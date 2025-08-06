Президент Туркменистана провёл переговоры с Председателем Президентского совета Ливии

В рамках проходящей в Национальной туристической зоне «Аваза» Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Председателем Президентского совета Государства Ливия Мухаммедом Юнусом Менфи.

Мухаммед Юнус Менфи отметил, что в Ливии высоко ценят нейтралитет Туркменистана и его миролюбивую внешнюю политику, нацеленную на укрепление доверия, международного сотрудничества и глобальной стабильности. Он выразил уверенность, что нынешняя конференция создаст важные предпосылки для расширения возможностей транзитных перевозок и партнёрства между странами, не имеющими выхода к морю.

Стороны подчеркнули, что отношения между Туркменистаном и Ливией строятся на принципах взаимного уважения, равноправия и братства. В ходе беседы были обозначены перспективные направления дальнейшего взаимодействия, включая политико-дипломатическое сотрудничество, развитие торговли, а также расширение контактов в области культуры и гуманитарного обмена.

Особое внимание было уделено нефтегазовому сектору как одному из ключевых направлений экономического партнёрства. Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что регулярный диалог между профильными структурами двух стран позволит находить новые формы и механизмы эффективного взаимодействия в данной сфере.

В числе приоритетов также были названы сотрудничество в области науки, образования, искусства и спорта, как важные инструменты укрепления межгосударственных связей и взаимопонимания между народами.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии конструктивных отношений между Туркменистаном и Ливией и обменялись пожеланиями крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности. ///nCa, 6 августа 2025 г.