции. Показательно, что на них идёт процесс выработки технологических, правовых и экономических основ новой глобальной климатической повестки, в которой роль развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, должна быть достойной и весомой. Туркменистан поддерживает этот процесс и полностью в него вовлечён с созидательных и конструктивных позиций.

К примеру, климатическая повестка стран без выхода к морю сопряжена с такими проблемами, как сохранение Каспия и спасение Арала.

Для целого ряда государств-участников нынешнего Форума Каспийское море, по сути, это важнейший водный путь выхода к Мировому океану.

И я уверен, что все мы заинтересованы в экологическом благополучии водоёма, что напрямую влияет на его экономическую и транспортную функцию.

Проблемы Каспия, таким образом, выходят далеко за региональные и даже континентальные рамки. Поэтому на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи наша страна выступила с «Каспийской экологической инициативой» как международной платформы для предметного и профессионального диалога по широкому кругу вопросов, связанных с охраной окружающей среды Каспия, решением целого ряда назревших экологических проблем, острейшей из которых сегодня является обмеление моря.

Не менее значимым является вопрос спасения Арала. Туркменистан предлагает разработку Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделение Аральской проблематики в отдельное направление деятельности Организации Объединённых Наций.

В этом контексте хорошей основой для эффективного международного партнёрства являются принятые по инициативе нашей страны две Резолюции Генассамблеи «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала», а также Резолюция Экономической и Социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана «Рассмотрение условий создания специальной программы ООН для бассейна Аральского моря». Уверен, что имплементация этих важнейших документов станет одним из определяющих факторов всей международной работы на аральском треке.

Также следует сказать в целом о взаимодействии по водной проблематике как важнейшей составной части общемировых процессов. Оно во многом определит перспективы обеспечения стабильности, развития и благополучия на планете. Принципиальным моментом здесь является рациональное использование и справедливое распределение вод­ных ресурсов.

Туркменистан всегда твёрдо и неизменно заявляет: равный и справедливый доступ к воде – это естественное и фундаментальное право народов и каждого человека. Поэтому рассмотрение всего комплекса водной проблематики, по нашему глубокому убеждению, должно основываться на трёх базовых принципах:

– соблюдении международного права;

– взаимном учёте интересов;

– участии международных организаций, в первую очередь, ООН.

Уважаемые участники!

Дорогие друзья!

2025 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН по предложению Туркменистана «Международным годом мира и доверия». Также наша страна вместе с мировым сообществом в нынешнем году отмечает историческую дату – 30-летие международного признания нейтралитета Туркменистана.

Символично, что оба эти события совпадают с 80-летним юбилеем Организации Объединённых Наций.

Мир, Доверие, Нейтралитет – эти понятия для нас неразрывно связаны между собой, составляют смысл и глубинную сущность политики Туркменистана, определяют наши шаги и инициативы на международной арене, саму философию внешнеполитического курса, приоритетом которого было и остаётся стратегическое партнёрство с ООН.

В полной мере это относится к сегодняшнему Форуму. Вместе с ООН, нашими друзьями и единомышленниками из десятков государств, авторитетных международных организаций, здесь, в Туркменистане, мы говорим о проблемах развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, путях их решения. Говорим с позиций созидания и равноправия, взаимного уважения и учёта интересов, с заботой о наших народах, людях, их настоящем и будущем. Я убеждён: мы на правильном пути и вместе добьёмся успехов.

Хотел бы ещё раз поблагодарить все делегации, уважаемых гостей за их активность, конструктивный настрой, готовность вместе с Туркменистаном работать над выполнением поставленных целей развития, прогресса и благополучия наших стран и всего человечества.

Благодарю за внимание и желаю плодотворной работы. ///TDH, 6 августа 2025 г.