Туркменистан подписал ряд двусторонних соглашений на конференции LLDC3 в Авазе

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова, Аваза, Туркменистан

5 августа 2025 года, в рамках Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), в Авазе состоялась церемония подписания двусторонних документов, подтверждающих приверженность Туркменистана укреплению международного сотрудничества и региональных связей.

На церемонии было подписано несколько ключевых соглашений между Туркменистаном и иностранными государствами, а также международными организациями, направленных на укрепление дипломатических, экономических связей и связей в области развития. Среди подписанных документов :

• Протокол о политических консультациях между Туркменистаном и Буркина-Фасо.

• Протокол об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Королевством Эсватини.

• Протокол о политических консультациях между Туркменистаном и Республикой Малави.

• Соглашение об экономическом сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Словацкой Республики.

• Документ о проекте технической помощи между Туркменистаном и Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), направленный на развитие региональных связей и “умной” таможни посредством цифровой трансформации.

• Годовой план работы на 2025 год между Туркменистаном и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) по содействию устойчивым сообществам в целях предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии.///nCa, 5 августа 2025 г.