Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, открылась в Авазе, Туркменистан

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова, Аваза, Туркменистан

Третья конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, началась сегодня в Национальной туристической зоне “Аваза” и собрала мировых лидеров для решения уникальных проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю. Конференция под девизом “Достижение прогресса посредством партнерства” направлена на поощрение инновационных решений и стратегического сотрудничества для раскрытия потенциала 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

На церемонии открытия с заявлениями выступили видные деятели, в том числе Его Превосходительство Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Генеральной Ассамблеи Филимон Янг, председатель Экономического и социального совета Лок Бахадур Тапа и председатель Кабинета министров и глава Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев , выступающей в качестве председателя Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Также выступили Зепп Шеллхорн, статс-секретарь Федерального министерства по европейским и международным делам Австрии, представляющий страну, принимающую Вторую Конференцию ООН по РСНВМ, и Рабаб Фатима, генеральный секретарь Конференции.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая в ходе вступительной части конференции, поблагодарил ООН и мировое сообщество за внимание к форуму и поддержку всестороннего развития стран, не имеющих выхода к морю.

Он также отметил глобальную значимость тематики конференции, включающей гуманитарные, экономические, социальные и экологические аспекты.

В ходе выступления глава Туркменистана акцентировал внимание на гуманитарных вопросах, подчеркивая, что государственная политика страны ориентирована на человека, его потребности и раскрытие потенциала.

В данном контексте Сердар Бердымухамедов выдвинул инициативу «Глобальная медицина будущего – солидарность и сотрудничество», направленную на создание системных механизмов международной медицинской дипломатии под эгидой ООН.

Туркменистан готов предоставить свои соображения по практической имплементации указанной инициативы.

Президент Туркменистана акцентировал внимание на формировании системы устойчивых коммуникаций для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Так, Туркменистан предлагает рассмотреть инициативу создания Глобального атласа устойчивой транспортной взаимосвязанности.

При этом, Туркменистан подчеркивает важность экологической безопасности транспортных маршрутов и привлечения современных технологий.

Одним из пунктов выступления стала проблематика Каспия и Арала.

Туркменистан отмечает эффективность практического осуществления положений рамочной конвенции ООН об изменении климата и подчеркивает роль развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в новой глобальной климатической повестке.

Туркменистан обращает внимание на проблемы сохранения Каспия и спасения Арала, предлагая разработку специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Туркменистан предлагает космическую и экологическую инициативу как платформу для диалога по вопросам охраны окружающей среды Каспия.

Также Президент обратил внимание на подход Туркменистана в решении водной проблематики: рассмотрение водной проблематики должно основываться на соблюдении международного права, взаимном учете интересов и участии международных организаций, в первую очередь ООН.

В завершении выступления, глава Туркменистана отметил, что 2025 год объявлен ООН Международным годом мира и доверия, что совпадает с 30-летием нейтралитета Туркменистана и 80-летием ООН. Туркменистан подчеркивает, что мир, доверие и приоритет неразрывно связаны и составляют суть политики страны.

По словам Генерального Секретаря ООН Антониу Гутерриша, мировое сообщество собирается для решения проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и для того, чтобы подтвердить, что география не должна определять судьбу.

Страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются со значительными препятствиями, включая торговые барьеры, высокие транспортные расходы и уязвимость к нестабильности рынков. Несмотря на то, что РСНВМ представляют 7 % глобального населения, они занимают только 1 % в мировой торговле. Но это неравенство не является неизбежным и может быть устранено коллективными действиями.

Необходимо ускорение структурных преобразований и диверсификации экономики в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, путем инвестирования в промышленность с высокой добавленной стоимостью, местные инновации и инклюзивный рост, при этом цифровая трансформация играет центральную роль.

Гутерриш призвал к укреплению торговых, транзитных и региональных связей путем упрощения трансграничных процедур, гармонизации стандартов, инвестирования в физическую инфраструктуру и реформирования глобальной торговой системы.

Следующий спикер – Председатель Генеральной Ассамблеи Филимон Янг отметил, что сейчас настало время для того, чтобы 5 приоритетных областей Авазинской программы действий нашли своё отражение в национальной политике, руководствуясь глобальными усилиями. Мы понимаем, что этот процесс должен осуществляться при ведущей роли государств-членов.

По мнению, Янга, чтобы добиться успеха на этой конференции, ее участники должны направить четкий сигнал – география не определяет судьбу развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Они не имеют этого выхода не по своей вине, и у этих стран должен быть доступ к возможностям, к процветанию, к надежде, сказал он.

Постоянный представитель Непала при ООН Лок Бахадур Тапа акцентировал внимание на важности регионального сотрудничества, так как РСНВМ – это важнейшее связующее звено в региональных системах снабжения. Углубление взаимодействия со странами транзита, региональными организациями – все это необходимо для укрепления связи, торговли, повышения устойчивости.

