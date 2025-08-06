Аваза: Мир впервые отмечает Международный день осведомлённости об особых потребностях развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова, Аваза, Туркменистан

6 августа 2025 года мировое сообщество впервые отмечает Международный день осведомленности об особых потребностях и проблемах развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в области развития, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 25 июля 2025 года. Этот день стал важной вехой, призванной привлечь внимание к уникальным вызовам, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ), и мобилизовать глобальные усилия для их преодоления через сотрудничество, инвестиции и инновации.

Как отметил Рашид Мередов, заместитель председателя Кабинета министров и министр иностранных дел Туркменистана, выступая на пресс-брифинге в Авазе, этот день — не просто дата для чествования, а призыв к действию. Он направлен на углубление понимания структурных проблем РСНВМ и продвижение практических решений, которые позволят этим странам полноценно участвовать в глобальной экономике.

РСНВМ сталкиваются с серьезными препятствиями, ограничивающими их экономический рост и транспортное сообщение. Мередов привел в пример известные статистические данные – на долю этих стран приходится лишь 1% мирового экспорта товаров, а их транспортные расходы в среднем на 30% выше, чем у стран с выходом к морю. Эти цифры подчеркивают системный дисбаланс, требующий комплексных решений — от доступа к финансированию и передачи технологий до наращивания институционального потенциала.

Туркменистан, как страна, не имеющая выхода к морю, активно выступает за укрепление международного сотрудничества в таких областях, как транзитные коридоры, зеленая энергетика, гармонизация таможенных процедур и укрепление институциональных структур. Мередов подчеркнул готовность страны работать с правительствами, международными финансовыми институтами, гражданским обществом и частным сектором, чтобы этот день стал платформой для реального прогресса.

Рабаб Фатима, Генеральный секретарь Конференции и заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам РСНВМ, подчеркнула, что этот день открывает новую главу для стран, не имеющих выхода к морю. Она отметила, что Авазинская программа действий предоставляет инструменты для снижения торговых расходов, повышения устойчивости и создания цифровых коридоров, чтобы РСНВМ не оставались в стороне от глобальных процессов. Этот день — не просто повод для празднования, а платформа для мобилизации партнерств и действий.

С населением 600 миллионов человек, проживающих на четырех континентах, РСНВМ посылают четкий сигнал: возможности не должны останавливаться на побережье, отметила она.

Недавно принятая Авазинская программа действий на 2024-2034 годы содержит четкую дорожную карту по снижению торговых издержек, укреплению трансграничной инфраструктуры, открытию цифровых коридоров для обеспечения того, чтобы ни одна страна, не имеющая выхода к морю, не осталась в стороне.

Этот день — не просто повод для празднования, а платформа для мобилизации партнерств и действий.

Диего Пачеко Баланза, председатель Группы РСНВМ и постоянный представитель Боливии при ООН, добавил, что 6 августа имеет особое значение для его страны, поскольку совпадает с Днем независимости Боливии. Он призвал мировое сообщество объединиться под эгидой ООН, чтобы превратить барьеры в мосты, а страны, не имеющие выхода к морю, — в страны, соединенные по суше.

Международный день осведомленности об особых потребностях и проблемах развивающихся стран, не имеющих выхода к морю — это не только повод привлечь внимание к их проблемам, но и возможность вдохновить на ответственность. Туркменистан, Боливия и другие РСНВМ подчеркивают, что устойчивое развитие должно быть всеобъемлющим и глобальным. Взаимосвязанность, доступ и возможности — это права всех наций, независимо от их географического положения.

Как отметил Рашид Мередов, дипломатия — это не только официальные заявления и переговоры, но и диалог культур и человеческие взаимоотношения. Этот день призывает мировое сообщество объединить усилия для создания будущего, в котором РСНВМ будут связаны не ограничениями, а возможностями, инновациями и устойчивостью. ///nCa, 6 августа 2025 г.