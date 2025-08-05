Встреча Президента Туркменистана с Генеральным секретарём ООН

4 августа в Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча Президента Сердара Бердымухамедова с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем, прибывшим в Туркменистан с визитом для участия в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Тепло поприветствовав высокого гостя на туркменской земле, глава государства поблагодарил Генсека ООН за принятие приглашения на очередную Конференцию ООН по РСНВМ, которая проходит под девизом «Содействие прогрессу путём поддержания партнёрских отношений», глава государства выразил уверенность, что нынешний Форум позволит конструктивно воплотить принятую в декабре 2024 года новую Программу действий в интересах стран, не имеющих выхода к морю.

Генсек ООН Антониу Гутерриш высоко оценил активный подход туркменской стороны к решению актуальных задач и налаживанию многостороннего партнёрства на основе взаимоуважения и с ориентиром на долгосрочную перспективу.

Он подчеркнул, что Туркменистан, накопивший солидный опыт миротворчества, выступает ключевым стратегическим партнёром ООН в деле поддержания всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

Исходя из статуса нейтралитета, Туркменистан проводит миролюбивый и конструктивный внешнеполитический курс, а также поддерживает широкое международное сотрудничество в целях обеспечения всеобщего мира, благополучия и устойчивого развития. И здесь примечательно, что взаимодействие с ООН в данном направлении неизменно носит стратегический характер, подчеркнул Сержар Бердымухамедов.

В ходе встречи констатировалась знаменательность 2025 года в истории двустороннего партнёрства: в нынешнем году исполняется 80 лет учреждению ООН и 30 лет обретению Туркменистаном правового статуса нейтралитета. Кроме того, по инициативе Туркменистана 2025 года был объявлен «Международным годом мира и доверия» согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Как подчёркивалось, необходимость наращивания международного взаимодействия по тем задачам, с которыми непосредственно сталкиваются РСНВМ, продиктована временем. Туркменистан поддерживает существенную активизацию многостороннего партнёрства и внутрирегионального диалога в данной области.

В этой связи стороны выразили уверенность, что столь значимое мероприятие, которое проводится раз в десять лет при участии всех заинтересованных сторон – правительств, международных структур, частного сектора, академических обществ, гражданского общества, станет важным шагом в достижении устойчивого развития на планете, налаживании взаимосвязанности и создании транспортных коридоров.

В ходе встречи глава государства выразил искреннюю благодарность Антониу Гутерришу за вклад в расширение сотрудничества между Туркменистаном и ООН.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул значимость международных инициатив и многоплановой деятельности Туркменистана, стремящегося эффективно задействовать свой миротворческий потенциал в интересах всего человечества. ///nCa, 5 августа 2025 г.