Спикер отметил роль предстоящего Десятилетия устойчивого транспорта ООН. «Это своевременная возможность сделать так, чтобы транспорт стал движущей силой устойчивого развития. Даю высокую оценку ведущей роли Туркменистана в этой повестке дня».

Председатель Кабинета министров и глава Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, отметил, как и многие спикеры, что развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с географической изоляцией, высокими транспортными издержками и ограниченной экономической диверсификацией. Несмотря на усилия, эти страны остаются на периферии международной экономики, сталкиваясь с кризисами, такими как военные конфликты и климатическая нестабильность.

Программа действий Аваза на 2024-2034 годы предоставляет шанс скорректировать ошибки и разработать устойчивый план развития для этих стран.

Он также перечислил инициативы Кыргызстана по улучшению транспортной инфраструктуры

Кыргызстан работает над улучшением автомагистралей международного значения, внедряет политику свободы воздуха и модернизирует аэропорты.

Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан откроет кратчайший сухопутный маршрут в страны Ближнего Востока, Европы и Южной Азии.

Трансформация страны в региональный логистический хаб является ключевым направлением национальной программы развития до 2030 года.

Зепп Шеллхорн, статс-секретарь Федерального министерства по европейским и международным делам Австрии, представляющий страну, принимающую Вторую Конференцию ООН по РСНВМ, рассказал о том, что Австрия оказывает поддержку развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, через различные программы и инициативы.

В частности, месяц назад правительство Австрии утвердило дополнительный транш в размере 14 млн. евро – эти средства будут направлены на поддержку РСНВМ в различных странах, включая Эфиопию, Буркина-Фасо, Уганды и Афганистана.

Спикер также обратил внимание на роль региональной интеграции и частного сектора. Региональная интеграция и вовлечение частных компаний являются ключевыми факторами экономического успеха и роста. Необходимо сотрудничество и инновационные решения для решения проблем, стоящих перед странами, не имеющими выхода к морю.

Рабаб Фатима, генеральный секретарь Конференции ООН по РСНВМ в своем выступлении поблагодарила Туркменистан за высокий уровень организации мероприятия и выразила признательность правительству и народу Туркменистана.

Рабаб Фатима подчеркнула, что география не должна предопределять будущее страны. Страны РСНВМ обладают богатыми ресурсами и огромным потенциалом, и сегодня настало время воспринимать их как полноценных участников глобальной экономики, а не как изолированные территории.

Ключевым элементом прогресса стала Авазинская программа действий — амбициозный стратегический план на ближайшее десятилетие. В её рамках предусмотрены инструменты и механизмы, способные преобразовать текущие вызовы в возможности. Организация Объединённых Наций уже сформировала Дорожную карту и систему мониторинга, обеспечивающие реализацию поставленных целей.

Рабаб Фатима обозначила 3 стратегических приоритетных направления, которыми международное сообщество должно руководствоваться в отношении РСНВМ и в ходе конференции и далее. Во-первых, необходимо решить проблемы в развитии инфраструктуры и связанности – РСНВМ зачастую не хватает финансирования на цели развития инфраструктуры – объем нехватки 500 млрд. долларов.

48 дней требуется, для того, чтобы товары попали на территорию РСНВМ, и 32 дня – для того, чтобы покинули их территорию, доступ к интернету ограничен – только 39 процентов охвачены интернетом. Чтобы решить все эти ограничения, Авазинская программа действий предлагает новые инвестиции в инфраструктуру.

Во-вторых, важно обеспечить экономическую трансформацию и рост, через развитие транспортной свободы.

В-третьих, обеспечение стойкости перед изменением климата – в большей мере РСНВМ страдают от климатических потрясений, на них приходится 18 % засух и селевых потоков. Впервые климатические действия и повышение стойкости формируются как специально приоритетное направление в программе действий для РСНВМ.

Фатима в завершении отметила, что наследие этой конференции будет измеряться не словами, а реальными изменениями — это новые дороги, торговые коридоры и цифровые коммуникации.

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Затем последовали общие дебаты, в которых приняли участие главы государств Казахстана, Эсватини, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Ливии и Сан-Томе и Принсипи, а также высокопоставленные представители таких стран, как Российская Федерация, Непал, Мали, Грузия, Уганда и Азербайджан. Среди других известных участников министры из Ирака, Египта, Марокко и Эфиопии, а также представители международных организаций, таких как Программа развития Организации Объединенных Наций, Международная организация по миграции и Зеленый климатический фонд.

Конференция посвящена таким важнейшим вопросам, как транспортное сообщение, расширение торговли и устойчивость к климатическим вызовам, в соответствии с Авазинской программой действий (2024-2034), принятой Генеральной Ассамблеей ООН 24 декабря 2024 года. Конференция LLDC3, в которой принимают участие более 3000 делегатов из правительств, международных организаций, гражданского общества, молодежи, научных кругов и частного сектора, направлена на развитие глобального партнерства для ускорения инклюзивного и устойчивого развития стран, не имеющих выхода к морю, в которых проживает более 500 миллионов человек. ///nCa, 5 августа 2025 года